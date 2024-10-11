Hetero договорилась с Gilead, ответив на ВИЧ и дав доступ к Ленакапавиру 120 странам

Hetero подписала добровольное лицензионное соглашение с Gilead, чтобы трансформировать глобальный ответ на ВИЧ, расширив доступ к новаторскому Ленакапавиру до 120 стран с высоким уровнем заболеваемости

Неэксклюзивное добровольное лицензионное соглашение позволяет производить и распространять Ленакапавир для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у пациентов с большим опытом лечения с множественной лекарственной устойчивостью к ВИЧ

ХАЙДАРАБАД, Индия, 11 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Hetero, ведущая фармацевтическая компания Индии с самым широким глобальным охватом, сегодня объявила о новом партнерстве с Gilead Sciences Ireland UC (Gilead Sciences, (NASDAQ: GILD)), о неэксклюзивном, безвозмездном добровольном лицензионном соглашении на производство и распространение Ленакапавира в 120 странах с преимущественно низким и средним уровнем дохода (СНСД). Это соглашение расширит доступ к Ленакапавиру, инновационному лекарству от ВИЧ, используемому в сочетании с другими антиретровирусными препаратами, и поддержит усилия по профилактике ВИЧ посредством доконтактной профилактики (ДКП).

Это сотрудничество знаменует собой значительный шаг в расширении доступа к жизненно важным методам лечения для пациентов с большим опытом лечения с множественной лекарственной устойчивостью к ВИЧ и предлагает многообещающий вариант профилактики ВИЧ в регионах с недостаточным уровнем обслуживания. Ленакапавир является прорывным ингибитором капсида ВИЧ-1, который работает с другими антиретровирусными препаратами для лечения инфекций ВИЧ-1 с множественной лекарственной устойчивостью. Он обладает уникальной способностью бороться с несколькими этапами жизненного цикла ВИЧ, что делает его высокоэффективным для пациентов с ограниченными возможностями лечения.

Расширение доступа к лечению ВИЧ

Д-р Вамси Кришна Банди (Vamsi Krishna Bandi), управляющий директор группы компаний Hetero, подчеркнул: «Это партнерство с Gilead Sciences укрепляет нашу решимость раздвинуть границы профилактики и лечения ВИЧ. На протяжении более трех десятилетий Hetero находится на переднем крае глобальной борьбы с ВИЧ/СПИДом, внедряя доступные и жизненно важные методы лечения там, где потребность в них наиболее высока. С более чем 30 комбинациями, охватывающими почти 40%* мирового населения, живущего с ВИЧ/СПИДом, мы очень гордимся положительным воздействием наших усилий. Мы также обеспечим быстрый доступ к Ленакапавиру в Африке, Индии и других СНСД, где мы являемся краеугольным камнем лечения ВИЧ/СПИДа».

Используя нашу серьезную исследовательскую направленность, беспрецедентный масштаб производства и опыт дистрибуции, мы стремимся быстро расширить доступ к Ленакапавиру во всех 120 странах с высоким уровнем заболеваемости и ограниченными ресурсами. Он добавил, что с помощью нашего дженерика Ленакапавира мы сможем охватить сообщества за пределами обычных точек доступа, гарантируя, что даже в самых малообеспеченных и отдаленных районах люди получат эффективную и доступную профилактику и лечение ВИЧ, которых они заслуживают.

Инновационные клинические результаты

Ранее в этом месяце компания Gilead объявила о многообещающих результатах ключевого клинического исследования фазы 3. Промежуточный анализ показал, что Ленакапавир снизил заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 96% по сравнению с фоновой заболеваемостью ВИЧ. Это подчеркивает преобразующий потенциал Ленакапавира как варианта лечения и профилактики длительного действия.1

Ленакапавир также изучается как препарат для профилактики ВИЧ длительного действия в текущих клинических испытаниях. Этот препарат длительного действия можно вводить каждые шесть месяцев путем подкожной инъекции после начальной пероральной нагрузочной дозы. Ленакапавир был одобрен для применения у ВИЧ-положительных взрослых с множественной лекарственной устойчивостью Европейским союзом в августе 2022 года и получил одобрение FDA США в декабре 2022 года. Применение Ленакапавира для профилактики ВИЧ является исследовательским и не одобрено нигде в мире.

О Hetero

Hetero — всемирно известная вертикально интегрированная фармацевтическая организация, занимающаяся исследованиями и разработками, производством и маркетингом высококачественных химических и биологических лекарств в различных терапевтических областях. Опираясь на более чем 30-летний опыт работы в фармацевтической промышленности, стратегические направления бизнеса Hetero распространяются на API, глобальные дженерики, биоаналоги и индивидуальные фармацевтические услуги. Компания входит в число крупнейших производителей активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в мире. Для получения дополнительной информации о Hetero посетите www.hetero.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2521820/4947441/Hetero_Logo.jpg