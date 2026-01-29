Hexnode steigt mit Hexnode XDR in den Bereich Endpunktsicherheit ein

SAN FRANCISCO, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hexnode, die Unternehmenssoftware-Sparte von Mitsogo, hat Hexnode XDR veröffentlicht, seine erweiterte Erkennungs- und Reaktionsplattform, die jedem IT-Team Sicherheit auf Unternehmensniveau zugänglich machen soll.

Hexnode XDR bildet die Grundlage für eine konsolidierte Plattform, auf der Erkennung, Untersuchung und Reaktion zusammenlaufen.

Vereinfachte Sicherheit für IT-Administratoren

Das übersichtliche, strukturierte Dashboard von Hexnode XDR vereint Endpunkte, Warnmeldungen und Schwachstellen in einer einzigen Ansicht und vereinfacht so die Bewertung und Reaktion von IT-Teams auf Bedrohungen.

Die wichtigsten Merkmale sind:

Einheitliche Sichtbarkeit von Vorfällen: Echtzeit-Übersicht über Bedrohungen, Warnmeldungen und anfällige Geräte für eine schnelle Bewertung der Sicherheitslage.

Echtzeit-Übersicht über Bedrohungen, Warnmeldungen und anfällige Geräte für eine schnelle Bewertung der Sicherheitslage. Automatisierte Korrelation: Sammeln und analysieren Sie Signale über Endpunkte hinweg, um böswillige Aktivitäten aufzudecken, unterstützt durch Schweregradstufen und Protokolle zum Lebenszyklus von Bedrohungen.

Sammeln und analysieren Sie Signale über Endpunkte hinweg, um böswillige Aktivitäten aufzudecken, unterstützt durch Schweregradstufen und Protokolle zum Lebenszyklus von Bedrohungen. Kontextbezogene Warnmeldungen: Warnmeldungen, angereichert mit Einblicken in Geräte und Richtlinien für gezielte Reaktionsentscheidungen.

Warnmeldungen, angereichert mit Einblicken in Geräte und Richtlinien für gezielte Reaktionsentscheidungen. Behebung mit einem Klick: Sofortige Eindämmungsmaßnahmen, einschließlich Beenden von Prozessen, Löschen von Dateien oder Isolieren von Geräten.

Sofortige Eindämmungsmaßnahmen, einschließlich Beenden von Prozessen, Löschen von Dateien oder Isolieren von Geräten. Vollständiger Prüfpfad: Durchsuchbare und exportierbare Protokolle aller Systemereignisse, die eine vollständige Rückverfolgbarkeit für eine effiziente Analyse und Compliance gewährleisten.

Einheitliche Sicherheit und Endpunktverwaltung unter einem Dach

Hexnode XDR lässt sich nahtlos in Hexnode UEM integrieren und schafft so eine einzige vernetzte Umgebung für Endpunktverwaltung und Sicherheit. Dieser einheitliche Ansatz reduziert die Anzahl der Tools und verkürzt die Reaktionszeit.

Höhepunkte der Integration:

Mühelose Einrichtung: Erweitert den Schutz bestehender Unified Endpoint Management (UEM)-Umgebungen mit minimalem Konfigurationsaufwand.

Erweitert den Schutz bestehender Unified Endpoint Management (UEM)-Umgebungen mit minimalem Konfigurationsaufwand. Zentralisierte Kontrolle: Verwalten Sie Geräte, überwachen Sie Bedrohungen und setzen Sie Richtlinien über eine intuitive Benutzeroberfläche durch.

Verwalten Sie Geräte, überwachen Sie Bedrohungen und setzen Sie Richtlinien über eine intuitive Benutzeroberfläche durch. Echtzeit-Feedbackschleife: XDR-Erkenntnisse fließen direkt in Hexnode UEM ein und sorgen so für eine konsistente Geräte- und Sicherheitstransparenz.

XDR-Erkenntnisse fließen direkt in Hexnode UEM ein und sorgen so für eine konsistente Geräte- und Sicherheitstransparenz. Vertraute Arbeitsabläufe: Basiert auf denselben Designprinzipien wie Hexnode UEM, um eine schnelle Einführung zu gewährleisten.

Basiert auf denselben Designprinzipien wie Hexnode UEM, um eine schnelle Einführung zu gewährleisten. Zukunftssichere Skalierbarkeit: Skalierbar mit dem Wachstum der Belegschaft, der Einführung der Cloud und hybriden Arbeitsmodellen.

Entwickelt für die Zukunft

Hexnode XDR wird in Kürze um die Unterstützung von macOS, Linux und Mobilgeräten erweitert.

Zukünftige Updates umfassen die Kompatibilität mit UEMs von Drittanbietern und die Einführung von Hexnode Genie AI für die geführte Fehlerbehebung. Darüber hinaus wird die Plattform automatisierte Maßnahmen zur Beseitigung von Bedrohungen, Einblicke in Anwendungsschwachstellen und die intelligente Zuweisung von Technikern einführen, um die Eindämmung weiter zu beschleunigen.

Informationen zu Hexnode

Hexnode, die Unternehmenssoftware-Sparte von Mitsogo, ist ein führender Anbieter von Endpunktlösungen, die die Verwaltung und Sicherheit optimieren. Hexnode UEM bietet leistungsstarkes, autonomes und KI-gestütztes Endpunktmanagement, während Hexnode XDR proaktive Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen ermöglicht. Hexnode unterstützt Unternehmen in mehr als 130 Ländern und baut ein nahtloses Ökosystem von vernetzten Tools auf.

