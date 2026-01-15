H.I.G. Capital anuncia o fechamento de fundo europeu de private equity voltado ao lower middle market, com captação acima do previsto

MIAMI, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A H.I.G. Capital ("H.I.G." ou a "Empresa"), uma das principais gestoras globais de ativos alternativos, com US$ 74 bilhões em ativos sob gestão, anunciou hoje o fechamento final do H.I.G. Europe Capital Partners IV ("Fundo IV"), com compromissos agregados de capital no valor de € 1,6 bilhão. Em apenas seis meses desde o lançamento, o Fundo IV realizou seu primeiro e fechamento final com captação acima do previsto, refletindo a forte demanda tanto de cotistas existentes quanto de novos investidores.

O Fundo IV dará continuidade à estratégia bem-sucedida de seus fundos predecessores, direcionando investimentos a empresas europeias do lower middle market com gestão subotimizada, nas quais a H.I.G. Capital poderá aplicar seu modelo operacional de criação de valor, com foco em situações complexas e em dinâmicas de transação desafiadoras. A H.I.G. Capital possui um histórico de 19 anos de atuação na região e conta com uma equipe de mais de 150 profissionais de investimento distribuídos por cinco escritórios centrais na Europa: Londres, Milão, Hamburgo, Paris e Madri. Desde seu primeiro investimento na Europa, em 2007, a H.I.G. Capital realizou 92 investimentos de plataforma em private equity na região, abrangendo suas estratégias de lower middle market e middle market.

Os cofundadores e copresidentes executivos da H.I.G. Capital, Sami Mnaymneh e Tony Tamer, comentaram: "A plataforma global da H.I.G. nos confere escala, recursos e capacidades operacionais que nos diferenciam no segmento de middle market". Nossa presença consolidada na Europa e a comprovada capacidade de gerar valor em situações complexas posicionaram a H.I.G. Capital como parceira de referência para investidores institucionais que buscam uma exposição diferenciada ao middle market europeu".

"Estamos lançando o Fundo IV em um momento especialmente atrativo, com ampla oferta de oportunidades para executar nossa abordagem de investimento diferenciada em todo o lower middle market europeu", afirmou Wolfgang Biedermann, diretor executivo e head de Private Equity da H.I.G. Capital na Europa. "Nosso foco está em investimentos de controle em empresas com elevada complexidade operacional e gestão subotimizada, especialmente em situações nas quais a originação local, a execução prática e a profundidade operacional geram uma vantagem competitiva clara". O forte desempenho e o impulso positivo das safras anteriores fornecem uma base sólida para a continuidade do sucesso".

"Agradecemos o forte apoio de nossos investidores institucionais de todo o mundo", afirmou Jordan Peer Griffin, diretor executivo e head global de Captação de Recursos da H.I.G. Capital. "Em um ambiente de captação altamente competitivo, o comprometimento contínuo desses investidores viabilizou um fechamento com captação acima do previsto em um prazo reduzido, refletindo a confiança em nossa estratégia, em nossa capacidade de execução e no conjunto atrativo de oportunidades no lower middle market europeu".

O Fundo IV contou com o apoio de um grupo global de investidores institucionais, incluindo gestoras de ativos, fundos de pensão públicos e corporativos, family offices, endowments e fundações, fundos soberanos e consultores, distribuídos pela América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia.

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G. Capital é uma das principais gestoras globais de investimentos alternativos, com US$ 74 bilhões em ativos sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios nos Estados Unidos em Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Nova York, San Francisco e Stamford, além de afiliadas internacionais em Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madri, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai e Hong Kong, a H.I.G. é especializada em fornecer capital tanto em dívida quanto em participação acionária a empresas de middle market, adotando uma abordagem flexível, operacionalmente orientada e focada na geração de valor:

Os fundos de ações da H.I.G. investem em aquisições de administradores, recapitalizações e cisões corporativas de empresas de manufatura e serviços, sejam elas rentáveis ou de baixo desempenho.

Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sênior, unitranche e júnior junto a empresas de todos os portes, tanto no mercado primário (originação direta) quanto nos mercados secundários. A H.I.G. também administra uma BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.

Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em propriedades de valor agregado, que podem se beneficiar das práticas recomendadas de gestão de ativos.

A H.I.G. Infrastructure se concentra em fazer investimentos de valor agregado e essenciais no setor de infraestrutura.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e administrou mais de 400 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da Firma inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas que ultrapassam US$ 53 bilhões. Para mais informações, acesse o site da H.I.G. em hig.com.

*Com base no total de capital captado pela H.I.G. Capital e suas afiliadas.

