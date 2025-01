Harry Theoharis anuncia candidatura a secretário-geral da ONU Turismo

Apresenta o programa de reforma e transformação da principal agência da ONU na FITUR 2025

Obtém o principal endosso do Conselho Africano de Turismo

MADRI, 21 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o slogan "reform to transform, unite to grow" ("reformar para transformar, unir para crescer"), Harry Theoharis lançou oficialmente sua candidatura ao cargo de Secretário-Geral de Turismo da ONU esta semana na conferência de turismo FITUR em Madri.

Harry Theoharis, Candidate for Secretary-General of UN Tourism

Theoharis, que tem um histórico impressionante de transformação organizacional e tecnológica no setor público, apresentará suas iniciativas para melhorar a transparência, a responsabilidade e a eficiência do Turismo da ONU, a fim de agregar mais valor aos Estados membros e à comunidade global de turismo.

Apresentando sua candidatura, Theoharis disse: "Juntos, tornaremos o Turismo da ONU próspero e com propósito: uma força equitativa, inclusiva e regenerativa para o bem que realmente representa seus Estados-Membros e impulsiona mudanças positivas em todo o setor."

Abordando as questões de transparência e as divisões entre os Estados-Membros que minaram o trabalho e a credibilidade do Turismo da ONU nos últimos anos, Theoharis se apresenta como um construtor de pontes determinado a devolver a governança do Turismo da ONU aos seus membros:"O Turismo da ONU é uma agência das Nações Unidas, e o Secretário-Geral deve servir aos interesses dos membros antes dos seus. Garantirei que os órgãos de governança cumpram seu papel livremente, unindo e capacitando os Estados-Membros para serem pioneiros em políticas ousadas de prosperidade compartilhada e maximizar nossa contribuição para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável."

A primeira prioridade do Sr. Theoharis como Secretário-Geral será reformar a organização para garantir uma maior transparência e responsabilização. Isso será alcançado por meio de uma série de iniciativas para definir padrões e métricas de governança claros e mensuráveis, publicar relatórios regulares, realizar auditorias independentes e lançar uma plataforma centralizada e acessível ao público que forneça dados em tempo real sobre os resultados do projeto, desempenho financeiro e progresso em relação às metas.

O programa e as principais iniciativas do Sr. Theoharis já receberam um apoio entusiástico dos Estados-Membros e das organizações multilaterais de turismo na Europa, África e Médio Oriente. Na semana passada, o Conselho Africano de Turismo anunciou oficialmente o seu apoio a Harry Theoharis como candidato a Secretário-Geral do Turismo da ONU. O envolvimento de Theoharis com a África se concentrou na promoção do investimento, educação e sustentabilidade, ao mesmo tempo em que aumentou a participação no mercado global de turismo do continente. À medida que o potencial turístico de África continua a crescer, o Conselho Africano de Turismo vê Theoharis como uma figura central para promover os interesses do continente a nível global.

Esta semana, ele continuará a se reunir com ministros do turismo de muitos outros países durante a FITUR em Madri: "Estou ansioso para conhecer muitos dos meus colegas dos estados membros enquanto celebramos juntos o 50 º aniversário da UN Tourism em Madri. Como referência mundial para as melhores práticas de turismo e lar do Turismo da ONU, a Espanha tem muito a oferecer à nossa comunidade global, e estou ansioso para aumentar a colaboração entre o Turismo da ONU e seu estado membro anfitrião."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2602530/Harry_Theoharis.jpg

