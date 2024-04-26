Hillstone Networks включена в обзорный отчет о решениях в области микросегментации

Компания Hillstone Networks предлагает передовые решения для микросегментации в различных вертикальных системах.

САНТА-КЛАРА, штат Калифорния, 26 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hillstone Networks, ведущий поставщик систем кибербезопасности, включена в обзорный отчет о решениях по микросегментации Forrester за 2-й квартал 2024 года (Forrester Microsegmentation Solutions Landscape, Q2 2024). Отчет содержит обзор рынка микросегментации и представляет поставщиков решений для защиты критически важных ресурсов, борьбы с программами-вымогателями и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Отчет предлагает специалистам по безопасности краткую характеристику этих поставщиков, включая такие факторы, как размер, географическая локализация и сценарии использования, чтобы помочь им сделать оптимальный выбор с учетом своих целевых сценариев использования или специфических потребностей.

В обзорном отчете Forrester утверждает, что «суть концепции нулевого доверия (Zero Trust) — в замене групп доверия по умолчанию ясной политикой. В физических и виртуальных сетях применение этого принципа называется микросегментацией… [Это] была одна из первых настоящих технологий построения сети с нулевым доверием, разработанных после публикации компанией Forrester первоначальных отчетов о принципе нулевого доверия».

В своем отчете Forrester отмечает как основную тенденцию, что «организации, наконец, всерьез задумались о принципе нулевого доверия. Одни внедряют микросегментацию в качестве меры упреждения, как часть стратегии или инициативы нулевого доверия. Другие делают это, уже пострадав от программы-вымогателя, чтобы избежать повторения атаки. Но все они реализуют принцип нулевого доверия, опираясь на микросегментацию».

«Признание нас в качестве поставщика в области решений для микросегментации подчеркивает ключевую роль нашей технологии в деле защиты критически важных активов и противодействия угрозам со стороны программ-вымогателей. Мы считаем это подтверждением нашего стремления к разработке ультрасовременных мер безопасности, опирающихся на инновационную платформу на основе искусственного интеллекта, которые помогают нашим клиентам защитить себя от новых угроз кибербезопасности и обеспечивают устойчивость и доверие», — говорит Тим Лю (Tim Liu), технический директор и соучредитель компании Hillstone Networks.

Решение Hillstone для микросегментации обеспечивает следующие ключевые преимущества:

Современная и обширная микросегментация сети для физических серверов, виртуальных машин, облачных хостов и контейнеров, полностью совместимая с несколькими платформами.

Комплексные, интегрированные функции безопасности и защиты от вредоносных программ уровней 4–7 (межсетевой экран следующего поколения, система предотвращения вторжений, антивирус, фильтрация URL-адресов, защита от DDoS и ботов), а также полный контроль уязвимостей на протяжении всего жизненного цикла приложения.

Распределенная архитектура, обеспечивающая простоту масштабирования и переносимость.

Централизованная и полная видимость, позволяющая уменьшить поверхность атаки.

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О компании Hillstone Networks

Комплексный подход компании Hillstone Networks к кибербезопасности опирается на перспективную и доступную платформу, основанную на искусственном интеллекте и обеспечивающую охват, контроль и консолидацию для защиты более 28.000 предприятий во всем мире.

Контакты для СМИ

Цзэяо Ху (Zeyao Hu)

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