KATO EM LOS ANGELES É NOMEADO VENCEDOR DO RESY ONE TO WATCH AWARD PELO DE 2024 THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

LONDRES, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O restaurante com sede em Los Angeles, Kato, administrado pelo chef Jon Yao, sommelier e diretor de operações Ryan Bailey, foi hoje nomeado ganhador do Resy One To Watch Award de 2024 do The World's 50 Best Restaurants. O prêmio reconhece um restaurante em ascensão que está fazendo sucesso no cenário gastronômico digno de reconhecimento internacional.

O chef taiwanês-americano Yao abriu pela primeira vez Kato em 2016 em um shopping discreto no oeste de Los Angeles, servindo um menu degustação que abrange culinária asiático-americana, fortemente influenciada pela culinária taiwanesa de sua mãe. No início de 2022, Yao e Bailey mudaram Kato para novas e amplas instalações, totalmente licenciadas no ROW DTLA no Arts District de Los Angeles, promovendo o gerente geral de longa data, Nikki Reginaldo, a sócio-gerente e trazendo ao processo um diretor de bar experiente, Austin Hennelly.

O restaurante de luxo industrial oferece uma nova versão de refeições requintadas, com os pratos de Yao incorporando a essência da culinária clássica de Taiwan com um toque contemporâneo distinto. Uma lareira e churrasqueira personalizadas a lenha ancoram a cozinha, que serve um menu de degustação de 12 pratos de destaque, incluindo pratos como peixe-sable caramelizado com abalone e manjericão, lagosta grelhada com torradas de lagosta e molho de conchas assadas, e creme de caranguejo Dungeness com boca de peixe e vinagre de caranguejo. Os pratos doces incluem boniato yam boba com queijo fresco e zibelina, bem como abacaxi mille feuille assado de Taiwan. O cardápio fala de Yao e a visão inabalável de sua equipe de elevar a culinária taiwanesa, bem como educar os clientes de Los Angeles sobre seus inúmeros méritos.

William Drew, Diretor de Conteúdo da The World's 50 Best Restaurants, disse: "Kato está surpreendendo os clientes com sua mistura de sabores originais e hospitalidade tradicional e este prêmio trará Yao cozinhando a um público internacional mais amplo. Temos o prazer de recompensar a dedicação, paixão, habilidade e originalidade da equipe com este prêmio extremamente merecido."

Yao disse: "Em meu nome e de minha equipe, queremos agradecer a nosso fantástico sistema de suporte e aos clientes, pois nada disto seria possível sem vocês. Estamos entusiasmados, honrados e gratos por sermos reconhecidos no cenário internacional."

O vencedor do Resy One To Watch Award é revelado antes da cerimônia de premiação da The World's 50 Best Restaurants de 2024, que será realizada em 5 de junho em Las Vegas.

