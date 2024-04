HANDSHAKE SPEAKEASY NA CIDADE DO MÉXICO NOMEADO COMO THE BEST BAR IN NORTH AMERICA NA CLASSIFICAÇÃO DOS NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS É REVELADO NA TERCEIRA CERIMÔNIA ANUAL DE PREMIAÇÃO

Handshake Speakeasy , Cidade do México, é eleito No.1 e The Best Bar in Mexico , patrocinado pela Perrier

SAN MIGUEL DE ALLENDE, México, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A lista dos North America's 50 Best Bars, patrocinada pela Perrier, foi anunciada na cerimônia de premiação ao vivo em 23 de abril de 2024 no Rosewood em San Miguel de Allende, México. A classificação anual apresenta bares de toda a América do Norte, incluindo EUA, Canadá, México e Caribe.

Handshake Speakeasy in Mexico City is crowned No.1 at the third annual North America's 50 Best Bars awards 2024, sponsored by Perrier. View PDF 50 Best Bars 2024 PDF

Handshake Speakeasy da Cidade do México foi eleito No.1 como The Best Bar in North America e The Best Bar in Mexico, patrocinado pela Perrier. Superbueno de Nova York está classificado em No.2 e reivindica o título de Disaronno Highest New Entry, bem como The Best Bar in Northeast USA 2024, patrocinado pela Disaronno. Overstory de Nova York segue em No.3.

Handshake Speakeasy faz história como o primeiro bar no México a ser classificado como No.1 na lista dos North America's 50 Best Bars. O bar escondido é difícil de encontrar, mas quem descobre o salão na Cidade do México é recompensado com uma experiência inesquecível de coquetéis sofisticados.

Civil Liberties de Toronto, No.21, ganha o título de The Best Bar in Canada, patrocinado pela Naked Malt ao lado do La Factoría de Porto Rico em No.18, reconhecido como The Best Bar in the Caribbean, patrocinado por Amaro Lucano.

