GSMA lança roteiro de maturidade, enquanto o setor de telecomunicações lidera a implantação de IA responsável

A ferramenta ajudará as empresas de telecomunicações a adotar e medir práticas responsáveis e éticas em relação à IA, à medida que o setor acessa uma oportunidade estimada em US$ 680 bilhões

LONDRES, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A GSMA lança hoje um primeiro Roteiro de Maturidade de IA Responsável (RAI) em todo o setor para fornecer às operadoras de telecomunicações as ferramentas e orientações para testar e avaliar o uso responsável da tecnologia.

A oportunidade geral decorrente do uso ampliado da IA no setor de telecomunicações é estimada pela McKinsey em US$ 680 bilhões nos próximos 15 a 20 anos. A GSMA está unindo o setor para usar a tecnologia de forma ética e responsável - a primeira vez que um setor inteiro se compromete com uma conduta comum em relação à IA.

O roteiro, desenvolvido com base nas percepções da McKinsey e de um grupo de operadoras, permitirá que as organizações de telecomunicações avaliem sua posição atual em termos de maturidade no uso responsável da IA em relação ao que desejam alcançar. Em decorrência disso, ele fornece orientações claras e ferramentas de avaliação para ajudar a cumprir essas ambições.

Seu desenvolvimento segue os compromissos bem estabelecidos de muitas operadoras de telefonia móvel para garantir que a exploração e a integração da IA em seu trabalho sejam feitas de maneira ética e responsável.

Após uma ampla consulta ao setor, o roteiro da GSMA combinou essas práticas com as regulamentações, recomendações e padrões globais existentes de organizações internacionais, incluindo a OCDE e a UNESCO.

Esta iniciativa tem sido defendida pela Axiata, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica e Telstra. Dezenove operadoras de telefonia móvel já se comprometeram a usar o roteiro como forma de rastrear, manter e melhorar seu uso responsável da IA.

Ao fornecer maior clareza e uma abordagem comum para o uso responsável da IA, o roteiro da GSMA dará às operadoras de telefonia móvel a confiança para se comprometerem totalmente com sua adoção e, portanto, desbloquearem o valor da tecnologia mais rapidamente.

Mats Granryd, Diretor Geral da GSMA, disse: "O potencial transformador da IA é evidente há muito tempo, mas sua integração em nosso trabalho e em nossas vidas deve ser feita de maneira responsável e transparente para que seja verdadeiramente eficaz e sustentável."

"A IA responsável é a maneira certa de investigar e revelar as muitas oportunidades que a tecnologia apresenta, e o setor de telecomunicações tem orgulho de liderar o caminho como o primeiro setor a se comprometer com essa abordagem - esperamos que outros sigam nosso exemplo."

