THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS NOMEIA VENCEDORES DOS 'CHAMPIONS OF CHANGE' 2024

LONDRES, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants anuncia hoje seu 'Champions of Change' 2024, os heróis da hospitalidade na vanguarda da ação positiva e o progresso a longo prazo dentro do setor e de suas comunidades.

Parte do programa The World's 50 Best Restaurants 2024, patrocinado by S. Pellegrino & Acqua Panna, é concedido a uma dupla na Itália cuja iniciativa inovadora apoia mulheres migrantes e a uma chef brasileira determinada a ajudar a construir um futuro melhor para os jovens das favelas do Rio.

The World’s 50 Best Restaurants announces João Diamante, founder of Diamantes Na Cozinha in Rio de Janeiro and duo Caroline Caporossi and Jessica Rosval behind Roots in Modena, as Champions of Change winners for 2024

Modena's Roots é um modelo de empresa social liderado por mulheres migrantes, fundado por Caroline Caporossi e pela chef Jessica Rosval. Em 2020, a dupla fundou a Associação para a Integração da Mulher, que tem como missão fornecer recursos para que as mulheres criem raízes e floresçam. Em 2022, junto com a cofundadora Maria Assunta Ioele, abriram o Roots, um modelo de impacto social autossustentável, onde as mulheres migrantes em Modena podem aprender, trabalhar e desenvolver autoconfiança à medida que dão os primeiros passos na carreira.

O brasileiro João Diamante também foi eleito 'Champion of Change' e fundador do projeto social Diamantes na Cozinha, que oferece cursos de culinária, nutrição e hotelaria para jovens em situação de vulnerabilidade.

Diamantes na Cozinha está criando uma nova geração de talentos, atendendo hoje até 100 alunos em cursos semestrais. No início deste ano, Diamante abriu seu próprio restaurante no Rio, o Diamante Gastrobar, com a maioria dos funcionários formados em sua escola.

William Drew, Diretor de Conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, disse; "O trabalho que estas pessoas estão realizando para contribuir com um futuro melhor para suas comunidades é admirável; estamos entusiasmados em apoiar o desenvolvimento de projetos tão valiosos."

Caroline Caporossi e Jessica Rosval disseram: "Que honra receber este reconhecimento. Estamos muito orgulhosas de nossos formandos; o sucesso do Roots é possível graças ao valor que trazem à nossa cozinha todos os dias e este prêmio é mais uma prova do capital humano e econômico das mulheres em todo o mundo."

João Diamante afirmou: "Ser nomeado 'Champion of Change' é um grande elogio e estou grato pela valorização de nosso trabalho. Este projeto foi iniciado para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social no Rio rumo a um futuro melhor e estou orgulhoso de poder compartilhar isso com um público internacional."

