H.I.G. Capital anuncia la venta de la empresa brasileña de su cartera Desktop a Claro

RÍO DE JANEIRO, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), una firma líder mundial de inversión alternativa que administra 74 mil millones de dólares de capital, se complace en anunciar que una de sus afiliadas ha firmado un acuerdo definitivo para vender una empresa de su cartera Desktop S.A. ("Desktop" o la "Empresa") y proveedor líder de servicios de internet en el estado de São Paulo, a Claro Telecom Participações S.A. ("Claro"), una subsidiaria de América Móvil (BMV: AMX; NYSE: AMX), una operadora de telecomunicaciones líder en América Latina. El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones precedentes habituales y a las aprobaciones de las autoridades reguladoras brasileñas. La operación está valorada en 4000 millones de reales brasileños (aprox. 750 millones de dólares, incluida la deuda), lo que implica un precio por acción de 20,82 reales brasileños, según la deuda neta de Desktop al 30 de septiembre.

Desde la adquisición por parte de H.I.G., Desktop ha llevado a cabo con éxito una sólida estrategia de crecimiento, junto con una expansión orgánica acelerada con 10 adquisiciones estratégicas, para construir una de las plataformas de fibra óptica líder en Brasil. Durante este período, la empresa ha crecido de aproximadamente 150.000 suscriptores a más de 1,2 millones de suscriptores, al prestar servicio actualmente en más de 200 ciudades del estado de São Paulo, con el apoyo de una red de fibra óptica que abarca más de 58.000 km.

H.I.G. también desempeñó un papel clave al apoyar la exitosa oferta pública inicial de Desktop en febrero de 2021 en la Bolsa de Valores de Brasil (B3) bajo el símbolo B3: DESK3, lo que marcó la salida a la bolsa del primer proveedor de servicios de Internet en Brasil.

Fernando Marques Oliveira, director general y jefe principal de H.I.G. Latinoamérica, comentó: "La trayectoria de Desktop es un claro ejemplo del enfoque práctico de H.I.G. para acelerar el crecimiento. Al trabajar en estrecha colaboración con un excelente equipo directivo, apoyamos la expansión de la empresa para convertirla en una plataforma de fibra óptica líder en Brasil, mientras posicionábamos el negocio como un activo altamente estratégico para los actores de la industria. Esta transacción destaca nuestra capacidad para identificar y aprovechar oportunidades de creación de valor atractivas, y nos complace haber generado un resultado muy favorable para nuestros inversionistas".

Acerca de Desktop

Desktop fue fundada en 1997, con sede en Sumaré, São Paulo, y es un proveedor líder de servicios de internet en Brasil, con una presencia sólida y bien definida en el estado de São Paulo. La empresa ofrece conectividad de alta velocidad a clientes residenciales y comerciales, respaldada por una infraestructura de fibra escalable. A finales de 2025, Desktop ya prestaba servicio a más de 1,2 millones de suscriptores en más de 200 ciudades, con una red que abarca más de 58.000 km y llega a aproximadamente 4,8 millones de hogares. Para obtener más información, visite ri.desktop.com.

Acerca de Claro

Claro es una operadora de telecomunicaciones líder en América Latina, que ofrece servicios móviles, de banda ancha, televisión de pago y servicios digitales. En Brasil, la empresa opera una plataforma totalmente integrada con cobertura nacional y posiciones de liderazgo en el mercado, y se encuentra entre los proveedores más grandes de servicios de telecomunicaciones del país. Fundada en 2003 mediante la consolidación de múltiples operadoras regionales, Claro es una filial de América Móvil, una empresa que cotiza en bolsa (BMV: AMX; NYSE: AMX) y una de las mayores operadoras de telecomunicaciones del mundo, con operaciones en más de 20 países y más de 300 millones de abonados de telefonía móvil. Para obtener más información, visite claro.com.

Acerca de H.I.G. Capital

H.I.G. es una firma líder mundial de inversión alternativa con 74 mil millones de dólares de capital bajo gestión.* Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Stamford en Estados Unidos, así como oficinas afiliadas internacionales en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Dubái y Hong Kong, H.I.G. se especializa en proporcionar tanto capital de deuda como patrimonial a empresas del mercado medio, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones y el valor agregado:

Los fondos de capital de H.I.G. invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.

Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en financiación de deuda sénior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. también gestiona un centro de desarrollo de negocios (BDC, por sus siglas en inglés) que cotiza en bolsa, llamado WhiteHorse Finance.

Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades con valor añadido, que pueden beneficiarse de mejores prácticas de gestión de activos.

H.I.G. Infrastructure se centra en realizar inversiones de valor añadido y alto grado en el sector de infraestructuras.

Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 400 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 53.000 millones de dólares. Para más información, consulte el sitio web de H.I.G. en hig.com.

*Basado en el capital total captado por H.I.G. Capital y sus afiliadas

Contacto:

Fernando Marques Oliveira

Jefe de H.I.G. Latinoamérica

Director general

[email protected]

H.I.G. Capital

Av. Ataulfo de Paiva 1251

Piso 9 y 10 – Leblon

Río de Janeiro – RJ, 22440-034

Brasil

Tel.: +55 21 2529-3550

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FUENTE H.I.G. Capital