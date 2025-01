Harry Theoharis annonce sa candidature au poste de Secrétaire général de l'ONU Tourisme

Il présente son programme de réforme et de transformation de cette agence clé des Nations unies lors de FITUR 2025

L'Office africain du tourisme apporte un soutien décisif au projet

MADRID, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Avec le slogan "réformer pour transformer, s'unir pour croître", Harry Theoharis lanceofficiellement sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme cette semaine lors de la conférence sur le tourisme FITUR à Madrid.

Harry Theoharis, Candidate for Secretary-General of UN Tourism

M. Theoharis, qui possède une expérience considérable en matière de transformation organisationnelle et technologique dans le secteur public, présente ses initiatives visant à améliorer la transparence, la responsabilité et l'efficacité d'ONU Tourisme afin d'apporter plus de valeur aux États membres et à la communauté mondiale du tourisme.

En introduisant sa candidature, M. Theoharis déclare : "Ensemble, nous rendrons ONU Tourisme plus prospère et porteuse de sens : une force équitable, inclusive et régénératrice au service du bien, qui représente véritablement ses États membres et qui suscite des changements positifs dans l'ensemble du secteur".

Abordant les questions de la transparence et des divisions entre les États membres qui ont fragilisé le travail et la crédibilité d'ONU Tourisme ces dernières années, M. Theoharis se présente comme un bâtisseur de ponts déterminé à rendre la gouvernance d'ONU Tourisme à ses membres :"ONU Tourisme est une agence des Nations unies, et le secrétaire général doit servir les intérêts des membres avant les siens. Je veillerai à ce que les organes de gouvernance remplissent librement leur rôle, en unissant et en responsabilisant les États membres pour qu'ils développent des politiques audacieuses en faveur d'une prospérité partagée, tout en maximisant notre contribution à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable."

La première priorité de M. Theoharis en tant que secrétaire général sera de réformer l'organisation afin de garantir une plus grande transparence et une plus grande responsabilité. Cet objectif sera atteint grâce à une série d'initiatives visant à établir des normes et des indicateur de gouvernance clairs et mesurables, à publier des rapports réguliers, à réaliser des audits indépendants et à lancer une plateforme centralisée, accessible au public, qui fournira des données en temps réel sur les résultats des projets, les performances financières et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés.

Le programme et les initiatives clés de M. Theoharis ont déjà reçu un soutien enthousiaste de la part des États membres et des organisations multilatérales de tourisme en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. La semaine dernière, l'Office du tourisme africain a officiellement annoncé qu'il soutenait la candidature de Harry Theoharis au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme. L'engagement de Theoharis envers l'Afrique s'est concentré sur la promotion de l'investissement, de l'éducation et de la durabilité, tout en augmentant la part de marché du tourisme mondial du continent. Alors que le potentiel touristique de l'Afrique continue de croître, l'Office du tourisme africain voit en Theoharis une figure centrale pour promouvoir les intérêts du continent à l'échelle mondiale.

Cette semaine, il continue à rencontrer les ministres du tourisme de nombreux autres pays à l'occasion de FITUR à Madrid : "Je me réjouis de rencontrer un grand nombre de mes collègues des États membres alors que nous célébrons ensemble le 50e anniversaire d'ONU Tourisme à Madrid. En tant que référence mondiale en matière de bonnes pratiques touristiques et siège de l'ONU-Tourisme, l'Espagne a beaucoup à offrir à notre communauté mondiale, et je me réjouis de renforcer la collaboration entre l'ONU Tourisme et l'État membre qui l'accueille."

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2602530/Harry_Theoharis.jpg