Hexnode deja su impronta en la seguridad de terminales con Hexnode XDR

SAN FRANCISCO, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hexnode, la división de software empresarial de Mitsogo, lanzó Hexnode XDR, su plataforma extendida de detección y respuesta, diseñada para hacer que la seguridad de nivel empresarial sea accesible para todos los equipos de TI.

Hexnode XDR establece las bases para una plataforma consolidada donde confluyen la detección, la investigación y la respuesta.

Seguridad simplificada para administradores de TI

El panel de control limpio y estructurado de Hexnode XDR unifica terminales, alertas y vulnerabilidades en una sola vista, lo que simplifica la forma en que los equipos de TI evalúan y responden a las amenazas.

Las características clave incluyen:

Visibilidad unificada de incidentes: descripción general en tiempo real de amenazas, alertas y dispositivos vulnerables para evaluación rápida del aspecto general de seguridad.

descripción general en tiempo real de amenazas, alertas y dispositivos vulnerables para evaluación rápida del aspecto general de seguridad. Correlación automatizada: recopilación y análisis de señales en todas las terminales para descubrir actividades maliciosas, respaldadas por niveles de gravedad y registros del ciclo de vida de las amenazas.

recopilación y análisis de señales en todas las terminales para descubrir actividades maliciosas, respaldadas por niveles de gravedad y registros del ciclo de vida de las amenazas. Alertas contextualizadas: alertas enriquecidas con información sobre dispositivos y políticas para tomar decisiones de respuesta centradas.

alertas enriquecidas con información sobre dispositivos y políticas para tomar decisiones de respuesta centradas. Reparación con un solo clic: acciones de contención al instante, incluidos los procesos de eliminación, la eliminación de archivos o el aislamiento de dispositivos.

acciones de contención al instante, incluidos los procesos de eliminación, la eliminación de archivos o el aislamiento de dispositivos. Registro de auditoría completo: registros de búsqueda y exportables de todos los eventos del sistema y preservación de la trazabilidad completa para un análisis y cumplimiento eficientes.

Seguridad unificada y gestión de terminales bajo un mismo ecosistema

Hexnode XDR se integra a la perfección con Hexnode UEM y crea un único entorno conectado para gestión y seguridad de las terminales. Este enfoque unificado reduce la dispersión de herramientas y acorta el tiempo de respuesta.

Aspectos destacados de la integración:

Configuración práctica: amplía la protección de los entornos existentes de gestión unificada de terminales (UEM, por sus siglas en inglés) con una configuración mínima.

amplía la protección de los entornos existentes de gestión unificada de terminales (UEM, por sus siglas en inglés) con una configuración mínima. Control centralizado: administración de dispositivos, monitoreo de amenazas y aplicación de políticas desde una interfaz intuitiva.

administración de dispositivos, monitoreo de amenazas y aplicación de políticas desde una interfaz intuitiva. Bucle de retroalimentación en tiempo real: los conocimientos de XDR fluyen directamente a Hexnode UEM para una visibilidad coherente del dispositivo y la seguridad.

los conocimientos de XDR fluyen directamente a Hexnode UEM para una visibilidad coherente del dispositivo y la seguridad. Flujos de trabajo conocidos: se basa en los mismos principios de diseño que Hexnode UEM para garantizar una rápida adopción.

se basa en los mismos principios de diseño que Hexnode UEM para garantizar una rápida adopción. Escalabilidad preparada para el futuro: escala con el crecimiento de la fuerza laboral, la adopción de la nube y los modelos de trabajo híbridos.

Diseñado para el futuro

Hexnode XDR pronto ampliará su compatibilidad para macOS, Linux y dispositivos móviles.

Las actualizaciones futuras incluyen la compatibilidad con UEM de terceros y la introducción de Hexnode Genie AI para solución guiada de problemas. Además, la plataforma introducirá solución automatizada ante amenazas, informará sobre la vulnerabilidad de las aplicaciones y asignará técnicos de forma inteligente para acelerar aún más la contención.

Acerca de Hexnode

Hexnode, la división de software empresarial de Mitsogo, es proveedor líder de soluciones de terminales que optimiza la gestión y la seguridad. Hexnode UEM brinda administración de terminales potente, autónoma y alimentada por IA, mientras que Hexnode XDR cuenta con detección y respuesta proactiva ante amenazas. Al empoderar a las empresas en más de 130 países, Hexnode continúa construyendo un ecosistema continuo de herramientas conectadas.

Contacto:

Elizabeth

Hale [email protected]

1-415-510-2113

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2872373/Mitsogo_Inc_dba_Hexnode_Logo.jpg

FUENTE Mitsogo Inc. dba Hexnode