NOVO RELATÓRIO DA GSMA ADVERTE QUE A REGULAMENTAÇÃO FRAGMENTADA DA CIBERSEGURANÇA ESTÁ AUMENTANDO OS CUSTOS E O RISCO PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL
27 nov, 2025, 10:47 GMT
A indústria móvel, apoiada pela GSMA, pede por estruturas de políticas harmonizadas, baseadas em riscos e colaborativas para fortalecer a resiliência cibernética global.
DOHA, Catar, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A GSMA divulgou hoje um novo estudo independente de grande relevância, O Impacto da Regulamentação de Cibersegurança sobre Operadoras Móveis, revelando que as operadoras de telefonia móvel estão gastando entre US$ 15-19 bilhões anuais em atividades centrais de cibersegurança, valor que deve subir para US$ 40-42 bilhões até 2030. Apesar desse investimento significativo, as operadoras de redes móveis, que formam a espinha dorsal das economias digitais em todo o mundo, são impactadas por regulamentações mal projetadas, desalinhadas ou excessivamente prescritivas, o que resulta em custos desnecessários, desviando recursos da mitigação de riscos genuínos e, em alguns casos, aumentando a exposição a ameaças cibernéticas.
Michaela Angonius, Diretora de Políticas e Regulamentação da GSMA, disse: "As redes móveis carregam os batimentos cardíacos digitais do mundo. À medida que as ameaças cibernéticas aumentam, as operadoras estão investindo pesado para manter as sociedades seguras – mas a regulamentação deve ajudar, e não atrapalhar, esses esforços. Este relatório deixa claro que as estruturas de cibersegurança funcionam melhor quando são harmonizadas, baseadas no risco e na confiança. Quando mal elaborada, a regulamentação pode redirecionar recursos críticos para longe de melhorias reais de segurança e em direção à conformidade apenas por si mesma."
Uma perspectiva global
Desenvolvido em parceria com a Frontier Economics, o relatório baseia-se em análises econômicas e entrevistas com operadores das regiões da África, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio e América do Norte. Ele destaca como a natureza em rápida mudança das ameaças cibernéticas está aumentando os custos e a complexidade para as operadoras de telefonia móvel em todo o mundo, tornando a colaboração entre governos em diferentes jurisdições e o envolvimento com o setor vitais para evitar custos desnecessários para as operadoras presentes em vários mercados.
O desalinhamento de políticas está criando encargos desnecessários:
O estudo identifica desafios generalizados em todos os mercados, incluindo:
- Regulamentação fragmentada e inconsistente, forçando os operadores a cumprir requisitos sobrepostos ou contraditórios de várias agências.
- Uma proliferação de obrigações de reporte, às vezes exigindo que o mesmo incidente seja comunicado várias vezes em diferentes formatos.
- Regras prescritivas de "marcar caixas" que impõem ferramentas ou processos em vez de focar em resultados reais de segurança.
Um operador relatou que até 80% do tempo de sua equipe de operações de segurança cibernética é gasto em auditorias e tarefas de conformidade, em vez de detecção de ameaças ou resposta a incidentes.
Apesar dessas pressões, as operadoras enfatizaram que garantir redes móveis seguras é uma prioridade para seus clientes e para a sociedade como um todo em um mundo conectado digitalmente.
Seis princípios para uma regulamentação eficaz da segurança cibernética:
O relatório descreve um plano para governos e formuladores de políticas construírem estruturas mais seguras e eficientes e projetarem políticas de cibersegurança de acordo com seis princípios fundamentais:
- Harmonização: alinhar a política de segurança cibernética com os padrões internacionais, sempre que possível, para reduzir a fragmentação e a inconsistência regulatória.
- Consistência: certificar de que as novas políticas e estruturas sejam consistentes com a política existente para evitar duplicação ou conflito.
- Baseado em riscos e resultados: adotar abordagens baseadas em riscos e resultados na concepção e implementação da regulamentação de cibersegurança, dando aos operadores flexibilidade para inovar.
- Colaboração: promover uma cultura regulatória colaborativa com o setor, apoiada pelo compartilhamento seguro de inteligência contra ameaças.
- Segurança desde a concepção: incentivar uma abordagem proativa, baseada em segurança desde a concepção, para mitigar riscos cibernéticos.
- Capacitação: fortalecer a capacidade institucional das autoridades de cibersegurança para garantir uma abordagem de governo como um todo e a aplicação eficaz de políticas e regulamentações.
O relatório adverte que abordagens unilaterais e fragmentadas aumentam as vulnerabilidades e criam ineficiências para as operadoras globais.
Michaela Angonius acrescentou: "A cibersegurança é uma responsabilidade partilhada. Para proteger os cidadãos e os serviços sociais essenciais, os reguladores e os operadores devem trabalhar em conjunto, guiados por um conjunto comum de princípios. Quando a política é coerente e focada em resultados, todo o ecossistema digital se torna mais seguro."
Um apelo por uma ação global coordenada:
O setor de telefonia móvel, apoiado pela GSMA, está pedindo aos governos e reguladores que minimizem os encargos desnecessários para as operadoras de telefonia móvel, colaborando e construindo estruturas e mecanismos confiáveis que promovam a inovação para permitir que as redes móveis permaneçam seguras, resilientes e capazes de suportar os serviços digitais dos quais as sociedades dependem cada vez mais.
