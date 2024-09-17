GSMA 推出成熟度路線圖，電訊行業將領先部署負責任的人工智能

此工具將有助電訊公司運用和衡量負責任和合乎道德的人工智能方法，而業界可獲得估計高達 6,800 億美元的商機

倫敦2024年9月18日 /美通社/ -- GSMA 今天推出全業界首個負責任人工智能 (RAI) 成熟度路線圖 (Responsible AI Maturity Roadmap) ，為電訊營運商提供工具和指導，以測試和評估其是否有負責任地使用科技。

根據 McKinsey 估計，在未來 15 至 20 年內，電訊領域擴大使用人工智能 (AI) 所帶來的整體商機，將達到 6,800 億美元。GSMA 正在團結業界以道德和負責任的方式使用科技，這是首次有整個行業承諾以共同的方法處理 AI。

根據 McKinsey 和一群營運商的見解而制定的路線圖，將使電訊營運商能夠評估其目前位置，在負責任地使用 AI 方面的現有成熟度與其理想方向進行評估。然後此路線圖提供明確的指導和測量工具，以協助實現這些願景。

此發展遵循許多 MNO 的堅定承諾，確保 AI 的探索和整合在工作中以道德和負責任的方式完成。

經過廣泛的業界諮詢後，GSMA 的路線圖已將這些方法與現有的全球法規、建議和來自 OECD 和 UNESCO 等國際組織的標準結合。

這項計劃已經獲 Axiata、Deutsche Telekom、Orange、Telefónica 和 Telstra 支持。19 間流動網絡營運商 (MNO) 已承諾使用路線圖作為追蹤、維護和改善其負責任使用 AI 的方式。

GSMA 的路線圖提供了更明確和共同的方法，以負責任的方式使用 AI ，這將讓 MNO 有信心全心投入 AI 應用，從而更快地釋放此科技的價值。

GSMA 總署長 Mats Granryd 表示：「AI 的轉型潛力大家有目共睹，但必須以負責任和透明的方式將其融入我們的工作和生活，方能真正有效且持續發展。

負責任人工智能 (RAI) 是探索和釋放此科技所帶來的眾多機遇的正確方式，而電訊業界很榮幸能成為首個致力於採取這方法的行業，我們希望其他人會跟相繼效法。」

有關完整資訊，請參閱

SOURCE GSMA