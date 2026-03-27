H.I.G. Capital anuncia a venda da empresa brasileira Desktop do portfólio para a Claro

RIO DE JANEIRO, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A H.I.G. Capital ("H.I.G."), uma das principais empresas globais de investimentos alternativos, com US$ 74 bilhões em ativos sob administração, tem o prazer de anunciar que uma de suas afiliadas firmou um acordo definitivo para a venda de sua empresa de portfólio Desktop S.A. ("Desktop" ou a "Empresa"), uma das principais provedoras de serviços de internet no estado de São Paulo, para a Claro Telecom Participações S.A. ("Claro"), subsidiária da América Móvil (BMV: AMX; NYSE: AMX), uma das principais operadoras de telecomunicações da América Latina. A conclusão da transação está sujeita às condições precedentes habituais e às aprovações das autoridades regulatórias brasileiras. A transação está avaliada em R$4,0 bilhões (cerca de US$ 750 milhões, incluindo dívida), implicando um preço por ação de R$ 20,82, com base na dívida líquida da Desktop em 30 de setembro.

Desde a aquisição da H.I.G., a Desktop executou com sucesso uma estratégia robusta de crescimento, combinando expansão orgânica acelerada com 10 aquisições estratégicas, para construir uma das principais plataformas de fibra óptica do Brasil. Durante esse período, a empresa cresceu de aproximadamente 150.000 assinantes para mais de 1,2 milhão de assinantes, passando a atender mais de 200 cidades no estado de São Paulo, apoiada por uma rede de fibra óptica que se estende por mais de 58.000 km.

A H.I.G. também desempenhou papel fundamental no suporte à bem-sucedida oferta pública inicial da Desktop S.A. em fevereiro de 2021 na Bolsa de Valores do Brasil (B3), sob o ticker B3: DESK3, marcando o primeiro provedor de internet listado em bolsa no Brasil.

Fernando Marques Oliveira, diretor executivo e chefe da H.I.G. América Latina, comentou: "A trajetória da Desktop é um forte exemplo da abordagem prática da H.I.G. para acelerar o crescimento. Trabalhando em estreita colaboração com uma equipe de alta administração de excelência, apoiamos a expansão da empresa para se tornar uma plataforma líder de fibra óptica no Brasil, ao mesmo tempo em que posicionamos o negócio como um ativo altamente estratégico para os players do setor. Essa transação reforça nossa capacidade de identificar e executar oportunidades relevantes de criação de valor, e estamos satisfeitos por termos gerado um resultado altamente atrativo para nossos investidores."

Sobre a Desktop

Fundada em 1997 e com sede em Sumaré, São Paulo, a Desktop S.A. é uma das principais provedoras de serviços de internet no Brasil, com uma presença forte e focada no estado de São Paulo. A empresa oferece conectividade de alta velocidade para clientes residenciais e empresariais, apoiada por uma infraestrutura de fibra óptica escalável. No final de 2025, a Desktop S.A. já atende mais de 1,2 milhão de assinantes em mais de 200 cidades, com uma rede que se estende por mais de 58.000 km e alcança aproximadamente 4,8 milhões de domicílios cobertos. Para mais informações, visite ri.desktop.com.

Sobre a Claro

A Claro é operadora líder de telecomunicações da América Latina, oferecendo serviços móveis, banda larga, TV paga e serviços digitais. No Brasil, a empresa opera uma plataforma totalmente integrada com cobertura nacional e posições de liderança no mercado, estando entre as maiores operadoras de telecomunicações do país. Fundada em 2003 por meio da consolidação de múltiplas operadoras regionais, a Claro é uma subsidiária da América Móvil, uma empresa de capital aberto (BMV: AMX; NYSE: AMX) e uma das maiores operadoras de telecomunicações do mundo, com operações em mais de 20 países e mais de 300 milhões de assinantes de telefonia móvel. Para mais informações, acesse claro.com.

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G. é uma das principais empresas globais de investimentos alternativos, com US$ 74 bilhões de capital sob administração.* Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Nova York, São Francisco e Stamford nos Estados Unidos, além de escritórios afiliados internacionais em Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madri, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai e Hong Kong, a H.I.G. é especializada em fornecer capital de dívida e capital próprio para empresas do mercado intermediário, utilizando uma abordagem flexível e focada operacionalmente/em valor agregado:

Os fundos de ações da H.I.G. investem em aquisições de administradores, recapitalizações e cisões corporativas de empresas de manufatura e serviços, sejam elas rentáveis ou de baixo desempenho.

Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sênior, unitranche e júnior para empresas de todo o espectro de tamanho, tanto em base primária (originação direta) quanto nos mercados secundários. A H.I.G. também administra uma BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.

Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em propriedades de valor agregado, que podem se beneficiar das práticas recomendadas de administração de ativos.

A H.I.G. Infrastructure se concentra em agregar valor e investimentos essenciais no setor de infraestrutura.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e gerenciou mais de 400 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a US$ 53 bilhões. Para mais informações, acesse o site da H.I.G. em hig.com.

*Baseado no capital total levantado pela H.I.G. Capital e suas afiliadas

Contato:

Fernando Marques Oliveira

Chefe da H.I.G. América Latina

Diretor executivo

[email protected]

H.I.G. Capital

Av. Ataulfo de Paiva, 1251

9º e 10º andares – Leblon

Rio de Janeiro – RJ, 22440-034

Brasil

Tel: +55 21 2529-3550

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FONTE H.I.G. Capital