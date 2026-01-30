Hexnode marca sua mudança para a segurança de terminais com o Hexnode XDR

SÃO FRANCISCO, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Hexnode, divisão de software corporativo da Mitsogo, lançou o Hexnode XDR, sua plataforma estendida de detecção e resposta, projetada para tornar a segurança de nível empresarial acessível a todas as equipes de TI.

O Hexnode XDR estabelece a base para uma plataforma consolidada em que detecção, investigação e resposta convergem.

Segurança simplificada para administradores de TI

O painel limpo e estruturado do Hexnode XDR reúne terminais, alertas e vulnerabilidades em uma única visualização, simplificando a forma como as equipes de TI avaliam e respondem às ameaças.

Entre os principais recursos estão:

Visibilidade unificada de incidentes: visão geral em tempo real de ameaças, alertas e dispositivos vulneráveis para uma rápida avaliação da postura de segurança.

visão geral em tempo real de ameaças, alertas e dispositivos vulneráveis para uma rápida avaliação da postura de segurança. Correlação automatizada: colete e analise sinais em terminais para identificar atividades mal-intencionadas, com suporte a níveis de gravidade e registros do ciclo de vida das ameaças.

colete e analise sinais em terminais para identificar atividades mal-intencionadas, com suporte a níveis de gravidade e registros do ciclo de vida das ameaças. Alertas contextualizados: alertas enriquecidos com insights de dispositivos e políticas para decisões de resposta focadas.

alertas enriquecidos com insights de dispositivos e políticas para decisões de resposta focadas. Remediação com um clique: ações de contenção instantâneas, incluindo processos de eliminação, exclusão de arquivos ou isolamento de dispositivos.

ações de contenção instantâneas, incluindo processos de eliminação, exclusão de arquivos ou isolamento de dispositivos. Trilha de Auditoria Completa: logs pesquisáveis e exportáveis de todos os eventos do sistema, preservando a rastreabilidade plena para análise e conformidade eficientes.

Segurança unificada e gerenciamento de terminais em um ecossistema

O Hexnode XDR se integra perfeitamente ao Hexnode UEM, criando um único ambiente conectado para o gerenciamento e a segurança de terminais. Essa abordagem unificada reduz a expansão da ferramenta e diminui o tempo de resposta.

Destaques da integração:

Configuração sem esforço: estende a proteção dos ambientes existentes de Gerenciamento Unificado de Terminais (UEM) com uma configuração mínima.

estende a proteção dos ambientes existentes de Gerenciamento Unificado de Terminais (UEM) com uma configuração mínima. Controle centralizado: permite gerenciar dispositivos, monitorar ameaças e implementar políticas a partir de uma interface intuitiva.

permite gerenciar dispositivos, monitorar ameaças e implementar políticas a partir de uma interface intuitiva. Loop de feedback em tempo real: os insights de XDR fluem diretamente para o Hexnode UEM, proporcionando visibilidade consistente do dispositivo e da segurança.

os insights de XDR fluem diretamente para o Hexnode UEM, proporcionando visibilidade consistente do dispositivo e da segurança. Fluxos de trabalho familiares: construídos com os mesmos princípios de design do Hexnode UEM para garantir a adoção rápida.

construídos com os mesmos princípios de design do Hexnode UEM para garantir a adoção rápida. Escalabilidade pronta para o futuro: escala com o crescimento da força de trabalho, a adoção da nuvem e os modelos de trabalho híbridos.

Construído para o futuro

O Hexnode XDR será expandido em breve para suportar macOS, Linux e dispositivos móveis.

As atualizações futuras incluem a compatibilidade com UEMs de terceiros e a introdução do Hexnode Genie AI para solução de problemas guiada. Além disso, a plataforma oferecerá remediação automatizada de ameaças, insights sobre vulnerabilidades de aplicativos e atribuição de técnicos inteligentes para acelerar ainda mais a contenção.

Sobre a Hexnode

A Hexnode, divisão de software corporativo da Mitsogo, é uma fornecedora líder de soluções de terminais que agiliza o gerenciamento e a segurança. O Hexnode UEM fornece um gerenciamento de terminais poderoso, autônomo e alimentado por IA, enquanto o Hexnode XDR permite detectar e responder proativamente a ameaças. Capacitando empresas em mais de 130 países, a Hexnode continua a construir um ecossistema integrado de ferramentas conectadas.

