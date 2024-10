HABANOS, S.A. PRÄSENTIERTE DIE NEUE VITOLA COHIBA VISTOSOS AUF DER INTERNATIONALEN TFWA-AUSSTELLUNG IN CANNES

Habanos, S.A. unterstreicht sein Engagement für Exzellenz und Qualität mit der Präsentation der Cohiba Vistosos, die exklusiv für den Duty Free- und Travel Retail-Bereich entwickelt wurden

HAVANA, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. stellte seine neue Cohiba Vistosos vitola (53 Ringmaß x 145 mm Länge) auf der TFWA World Exhibition & Conference in Cannes, Frankreich vor. Cohiba Vistosos, ein Parejo-Format mit "Zopf" und einzigartigen Abmessungen, wird in einem Reisehumidor geliefert, der 10 Habanos enthält, "Totally Handmade with Long Filler", hergestellt aus Blättern, die sorgfältig aus den besten Tabakfeldern in der Region Vuelta Abajo* in Pinar del Río*, Kuba*, ausgewählt wurden, die als das renommierteste Tabakanbaugebiet der Welt gilt.

Dieses exklusive Produkt wird nur im Duty Free und im Reiseeinzelhandel erhältlich sein, was das Engagement von Habanos, S.A. bekräftigt, einzigartige Produkte für die anspruchsvollsten Habanos-Liebhaber zu kreieren, die sie überall auf der Welt genießen können.

Während der Präsentation hob Maritza Carrillo González, Co-Präsidentin von Habanos, S.A., hervor: "Dieses Jahr 2024 ist ein besonders wichtiges Jahr für uns, da wir das 30-jährige Bestehen von Habanos, S.A. feiern. Dieser Meilenstein war eine zusätzliche Inspirationsquelle, um weiterhin mit dem gleichen Engagement und der gleichen Hingabe für Innovationen zu arbeiten, die uns durch diese drei Jahrzehnte unserer Geschichte geführt haben. Es ist eine große Ehre, heute Abend hier zu sein, um mit der neuen Cohiba Vistosos-Vitola eine neue Ergänzung unserer renommiertesten Marke Cohiba vorzustellen."

Auf der anderen Seite betonte Luis Sanchéz-Harguindey, Co-Präsident von Habanos, S.A., Folgendes: "Wie jeder weiß, ist es seit den Herausforderungen durch die Pandemie eines unserer Hauptziele, das Geschäftsvolumen in diesen Kanälen wieder auf das Niveau von vor 2020 zu bringen. Wir haben exklusive Formate auf den Markt gebracht, ikonische Vitolas ausgewählt und Präsentationen entwickelt, die wahre Kunstwerke sind, wie z. B. Reisehumidore und Sammlereditionen. Deshalb freuen wir uns, heute Abend ein Produkt vorstellen zu können, das speziell für diesen wichtigen Vertriebskanal entwickelt wurde, der im Jahr 2023 ein Umsatzwachstum von fast 8 % im Vergleich zu 2022 erzielt und 19 % des gesamten Marktwerts von Habanos ausmacht."

Der Cohiba Vistosos Reisehumidor mit seinem eleganten und praktischen Design ist ideal für Reisende, die ein einzigartiges Raucherlebnis mit der Qualität und dem Unterschied genießen möchten, für die Cohiba bekannt ist. Diese neue Vitola verspricht, eine Referenz für die anspruchsvollsten Liebhaber der Welt zu werden.

Während der TFWA World Exhibition & Conference, die im Palais des Festivals et des Congrès in Cannes stattfand, konnten die Teilnehmer auch andere exklusive Neuerscheinungen für Duty Free- und Travel Retail-Kanäle begutachten, wie z.B. Hoyo de Monterrey Destinos und Quai D'Orsay Imperiales, was die Führungsposition von Habanos, S.A. auf dem globalen Premium-Tabakmarkt weiter festigt.

*(P.A.O.) Protected Appellations of Origin (geschützte Ursprungsbezeichnungen)

