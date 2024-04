HANDSHAKE SPEAKEASY DE MEXICO CITY A ÉTÉ DÉSIGNÉ THE BEST BAR IN NORTH AMERICA, TANDIS QUE LE CLASSEMENT DES NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS A ÉTÉ DÉVOILÉ LORS DE LA TROISIÈME CÉRÉMONIE ANNUELLE DE REMISE DES PRIX

Handshake Speakeasy , à Mexico City , a été couronné No.1 et The Best Bar in Mexico , sponsorisé par Perrier

, à , a été couronné No.1 et La liste de cette année comprend 26 bars Américains, 15 bars Mexicains, 7 bars Canadiens et 2 bars situés dans les Caraïbes

Civil Liberties de Toronto (No.21), a été nommé The Best Bar in Canada , sponsorisé par Naked Malt , pour la troisième année consécutive

de (No.21), a été nommé , pour la troisième année consécutive La Factoría , à Puerto Rico (No.18), a remporté le prix The Best Bar in the Caribbean , sponsorisé par Amaro Lucano

, à (No.18), a remporté le prix Claudia Cabrera , du Kaito del Valle (No.28), un bar dirigé par des femmes à Mexico City , a remporté le Roku Industry Icon Award

, du (No.28), un bar dirigé par des femmes à , a remporté le Simpl Things , à Toronto , a remporté le Campari One To Watch Award

, à , a remporté le Library by the Sea , à Grand Cayman (No.35), a reçu le prix London Essence Best New Opening Award

, à (No.35), a reçu le prix True Laurel , à San Francisco (No.30), a remporté le Ketel One Sustainable Bar Award

, à (No.30), a remporté le Meadowlark , à Chicago (No.32), a remporté le Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

, à (No.32), a remporté le Martiny's , à New York (No.4), est le lauréat du Nikka Highest Climber Award

, à (No.4), est le lauréat du Avondale Bowl , à Chicago , a remporté le Bareksten Best Bar Design Award

, à , a remporté le Superbueno, à New York (No.2), a remporté le Disaronno Highest New Entry Award

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Mexico, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- La liste des North America's 50 Best Bars, sponsorisée par Perrier, a été révélée lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée le 23 avril 2024 au Rosewood San Miguel de Allende, au Mexique. Ce classement annuel présente des bars de toute l'Amérique du Nord, incluant les États-Unis, le Canada, le Mexique et les Caraïbes.

Handshake Speakeasy in Mexico City is crowned No.1 at the third annual North America's 50 Best Bars awards 2024, sponsored by Perrier. View PDF 50 Best Bars 2024 PDF

Handshake Speakeasy de Mexico City a été couronné No.1 en tant que The Best Bar in North America ainsi que The Best Bar in Mexico, sponsorisés par Perrier. Superbueno de New York s'est classé No.2, remportant le titre de Disaronno Highest New Entry ainsi que celui de The Best Bar in Northeast USA 2024, sponsorisé par Disaronno. Overstory de la ville de New York suit en se plaçant No.3.

Handshake Speakeasy entre dans l'histoire en devenant le premier bar mexicain à figurer sur la liste des North America's 50 Best Bars. Ce bar bien caché est difficile à trouver, mais ceux qui arrivent à découvrir ce lieu à Mexico City se voient récompensés par une expérience inoubliable de cocktails haut de gamme.

Civil Liberties de Toronto, placé au No.21, a remporté le titre de The Best Bar in Canada, sponsorisé par Naked Malt, tandis que La Factoría de Puerto Rico, No.18, a été reconnu The Best Bar in the Caribbean, sponsorisé par Amaro Lucano.

La liste complète peut être consultée ici .

Espace média :

https://mediacentre.theworlds50best.com/