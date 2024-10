Hetero assina acordo de licenciamento voluntário com a Gilead para transformar a resposta global ao HIV, ampliando o acesso ao inovador lenacapavir para 120 países de alta incidência

- O acordo de licenciamento voluntário não exclusivo permite a fabricação e a distribuição do lenacapavir para a prevenção do HIV e o tratamento de pacientes com HIV resistente a vários medicamentos e altamente experientes no tratamento

HYDERABAD, Índia, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hetero, principal empresa farmacêutica da Índia e com o maior alcance global, anunciou hoje uma nova parceria com a Gilead Sciences Ireland UC (Gilead Sciences, (Nasdaq: GILD)), um acordo de licenciamento voluntário não exclusivo e isento de royalties para fabricar e distribuir lenacapavir em 120 países, principalmente de baixa e média baixa renda (LMICs). Esse acordo ampliará o acesso ao lenacapavir, o tratamento inovador para o HIV usado em associação com outros antirretrovirais, e apoiará os esforços de prevenção do HIV por meio da profilaxia pré-exposição (PrEP).

Por meio dessa colaboração, é possível dar um passo significativo na ampliação do acesso a tratamentos que salvam vidas de pacientes portadores de HIV multirresistente e com grande experiência em tratamento, além de oferecer uma opção promissora para a prevenção do HIV em regiões carentes. O lenacapavir é um inibidor inovador do capsídeo do HIV-1 que atua em conjunto com outros medicamentos antirretrovirais para tratar infecções por HIV-1 resistentes a vários medicamentos. Ele tem a capacidade exclusiva de atuar em vários estágios do ciclo de vida do HIV, o que o torna altamente eficaz para pacientes com poucas opções de tratamento.

Ampliação do acesso ao tratamento de HIV a preços acessíveis

O Dr. Vamsi Krishna Bandi, Diretor Administrativo da Hetero Group of Companies, ressaltou: "Essa parceria com a Gilead Sciences confirma nossa disposição de ampliar os limites da prevenção e do tratamento do HIV. Por mais de três décadas, a Hetero tem se mantido na vanguarda da luta global contra o HIV/AIDS, sendo pioneira em tratamentos acessíveis e que salvam vidas onde há maior necessidade. Com mais de 30 combinações que atendem a quase 40%* da população global de HIV/AIDS, temos um imenso orgulho do impacto positivo que nossa atuação causou até agora. Além disso, daremos acesso rápido ao lenacapavir na África, na Índia e em outros países de baixa renda, onde temos sido fundamentais no tratamento do HIV/AIDS".

Graças ao nosso grande foco em pesquisa, à nossa escala de fabricação inigualável e à nossa experiência em distribuição, estamos preparados para ampliar rapidamente o acesso ao lenacapavir em todos os 120 países com alta incidência e poucos recursos. Com o nosso lenacapavir genérico, alcançaremos as comunidades que estão além dos pontos de acesso habituais, fazendo com que, mesmo nas áreas mais carentes e remotas, as pessoas recebam a prevenção e o tratamento eficazes e acessíveis que merecem para o HIV, acrescentou.

Resultados clínicos revolucionários

No início deste mês, a Gilead anunciou resultados promissores de um estudo clínico fundamental de Fase 3. A análise preliminar demonstrou que o lenacapavir reduziu as infecções por HIV em 96% em comparação com a incidência de HIV basal. Isso reforça o potencial transformador do lenacapavir como opção de tratamento e prevenção de longa duração.1

Em estudos clínicos em andamento, o lenacapavir também está sendo investigado como um medicamento de longa duração para a prevenção do HIV. A versão de ação prolongada desse medicamento pode ser administrada a cada seis meses em uma injeção subcutânea, após uma primeira dose oral de ataque. A União Europeia aprovou o uso do lenacapavir em adultos soropositivos com resistência a múltiplos medicamentos em agosto de 2022 e recebeu a aprovação da FDA dos EUA em dezembro de 2022. O uso do lenacapavir para a prevenção do HIV é experimental e não está aprovado em nenhum lugar do mundo.

Sobre a Hetero

A Hetero é uma empresa farmacêutica verticalmente integrada de renome mundial, envolvida em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos químicos e biológicos de alta qualidade em diversas áreas terapêuticas. Amparada por uma experiência de mais de 30 anos no setor farmacêutico, as áreas de negócio estratégicas da Hetero abrangem APIs, Genéricos Globais, Biossimilares e Serviços Farmacêuticos Personalizados. A empresa é uma das maiores produtoras de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) do mundo. Para obter mais informações sobre a Hetero, acesse www.hetero.com.

