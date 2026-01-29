Hexnode marque son entrée dans la sécurité des terminaux avec Hexnode XDR

SAN FRANCISCO, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Hexnode, la branche solutions logicielles pour entreprises de Mitsogo, a dévoilé Hexnode XDR, sa plateforme étendue de détection et de réponse, conçue pour rendre la sécurité d'entreprise accessible à toutes les équipes informatiques.

Hexnode XDR pose les bases d'une plateforme consolidée où convergent la détection, l'investigation et la réponse.

La sécurité simplifiée pour les administrateurs informatiques

Le tableau de bord épuré et organisé de Hexnode XDR unifie les terminaux, les alertes et les vulnérabilités en une seule vue, ce qui simplifie la manière dont les équipes informatiques évaluent les menaces et y répondent.

Principales caractéristiques :

Visibilité unifiée des incidents : vue d'ensemble en temps réel des menaces, des alertes et des dispositifs vulnérables pour une évaluation rapide du niveau de protection.

vue d'ensemble en temps réel des menaces, des alertes et des dispositifs vulnérables pour une évaluation rapide du niveau de protection. Corrélation automatisée : collecte et analyse des signaux sur les terminaux afin de découvrir les activités malveillantes, en s'appuyant sur les niveaux de gravité et les journaux du cycle de vie des menaces.

collecte et analyse des signaux sur les terminaux afin de découvrir les activités malveillantes, en s'appuyant sur les niveaux de gravité et les journaux du cycle de vie des menaces. Alertes contextuelles : alertes enrichies avec des informations détaillées sur les appareils et les politiques pour des décisions de réponse ciblées.

alertes enrichies avec des informations détaillées sur les appareils et les politiques pour des décisions de réponse ciblées. Remédiation en un clic : actions de confinement instantanées, notamment l'arrêt des processus, la suppression des fichiers ou l'isolement des dispositifs.

actions de confinement instantanées, notamment l'arrêt des processus, la suppression des fichiers ou l'isolement des dispositifs. Piste d'audit complète : journaux consultables et exportables de tous les événements du système, préservant une traçabilité complète pour une analyse et une conformité efficaces.

Sécurité unifiée et gestion des terminaux dans un seul écosystème

Hexnode XDR s'intègre parfaitement à Hexnode UEM, créant ainsi un environnement connecté unique pour la gestion et la sécurité des terminaux. Cette approche unifiée réduit la prolifération des outils et raccourcit le temps de réponse.

Points forts de l'intégration :

Mise en marche simplifiée : étend la protection à partir des environnements de gestion unifiée des terminaux (UEM) existants avec une configuration minimale.

étend la protection à partir des environnements de gestion unifiée des terminaux (UEM) existants avec une configuration minimale. Contrôle centralisé : gestion des appareils, surveillance des menaces et application des politiques à partir d'une interface intuitive.

gestion des appareils, surveillance des menaces et application des politiques à partir d'une interface intuitive. Boucle de rétroaction en temps réel : les informations XDR sont directement intégrées dans Hexnode UEM pour une visibilité cohérente des appareils et de la sécurité.

les informations XDR sont directement intégrées dans Hexnode UEM pour une visibilité cohérente des appareils et de la sécurité. Flux de travail familiers : construction sur les mêmes principes de conception que Hexnode UEM pour garantir une adoption rapide.

construction sur les mêmes principes de conception que Hexnode UEM pour garantir une adoption rapide. Évolutivité prête pour l'avenir : s'adapte à la croissance des effectifs, à l'adoption du cloud et aux modèles de travail hybrides.

Conçu pour l'avenir

Hexnode XDR sera bientôt étendu à macOS, à Linux et aux appareils mobiles.

Les futures mises à jour incluent la compatibilité avec des UEM tiers et l'introduction de Hexnode Genie AI pour un dépannage guidé. En outre, la plateforme introduira une remédiation automatisée des menaces, des informations sur les vulnérabilités des applications et une affectation intelligente des techniciens afin d'accélérer davantage le confinement.

À propos de Hexnode

Hexnode, la branche solutions logicielles pour entreprises de Mitsogo, est un fournisseur de premier plan de solutions pour terminaux qui simplifient la gestion et la sécurité. Hexnode UEM offre une gestion des terminaux puissante, autonome et alimentée par l'IA, tandis que Hexnode XDR propose une détection et une réponse proactives aux menaces. Au service des entreprises dans plus de 130 pays, Hexnode continue de construire un écosystème homogène d'outils connectés.

