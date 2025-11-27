NOVO RELATÓRIO DA GSMA ADVERTE QUE A REGULAMENTAÇÃO FRAGMENTADA DA CIBERSEGURANÇA ESTÁ AUMENTANDO OS CUSTOS E O RISCO PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL

A indústria móvel, apoiada pela GSMA, pede por estruturas de políticas harmonizadas, baseadas em riscos e colaborativas para fortalecer a resiliência cibernética global.

DOHA, Catar, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A GSMA divulgou hoje um novo estudo independente de grande relevância, O Impacto da Regulamentação de Cibersegurança sobre Operadoras Móveis, revelando que as operadoras de telefonia móvel estão gastando entre US$ 15-19 bilhões anuais em atividades centrais de cibersegurança, valor que deve subir para US$ 40-42 bilhões até 2030. Apesar desse investimento significativo, as operadoras de redes móveis, que formam a espinha dorsal das economias digitais em todo o mundo, são impactadas por regulamentações mal projetadas, desalinhadas ou excessivamente prescritivas, o que resulta em custos desnecessários, desviando recursos da mitigação de riscos genuínos e, em alguns casos, aumentando a exposição a ameaças cibernéticas.

Michaela Angonius, Diretora de Políticas e Regulamentação da GSMA, disse: "As redes móveis carregam os batimentos cardíacos digitais do mundo. À medida que as ameaças cibernéticas aumentam, as operadoras estão investindo pesado para manter as sociedades seguras – mas a regulamentação deve ajudar, e não atrapalhar, esses esforços. Este relatório deixa claro que as estruturas de cibersegurança funcionam melhor quando são harmonizadas, baseadas no risco e na confiança. Quando mal elaborada, a regulamentação pode redirecionar recursos críticos para longe de melhorias reais de segurança e em direção à conformidade apenas por si mesma."

Uma perspectiva global

Desenvolvido em parceria com a Frontier Economics, o relatório baseia-se em análises econômicas e entrevistas com operadores das regiões da África, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio e América do Norte. Ele destaca como a natureza em rápida mudança das ameaças cibernéticas está aumentando os custos e a complexidade para as operadoras de telefonia móvel em todo o mundo, tornando a colaboração entre governos em diferentes jurisdições e o envolvimento com o setor vitais para evitar custos desnecessários para as operadoras presentes em vários mercados.

O desalinhamento de políticas está criando encargos desnecessários:

O estudo identifica desafios generalizados em todos os mercados, incluindo:

Regulamentação fragmentada e inconsistente , forçando os operadores a cumprir requisitos sobrepostos ou contraditórios de várias agências.

, forçando os operadores a cumprir requisitos sobrepostos ou contraditórios de várias agências. Uma proliferação de obrigações de reporte , às vezes exigindo que o mesmo incidente seja comunicado várias vezes em diferentes formatos.

, às vezes exigindo que o mesmo incidente seja comunicado várias vezes em diferentes formatos. Regras prescritivas de "marcar caixas" que impõem ferramentas ou processos em vez de focar em resultados reais de segurança.

Um operador relatou que até 80% do tempo de sua equipe de operações de segurança cibernética é gasto em auditorias e tarefas de conformidade, em vez de detecção de ameaças ou resposta a incidentes.

Apesar dessas pressões, as operadoras enfatizaram que garantir redes móveis seguras é uma prioridade para seus clientes e para a sociedade como um todo em um mundo conectado digitalmente.

Seis princípios para uma regulamentação eficaz da segurança cibernética:

O relatório descreve um plano para governos e formuladores de políticas construírem estruturas mais seguras e eficientes e projetarem políticas de cibersegurança de acordo com seis princípios fundamentais:

Harmonização: alinhar a política de segurança cibernética com os padrões internacionais, sempre que possível, para reduzir a fragmentação e a inconsistência regulatória.

alinhar a política de segurança cibernética com os padrões internacionais, sempre que possível, para reduzir a fragmentação e a inconsistência regulatória. Consistência: certificar de que as novas políticas e estruturas sejam consistentes com a política existente para evitar duplicação ou conflito.

certificar de que as novas políticas e estruturas sejam consistentes com a política existente para evitar duplicação ou conflito. Baseado em riscos e resultados: adotar abordagens baseadas em riscos e resultados na concepção e implementação da regulamentação de cibersegurança, dando aos operadores flexibilidade para inovar.

adotar abordagens baseadas em riscos e resultados na concepção e implementação da regulamentação de cibersegurança, dando aos operadores flexibilidade para inovar. Colaboração: promover uma cultura regulatória colaborativa com o setor, apoiada pelo compartilhamento seguro de inteligência contra ameaças.

promover uma cultura regulatória colaborativa com o setor, apoiada pelo compartilhamento seguro de inteligência contra ameaças. Segurança desde a concepção: incentivar uma abordagem proativa, baseada em segurança desde a concepção, para mitigar riscos cibernéticos.

incentivar uma abordagem proativa, baseada em segurança desde a concepção, para mitigar riscos cibernéticos. Capacitação: fortalecer a capacidade institucional das autoridades de cibersegurança para garantir uma abordagem de governo como um todo e a aplicação eficaz de políticas e regulamentações.

O relatório adverte que abordagens unilaterais e fragmentadas aumentam as vulnerabilidades e criam ineficiências para as operadoras globais.

Michaela Angonius acrescentou: "A cibersegurança é uma responsabilidade partilhada. Para proteger os cidadãos e os serviços sociais essenciais, os reguladores e os operadores devem trabalhar em conjunto, guiados por um conjunto comum de princípios. Quando a política é coerente e focada em resultados, todo o ecossistema digital se torna mais seguro."

Um apelo por uma ação global coordenada:

O setor de telefonia móvel, apoiado pela GSMA, está pedindo aos governos e reguladores que minimizem os encargos desnecessários para as operadoras de telefonia móvel, colaborando e construindo estruturas e mecanismos confiáveis que promovam a inovação para permitir que as redes móveis permaneçam seguras, resilientes e capazes de suportar os serviços digitais dos quais as sociedades dependem cada vez mais.

Para obter mais informações e ter acesso ao relatório completo, acesse aqui.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5642042/GSMA_Logo.jpg

FONTE GSMA