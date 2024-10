Hetero signe un accord de licence volontaire avec Gilead pour transformer la réponse mondiale au VIH, en élargissant l'accès au lenacapavir révolutionnaire à 120 pays présentant un taux de prévalence élevé

- Un accord de licence volontaire non exclusif permet de fabriquer et de distribuer le lenacapavir pour la prévention du VIH et le traitement des patients ayant déjà reçu un traitement intensif et souffrant d'un VIH multirésistant aux médicaments

HYDERABAD, Inde, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Hetero, la principale société pharmaceutique indienne ayant la plus grande portée mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un nouveau partenariat avec Gilead Sciences Ireland UC (Gilead Sciences, (Nasdaq : GILD)), sous la forme d'un accord de licence volontaire non exclusif et libre de redevances pour la fabrication et la distribution du lenacapavir dans 120 pays, principalement des pays à revenu faible ou intermédiaire. Cet accord permettra d'élargir l'accès au lenacapavir, le traitement innovant du VIH utilisé en association avec d'autres antirétroviraux, et soutiendra les efforts de prévention du VIH par la prophylaxie pré-exposition (PrEP).

Cette collaboration, qui marque une étape importante dans l'élargissement de l'accès aux traitements vitaux pour les patients ayant déjà reçu de nombreux traitements et souffrant d'un VIH multirésistant, offre une option prometteuse pour la prévention du VIH dans les régions mal desservies. Le lenacapavir est un inhibiteur révolutionnaire de la capside du VIH-1 qui agit avec d'autres médicaments antirétroviraux pour traiter les infections à VIH-1 multirésistantes. Il a la capacité unique de cibler plusieurs étapes du cycle de vie du VIH, ce qui le rend très efficace pour les patients dont les options thérapeutiques sont limitées.

Élargissement de l'accès à un traitement abordable contre le VIH

Le Dr Vamsi Krishna Bandi, directeur général du groupe de sociétés Hetero, a souligné : «Ce partenariat avec Gilead Sciences renforce notre détermination à repousser les limites de la prévention et du traitement du VIH. Depuis plus de trente ans, Hetero est à l'avant-garde de la lutte mondiale contre le VIH/sida, en proposant des traitements abordables qui sauvent des vies là où les besoins sont les plus importants. Avec plus de 30 combinaisons s'adressant à près de 40 %* de la population mondiale touchée par le VIH/sida, nous sommes extrêmement fiers de l'impact positif que nos efforts ont eu jusqu'à présent. Nous allons permettre un accès rapide au lenacapavir en Afrique, en Inde et dans d'autres pays à revenu faible ou intermédiaire, où le lenacapavir est une pierre angulaire du traitement du VIH/sida.»

En tirant parti de notre forte concentration sur la recherche, de notre échelle de production inégalée et de notre expertise en matière de distribution, nous sommes prêts à élargir rapidement l'accès au lenacapavir dans les 120 pays ayant un taux de prévalence très élevé et à ressources limitées. Grâce à notre version générique du lenacapavir, nous atteindrons les communautés localisées au-delà des points d'accès habituels, garantissant que même dans les zones les plus mal desservies et les plus reculées, les malades reçoivent la prévention et le traitement du VIH efficaces et abordables qu'ils méritent, a-t-il ajouté.

Des résultats cliniques révolutionnaires

Au début du mois, Gilead a annoncé les résultats prometteurs d'un essai clinique pivot de phase III. L'analyse intermédiaire a démontré que le lenacapavir avait réduit les infections par le VIH de 96 % par rapport à l'incidence de base du VIH. Cela met en évidence le potentiel de transformation du lenacapavir en tant que traitement à action prolongée et option de prévention.1

Il est également étudié en tant que médicament à action prolongée pour la prévention du VIH dans le cadre d'essais cliniques en cours. La version à longue durée d'action de ce médicament peut être administrée tous les six mois par injection sous-cutanée, après une dose de charge initiale par voie orale. Le lenacapavir a été approuvé par l'Union européenne en août 2022 pour une utilisation chez les adultes séropositifs présentant une multirésistance et a reçu l'approbation de la FDA américaine en décembre 2022. Son utilisation pour la prévention du VIH est expérimentale et n'est approuvée nulle part dans le monde.

À propos d'Hetero

Hetero est une organisation pharmaceutique verticalement intégrée de renommée mondiale, engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments chimiques et biologiques de qualité dans divers domaines thérapeutiques. S'appuyant sur plus de 30 ans d'expertise dans l'industrie pharmaceutique, les domaines d'activité stratégiques d'Hetero couvrent les IPA, les génériques mondiaux, les biosimilaires et les services pharmaceutiques personnalisés. L'entreprise figure parmi les plus grands producteurs d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) au monde. Pour plus d'informations sur Hetero, veuillez consulter le site www.hetero.com.

