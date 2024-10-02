HABANOS, S.A. 在康城 TFWA 國際展覽上隆重推出全新 COHIBA VISTOSOS 雪茄

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Habanos, S.A.

02 10月, 2024, 23:53 CST

  • Habanos, S.A. 推出專為免稅和旅遊零售渠道設計的 Cohiba Vistosos，彰顯其對卓越品質的不懈追求

哈瓦那2024年10月2日 /美通社/ -- Habanos, S.A. 在法國康城 TFWA 世界展覽暨會上隆重推出了全新的 Cohiba Vistosos 雪茄型號（53 環徑 x 145 毫米長度）。Cohiba Vistosos 採用獨特的「豬尾」設計，尺寸非凡，以旅行雪茄盒包裝，內含 10 支 Habanos 雪茄。這些雪茄採用古巴*比那爾德里奧省* Vuelta Abajo* 地區最上乘的煙草田精心挑選的煙葉，並以「全手工長茄芯」方式精心製作而成。Vuelta Abajo 被譽為全球首屈一指的煙草種植區。

這款獨家產品將僅透過免稅和旅遊零售渠道發售，再次印證 Habanos, S.A. 致力為全球最嚴苛的 Habanos 雪茄愛好者創造隨時隨地皆可享受的獨特產品的承諾。

Cohiba Vistosos
Cohiba Vistosos

發佈會上，Habanos, S.A. 聯席主席 Maritza Carrillo González 強調：「2024 年對我們來說意義非凡，因為我們正在慶祝 Habanos, S.A. 成立 30 週年。這個里程碑激勵著我們，讓我們繼續秉持過去三十年來引領我們的創新承諾和奉獻精神，不斷向前邁進。今晚能夠在這裡為我們最享負盛名的品牌 Cohiba 推出全新 Cohiba Vistosos 型號，我們感到萬分榮幸。」

另一方面，Habanos, S.A. 聯席主席 Luis Sanchéz-Harguindey 則表示：「眾所周知，自從疫情帶來的挑戰以來，我們的主要目標之一就是將這些渠道的業務量恢復到 2020 年以前的水平。我們推出了獨家款式，精選標誌性 Vitola 並開發出猶如藝術品般的展示方式，例如旅行雪茄盒和收藏版。因此，今晚我們很高興能推出一款專為這重要銷售渠道設計的產品。該渠道在 2023 年的銷售額比 2022 年增長了近 8%，占 Habanos 總市值的 19%。」

Cohiba Vistosos 旅行雪茄盒設計優雅實用，完美切合追求獨特品煙體驗的旅行者，同時秉承 Cohiba 馳名的品質與獨特性。這款全新 Vitola 必將成為全球最嚴苛雪茄鑑賞家們的新寵。

在康城影節宮舉辦的 TFWA 世界展覽暨會議期間，與會者還將有機會欣賞到其他專為免稅和旅遊零售渠道推出的獨家產品，例如 Hoyo de Monterrey DestinosQuai D'Orsay Imperiales，進一步鞏固 Habanos, S.A. 在全球頂級煙草市場的領導地位。

*(P.A.O.) 原產地名稱保護

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SOURCE Habanos, S.A.

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