Hexnode marca sua mudança para a segurança de terminais com o Hexnode XDR
Notícias fornecidas porMitsogo Inc. dba Hexnode
30 jan, 2026, 08:07 GMT
SÃO FRANCISCO, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Hexnode, divisão de software corporativo da Mitsogo, lançou o Hexnode XDR, sua plataforma estendida de detecção e resposta, projetada para tornar a segurança de nível empresarial acessível a todas as equipes de TI.
O Hexnode XDR estabelece a base para uma plataforma consolidada em que detecção, investigação e resposta convergem.
Segurança simplificada para administradores de TI
O painel limpo e estruturado do Hexnode XDR reúne terminais, alertas e vulnerabilidades em uma única visualização, simplificando a forma como as equipes de TI avaliam e respondem às ameaças.
Entre os principais recursos estão:
- Visibilidade unificada de incidentes: visão geral em tempo real de ameaças, alertas e dispositivos vulneráveis para uma rápida avaliação da postura de segurança.
- Correlação automatizada: colete e analise sinais em terminais para identificar atividades mal-intencionadas, com suporte a níveis de gravidade e registros do ciclo de vida das ameaças.
- Alertas contextualizados: alertas enriquecidos com insights de dispositivos e políticas para decisões de resposta focadas.
- Remediação com um clique: ações de contenção instantâneas, incluindo processos de eliminação, exclusão de arquivos ou isolamento de dispositivos.
- Trilha de Auditoria Completa: logs pesquisáveis e exportáveis de todos os eventos do sistema, preservando a rastreabilidade plena para análise e conformidade eficientes.
Segurança unificada e gerenciamento de terminais em um ecossistema
O Hexnode XDR se integra perfeitamente ao Hexnode UEM, criando um único ambiente conectado para o gerenciamento e a segurança de terminais. Essa abordagem unificada reduz a expansão da ferramenta e diminui o tempo de resposta.
Destaques da integração:
- Configuração sem esforço: estende a proteção dos ambientes existentes de Gerenciamento Unificado de Terminais (UEM) com uma configuração mínima.
- Controle centralizado: permite gerenciar dispositivos, monitorar ameaças e implementar políticas a partir de uma interface intuitiva.
- Loop de feedback em tempo real: os insights de XDR fluem diretamente para o Hexnode UEM, proporcionando visibilidade consistente do dispositivo e da segurança.
- Fluxos de trabalho familiares: construídos com os mesmos princípios de design do Hexnode UEM para garantir a adoção rápida.
- Escalabilidade pronta para o futuro: escala com o crescimento da força de trabalho, a adoção da nuvem e os modelos de trabalho híbridos.
Construído para o futuro
O Hexnode XDR será expandido em breve para suportar macOS, Linux e dispositivos móveis.
As atualizações futuras incluem a compatibilidade com UEMs de terceiros e a introdução do Hexnode Genie AI para solução de problemas guiada. Além disso, a plataforma oferecerá remediação automatizada de ameaças, insights sobre vulnerabilidades de aplicativos e atribuição de técnicos inteligentes para acelerar ainda mais a contenção.
Sobre a Hexnode
A Hexnode, divisão de software corporativo da Mitsogo, é uma fornecedora líder de soluções de terminais que agiliza o gerenciamento e a segurança. O Hexnode UEM fornece um gerenciamento de terminais poderoso, autônomo e alimentado por IA, enquanto o Hexnode XDR permite detectar e responder proativamente a ameaças. Capacitando empresas em mais de 130 países, a Hexnode continua a construir um ecossistema integrado de ferramentas conectadas.
Entre em contato com
Elizabeth Hale
[email protected]
1-415-510-2113
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2872373/Mitsogo_Inc_dba_Hexnode_Logo.jpg
FONTE Mitsogo Inc. dba Hexnode
Partilhar este artigo