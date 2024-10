HABANOS, S.A. APRESENTOU O NOVO VITOLA COHIBA VISTOSOS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DA TFWA EM CANNES

A Habanos, S.A. reforça o seu compromisso com a excelência e qualidade com a apresentação da Cohiba Vistosos, concebida exclusivamente para os canais Duty Free e Travel Retail

HAVANA, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. apresentou sua nova vitola Cohiba Vistosos (bitola de 53 anéis x 145 mm de comprimento) na TFWA World Exhibition & Conference em Cannes, França. Cohiba Vistosos, um formato parejo com "rabicho" e dimensões únicas, vem em um umidor de viagem contendo 10 Habanos, "Totalmente feito à mão com enchimento longo", feito a partir de folhas cuidadosamente selecionadas dos melhores campos de tabaco na região de Vuelta Abajo* em Pinar del Río*, Cuba*, considerada a área de cultivo de tabaco mais prestigiada do mundo.

Cohiba Vistosos

Este produto exclusivo estará disponível apenas através dos canais Duty Free e Travel Retail, reafirmando o compromisso da Habanos, S.A. em criar produtos únicos para os mais exigentes aficionados da Habanos desfrutarem em qualquer parte do mundo.

Durante a apresentação, Maritza Carrillo González, Co-Presidente da Habanos, S.A., destacou: "Este 2024 foi um ano particularmente significativo para nós, ao celebrarmos o 30º aniversário da Habanos, S.A. Este marco tem sido uma fonte adicional de inspiração para continuarmos a trabalhar com o mesmo compromisso e dedicação à inovação que nos guiou ao longo destas três décadas de história. É uma grande honra estar aqui esta noite para revelar uma nova adição à nossa marca de maior prestígio, a Cohiba, com a sua nova vitola Cohiba Vistosos."

Por outro lado, Luis Sanchéz-Harguindey, Copresidente da Habanos, S.A., sublinhou: "Como todos sabem, desde os desafios colocados pela pandemia, um dos nossos principais objetivos tem sido recuperar os volumes de negócios nestes canais para níveis anteriores a 2020. Lançamos formatos exclusivos, selecionando vitolas icônicas e desenvolvendo apresentações que são verdadeiras obras de arte, como umidificadores de viagem e edições de colecionador. É por isso que esta noite temos o prazer de apresentar um produto projetado especificamente para este importante canal de vendas, que em 2023 alcançou quase 8% de crescimento no valor de vendas em comparação com 2022, representando 19% do valor total de mercado da Habanos."

O humidor de viagem Cohiba Vistosos, com o seu design elegante e prático, é ideal para viajantes que procuram desfrutar de uma experiência única de fumar com a qualidade e distinção pelas quais a Cohiba é conhecida. Esta nova vitola promete se tornar uma referência para os entusiastas mais exigentes do mundo.

Durante a TFWA World Exhibition & Conference, realizada no Palais des Festivals et des Congrès em Cannes, os participantes também puderam ver outros lançamentos exclusivos para os canais Duty Free e Travel Retail, como Hoyo de Monterrey Destinos e Quai D'Orsay Imperiales, solidificando ainda mais a liderança da Habanos, S.A. no mercado global de tabaco premium.

*(P.A.O.) Denominações de Origem Protegidas

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2521633/Habanos_Cohiba_Vistosos.jpg

FONTE Habanos, S.A.