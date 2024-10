HABANOS, S.A. A PRÉSENTÉ LA NOUVELLE VITOLE COHIBA VISTOSOS AU SALON INTERNATIONAL TFWA DE CANNES

Habanos, S.A. renforce son engagement en faveur de l'excellence et de la qualité avec la présentation de Cohiba Vistosos, exclusivement conçu pour les circuits Duty Free et Travel Retail.

LA HAVANE, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. a dévoilé sa nouvelle vitole Cohiba Vistosos (calibre de 53 anneaux x 145 mm de longueur) lors de l'exposition et de la conférence mondiale TFWA à Cannes, France. Cohiba Vistosos, un parejo avec une "queue de cochon" et des dimensions uniques, est présenté dans un humidor de voyage contenant 10 Habanos, "Totally Handmade with Long Filler", fabriqués à partir de feuilles soigneusement sélectionnées dans les meilleurs champs de tabac de la région Vuelta Abajo* à Pinar del Río*, Cuba*, considérée comme la zone de culture du tabac la plus prestigieuse au monde.

Cohiba Vistosos

Ce produit exclusif ne sera disponible que dans les circuits Duty Free et Travel Retail, réaffirmant l'engagement de Habanos, S.A. à créer des produits uniques pour les aficionados de Habanos les plus exigeants à déguster partout dans le monde.

Lors de la présentation, Maritza Carrillo González, coprésidente de Habanos, S.A., a souligné : "Cette année 2024 a été une année particulièrement significative pour nous, puisque nous célébrons le 30e anniversaire de Habanos, S.A. Cette étape a été une source d'inspiration supplémentaire pour continuer à travailler avec le même engagement et la même volonté d'innovation qui nous ont guidés tout au long de ces trois décennies d'histoire. C'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir pour dévoiler un nouvel ajout à notre marque la plus prestigieuse, Cohiba, avec sa nouvelle vitole Cohiba Vistosos".

D'autre part, Luis Sanchéz-Harguindey, coprésident de Habanos, S.A., a souligné : "Comme chacun le sait, depuis les défis posés par la pandémie, l'un de nos principaux objectifs a été de rétablir les volumes d'affaires dans ces canaux aux niveaux d'avant 2020. Nous avons lancé des formats exclusifs, en sélectionnant des vitoles emblématiques et en développant des présentations qui sont de véritables œuvres d'art, telles que des humidificateurs de voyage et des éditions de collection. C'est pourquoi nous sommes heureux de présenter ce soir un produit spécialement conçu pour cet important canal de vente qui, en 2023, a enregistré une croissance de près de 8 % de la valeur des ventes par rapport à 2022, représentant 19 % de la valeur totale du marché de Habanos."

L'humidor de voyage Cohiba Vistosos, avec son design élégant et pratique, est idéal pour les voyageurs qui cherchent à profiter d'une expérience unique de fumer avec la qualité et la distinction qui font la réputation de Cohiba . Cette nouvelle vitole promet de devenir une référence pour les amateurs les plus exigeants du monde.

Au cours de la TFWA World Exhibition & Conference, qui s'est tenue au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, les participants ont également pu découvrir d'autres exclusivités destinées aux chaînes de Duty Free et de Travel Retail, telles que Hoyo de Monterrey Destinos et Quai D'Orsay Imperiales, renforçant ainsi la position de leader de Habanos, S.A. sur le marché mondial des tabacs haut de gamme.

*Appellations d'origine protégées (AOP)

