Hillstone Networks aparece en el informe sobre el panorama de las soluciones de microsegmentación

Hillstone Networks ofrece Microsegmentación avanzada en diferentes verticales.

SANTA CLARA, California, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, proveedor líder de soluciones de ciberseguridad, fue incluido en el informe Forrester Microsegmentation Solutions Landscape, Q2 2024. El informe ofrece una visión general del mercado de la microsegmentación, centrada en los proveedores que ofrecen soluciones para la protección de recursos críticos, la lucha contra el ransomware y la contribución al cumplimiento de las leyes. El informe ofrece a los profesionales de la seguridad una instantánea de estos proveedores, teniendo en cuenta factores como el tamaño, el ámbito geográfico y los casos de uso para seleccionar la opción más adecuada a sus necesidades o casos de uso específicos.

En el informe Landscape, Forrester afirma que "Zero Trust consiste en sustituir los organismos de confianza implícita por políticas explícitas. En las redes físicas y virtuales, la aplicación de este principio se conoce como microsegmentación... [Fue] una de las primeras tecnologías Zero Trust que se desarrollaron después de que Forrester publicara los primeros informes Zero Trust".

Forrester afirma en el informe que la principal tendencia es que "las organizaciones por fin se están tomando en serio Zero Trust. Algunos, de forma proactiva, están implantando la microsegmentación como parte de una estrategia o iniciativa de confianza cero. Otros lo aplican porque los afectó el ransomware e intentan evitarlo de nuevo. Pero todos ellos están haciendo confianza cero con la microsegmentación".

"El reconocimiento como proveedor de soluciones de microsegmentación subraya el papel fundamental que desempeña nuestra tecnología en la protección de activos críticos y la lucha contra las amenazas de ransomware. Creemos que reafirma nuestro compromiso de ofrecer medidas de seguridad de vanguardia basadas en una plataforma innovadora e impulsada por IA que ayude a nuestros clientes a defenderse de los riesgos cibernéticos en evolución, garantizando la resiliencia y la confianza", afirma Tim Liu, director de tecnología y cofundador de Hillstone Networks.

La solución de Microsegmentación de Hillstone proporciona los siguientes beneficios fundamentales:

Microsegmentación avanzada y extensa para servidores físicos, máquinas virtuales, hosts en la nube y contenedores, perfectamente compatible con múltiples plataformas.

Funciones completas e integradas de seguridad y malware de Capa 4 a 7 (cortafuegos de nueva generación, sistema de prevención de intrusiones, antivirus, filtrado de URL, DDoS y defensa contra bots), y administración completa de vulnerabilidades en todo el ciclo de vida de las aplicaciones.

Arquitectura distribuida para facilitar el escalado y la portabilidad.

Visibilidad centralizada y completa para reducir las lagunas en la superficie de amenazas.

Acerca de Hillstone Networks

El enfoque de ciberseguridad integradora de Hillstone Networks se basa en una plataforma visionaria, impulsada por IA y accesible, que ofrece cobertura, control y consolidación para proteger a más de 28 000 empresas globales.

