H.I.G. Capital nomeia Brian Schwartz como diretor executivo

MIAMI, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A H.I.G. Capital ("H.I.G."), uma importante empresa global de investimentos alternativos com US$ 74 bilhões em capital sob gestão, tem o prazer de anunciar que Brian Schwartz, membro de longa data da equipe de liderança da H.I.G. e copresidente da empresa, foi nomeado CEO (diretor executivo). O Sr. Schwartz sucede o cofundador Sami Mnaymneh, que passará a atuar como presidente executivo ao lado do também cofundador Tony Tamer. Como presidente executivo, o Sr. Mnaymneh permanecerá ativamente envolvido na empresa e continuará a atuar nos comitês de investimento da firma, além de apoiar a direção estratégica da organização.

Além disso, Doug Berman, chefe de Private Equity nos EUA, foi promovido a copresidente, atuando ao lado do atual copresidente, Rick Rosen. As promoções refletem a contínua evolução da H.I.G. como uma plataforma global de ativos alternativos em escala e posicionam a empresa para sua próxima fase de crescimento.

Desde a fundação da H.I.G. em 1993, o Sr. Mnaymneh e o Sr. Tamer têm conduzido a expansão da empresa para uma plataforma global que abrange private equity, crédito e ativos reais, incluindo imóveis e infraestrutura. Sob a liderança deles , a H.I.G. cresceu para mais de 1.000 membros de equipe em 18 escritórios principais distribuídos por nove países e realizou mais de 3.500 transações.

"Por mais de três décadas, a H.I.G. construiu uma posição de liderança no mercado intermediário, combinando alcance global com uma abordagem operacional de criação de valor que proporcionou resultados excepcionais para nossos investidores", disse o Sr. Mnaymneh. "A empresa alcançou uma escala e uma profundidade de liderança em que essa transição é ao mesmo tempo natural e estrategicamente importante. Brian tem sido fundamental para o nosso sucesso e um dos principais motores do crescimento e da evolução da empresa. Estou confiante de que, sob a liderança dele, a H.I.G. está muito bem posicionada para fortalecer ainda mais sua posição de liderança no mercado intermediário. Estou ansioso para trabalhar com ele enquanto a empresa constrói sobre sua sólida base."

O Sr. Schwartz ingressou na H.I.G. em 1994 e ocupou uma variedade de cargos de liderança sênior. Ele tem sido um dos principais arquitetos da evolução da empresa, ajudando a expandir a H.I.G. para uma plataforma global e multiestratégica. Como copresidente nos últimos seis anos, o Sr. Schwartz supervisionou as operações do dia a dia e atuou nos comitês de investimento de todos os fundos da H.I.G., trabalhando de perto com os cofundadores da empresa e com o Sr. Rosen para promover o crescimento e as iniciativas estratégicas em toda a firma.

"É uma honra assumir o cargo de CEO e liderar a H.I.G. neste momento importante de sua evolução", disse o Sr. Schwartz. "Estou profundamente agradecido a Sami e Tony por construírem uma empresa definida por investimentos disciplinados, foco operacional e uma cultura forte. Com nossa plataforma diferenciada e equipe experiente, estamos bem posicionados para aproveitar as oportunidades e continuar entregando resultados sólidos para nossos investidores."

O Sr. Berman, que está sendo promovido a copresidente, ingressou na H.I.G. em 1996. Atualmente, ele atua no comitê executivo da empresa e liderou os negócios de Private Equity da H.I.G. nos EUA durante um período de crescimento expressivo, expandindo a plataforma de private equity voltada para o mercado intermediário e as ofertas de investimento da empresa. Como copresidente, ele ajudará a promover a estratégia de investimentos em toda a empresa e a execução operacional ao lado do Sr. Rosen.

"Tendo liderado nossos negócios de Private Equity nos EUA, dediquei meu tempo a investir, construir empresas e trabalhar de perto com equipes de gestão", disse o Sr. Berman. "Nessa função, minha prioridade é garantir que mantenhamos disciplina na forma como investimos, que permaneçamos próximos às nossas empresas do portfólio e que continuemos a executar em alto nível em toda a firma. Estou ansioso para colaborar com Brian e Rick enquanto continuamos a aproveitar as oportunidades que vemos em nossos mercados."

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G. é uma das principais empresas globais de investimentos alternativos, com US$ 74 bilhões de capital sob administração.* Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Nova York, São Francisco e Stamford nos Estados Unidos, além de escritórios afiliados internacionais em Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madri, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai e Hong Kong, a H.I.G. é especializada em fornecer capital de dívida e capital próprio para empresas do mercado intermediário, utilizando uma abordagem flexível e focada operacionalmente/em valor agregado:

Os fundos de ações da H.I.G. investem em aquisições de administradores, recapitalizações e cisões corporativas de empresas de manufatura e serviços, sejam elas rentáveis ou de baixo desempenho.

Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sênior, unitranche e júnior para empresas de todo o espectro de tamanho, tanto em base primária (originação direta) quanto nos mercados secundários. A H.I.G. também administra uma BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.

Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em propriedades de valor agregado, que podem se beneficiar das práticas recomendadas de gestão de ativos.

A H.I.G. Infrastructure se concentra em agregar valor e investimentos essenciais no setor de infraestrutura.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e administrou mais de 400 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da Firma inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas que ultrapassam US$ 53 bilhões. Para mais informações, acesse o site da H.I.G. em hig.com.

*Com base no total de capital captado pela H.I.G. Capital e suas afiliadas.

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FONTE H.I.G. Capital