4YFN26 Awards: conheça as 20 principais startups que estão construindo o futuro

LONDRES, 6 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O evento de startups mais icônico do mundo, o 4YFN26, retornará aos corredores da icônica Gran Via de Fira de Barcelona durante o MWC26 Barcelona da GSMA no próximo ano para uma apresentação inovadora das startups mais empolgantes de 2026. Selecionadas entre centenas de inscrições, as 20 principais startups de 2026 apresentam as ideias mais brilhantes e as principais mentes de cinco categorias principais do setor.

Culminando com o 4YFN26 Awards, as 20 melhores competirão para serem coroadas com o título de vencedora geral. AS 20 melhores do 4YFN participarão das semifinais do 4YFN Awards no primeiro dia do 4YFN Barcelona. Esta competição de apresentações em palco acontecerá diante de um painel de investidores e especialistas do setor. O painel as avaliará com base em critérios que incluem inovação, escalabilidade e impacto – antes de escolher cinco finalistas no mesmo dia.

As cinco finalistas avançarão para a Final do 4YFN Awards, onde competirão novamente no palco do Banco Sabadell em 4 de março, desta vez pelo cobiçado prêmio de vencedora do 4YFN Awards. A vencedora receberá um prêmio em dinheiro de € 20.000, cortesia da GSMA Foundry.

As 20 melhores startups do 4YFN26 Awards são:

Climate Tech (Tecnologia Climática)

Greenlyte Carbon Technologies GmbH (Alemanha) – captura de CO₂ do ar e conversão em hidrogênio verde e matérias-primas de combustível sintético.

– captura de CO₂ do ar e conversão em hidrogênio verde e matérias-primas de combustível sintético. Sensegrass (Reino Unido) – melhoria da produtividade agrícola com análises de IA, IoT e inteligência do solo que otimizam o uso de insumos e a saúde das culturas.

– melhoria da produtividade agrícola com análises de IA, IoT e inteligência do solo que otimizam o uso de insumos e a saúde das culturas. Skyfora (Finlândia) – aprimorando a previsão meteorológica com soluções de inteligência climática baseadas em IA para prever e se adaptar a condições climáticas extremas.

– aprimorando a previsão meteorológica com soluções de inteligência climática baseadas em IA para prever e se adaptar a condições climáticas extremas. URAPHEX (Espanha) – regeneração de água industrial através de processos de tratamento sustentáveis e livres de produtos químicos que reduzem a poluição.

Digital Horizons (Horizontes Digitais)

AIM Intelligence (Coreia) – middleware de segurança de IA que detecta, direciona e elimina riscos em sistemas corporativos de IA.

– middleware de segurança de IA que detecta, direciona e elimina riscos em sistemas corporativos de IA. DeepKeep (Israel) – proteção de modelos corporativos de IA e pipelines de dados com ferramentas de segurança projetadas para cenários de ameaças emergentes.

– proteção de modelos corporativos de IA e pipelines de dados com ferramentas de segurança projetadas para cenários de ameaças emergentes. Enhans (Coreia) – construção de infraestrutura de comércio com tecnologia de IA e sistemas operacionais para transações digitais em grande escala.

– construção de infraestrutura de comércio com tecnologia de IA e sistemas operacionais para transações digitais em grande escala. NeuralTrust (Espanha) – auxílio às empresas para implantar e dimensionar a IA generativa com segurança, protegendo aplicativos e agentes contra uso indevido ou vazamento de dados.

Fintech

Dost (Espanha) – automatização das operações financeiras para empresas em crescimento com fluxos de trabalho orientados por IA.

– automatização das operações financeiras para empresas em crescimento com fluxos de trabalho orientados por IA. DRUO (EUA) – viabilização de pagamentos direto das contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, eliminando a necessidade de cartões.

– viabilização de pagamentos direto das contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, eliminando a necessidade de cartões. Kistpay Private Limited (Paquistão) – aumento do acesso a smartphones através de financiamento a prestações para utilizadores em mercados emergentes.

– aumento do acesso a smartphones através de financiamento a prestações para utilizadores em mercados emergentes. Spendbase (Ucrânia) – redução do SaaS, nuvem e gastos com cartões para empresas por meio de ferramentas unificadas de gerenciamento de custos.

Health Tech (Tecnologia da saúde)

AI Diagnostics (África do Sul) – fornecimento de ferramentas de diagnóstico baseadas em IA que apoiam a triagem e a detecção precoce da TB em ambientes de saúde com poucos recursos.

– fornecimento de ferramentas de diagnóstico baseadas em IA que apoiam a triagem e a detecção precoce da TB em ambientes de saúde com poucos recursos. Biorce (Espanha) – automatização das operações de ensaios clínicos com agentes de IA que simplificam o planejamento e a execução para equipes de pesquisa.

– automatização das operações de ensaios clínicos com agentes de IA que simplificam o planejamento e a execução para equipes de pesquisa. Medwise AI (Reino Unido) – fornecimento aos clínicos de respostas rápidas e baseadas em evidências que melhoram as decisões de cuidados no ponto de entrega.

– fornecimento aos clínicos de respostas rápidas e baseadas em evidências que melhoram as decisões de cuidados no ponto de entrega. Sycai Medical (Espanha) – utilização de imagens de IA para identificar e rastrear lesões pancreáticas pré-cancerosas para intervenção clínica precoce.

Mobile Frontiers (Fronteiras móveis)

ConnectHear (Paquistão) – criação de uma comunicação acessível para usuários surdos por meio de interpretação de linguagem de sinais em tempo real e alertas assistidos por IA.

– criação de uma comunicação acessível para usuários surdos por meio de interpretação de linguagem de sinais em tempo real e alertas assistidos por IA. Kreios Space SL (Espanha) – desenvolvimento de sistemas para prolongar a vida útil de satélites em órbita terrestre muito baixa.

– desenvolvimento de sistemas para prolongar a vida útil de satélites em órbita terrestre muito baixa. OptAI (Coreia) – otimização do desempenho da IA no dispositivo com ferramentas que aumentam a velocidade, a privacidade e a eficiência.

– otimização do desempenho da IA no dispositivo com ferramentas que aumentam a velocidade, a privacidade e a eficiência. ZIM Connections (Reino Unido) – simplificação da conectividade global, permitindo que os viajantes ativem planos eSIM específicos da região por meio de uma única plataforma.

Inscreva-se no 4YFN26 hoje

Todos os anos, o 4YFN reúne investidores, fundadores e líderes do setor para explorar as ideias ambiciosas e as tecnologias de ponta que moldam a próxima onda de inovação. Seu novo tema para 2026, Infinite AI, captura a energia ousada dos fundadores que ultrapassam os limites da inteligência artificial, ao mesmo tempo em que reflete o papel do 4YFN como um centro dinâmico onde as ideias se encontram, os negócios se formam e as empresas emergentes entram no centro das atenções global. Em 2026, o 4YFN apresentará centenas de startups em cinco estágios nos salões 8.0 e 8.1, oferecendo andares de demonstração lotados, sessões de palco ao vivo e um programa projetado para conectar fundadores com investidores, empresas e mídia global. Reserve o seu lugar no 4YFN26 aqui.

Clique aqui para ler o comunicado de imprensa completo.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5658088/GSMA_Logo.jpg

FONTE GSMA