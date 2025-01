Hisense transforma o futuro do entretenimento doméstico e da vida inteligente com inovação com tecnologia de IA na CES 2025

A Hisense destacou sua inovação ao oferecer o melhor em experiências de entretenimento doméstico de nível cinematográfico com sua ampla linha de TVs, disponíveis em uma variedade de tamanhos de tela e proporcionando imagens vívidas e realistas, controle de movimento ultrassuave e áudio cristalino.

Revolucionando a tecnologia de telas

Liderando os avanços em telas da Hisense está a TV LED TriChroma de 116 polegadas, que apresenta a avançada tecnologia de telas com atenuação local RGB. Com o motor Hi-View AI Engine X da Hisense, a TV otimiza cada quadro com recursos com tecnologia de IA, como brilho máximo com IA, atenuação local RGB com IA, clareza de voz com IA e suavização de bandas com IA, garantindo ajustes dinâmicos de contraste, brilho e cores em tempo real para visuais vívidos e realistas, além de áudio de alta clareza.

A primeira tela MicroLED de 136 polegadas do mundo pronta para uso representa um marco significativo na acessibilidade de tecnologia de ponta em telas. Com mais de 24,88 milhões de LEDs autoemissivos, essa TV oferece clareza e precisão de cores incríveis.

Liderando o futuro com a IA da Hisense

As TVs mais recentes com tecnologia de IA incluem as séries U7 e U8, equipadas com o motor Hi-View Engine Pro da Hisense, que otimiza a experiência audiovisual com análise em tempo real quadro a quadro, lidando com funções complexas como upscaling para 4K e aprimoramento de cores. O auge da linha ULED é a série U9, equipada com o motor Hi-View Engine X, o mais avançado da marca.

O conteúdo habilitado por IA também foi destaque, com o parceiro de conteúdo da Hisense, a plataforma global de Smart TV VIDAA. A VIDAA oferece recomendações baseadas em IA ajustadas às preferências pessoais, proporcionando experiências completas e diversificadas de entretenimento e jogos aos usuários.

Projetando uma experiência verdadeiramente imersiva e saudável

Demonstrando a tecnologia de TVs a laser que ultrapassa os limites do entretenimento em telas grandes, a Hisense apresentou suas inovadoras telas de grande formato e parcerias voltadas para jogos com produtos projetados para Xbox. Os produtos Hisense Gaming Laser Cinema estabelecem novos padrões para uma experiência de jogo imersiva. Projetados para Xbox, os modelos PX3-PRO Laser Cinema e C2 Ultra 4K Laser Mini Projector também aprimoram as experiências de jogos e filmes com um tamanho de projeção superamplo e visuais perfeitos graças ao Dolby Vision e IMAX Enhanced.

A Hisense Compact Laser TV também foi destaque, oferecendo transporte e instalação sem complicações em um design ultracompacto, entregando qualidade de imagem incomparável com a tecnologia de laser TriChroma de ponta, proporcionando cores vívidas e detalhes nítidos para uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva. A mais recente TV a laser rolável combina em uma única unidade o projetor e a tela, completando uma linha abrangente que oferece uma opção de TV a laser para cada estilo de vida.

A Hisense continua liderando em cuidados visuais com a certificação Low Blue Light da TÜV Rheinland em sua principal linha de TVs, enquanto seus modelos premium também recebem a certificação Flicker-Free. O PX3-PRO Laser Cinema e o C2 Ultra 4K Laser Mini Projector vão além, apresentando especificações técnicas avançadas verificadas pela TÜV Rheinland, incluindo: 0% de emissão de luz azul prejudicial (415-455 nm), ampla variedade de cores (110% do BT.2020 e 151% do DCI-P3) e diferenças de cores praticamente imperceptíveis (ΔE2000<0,9 de sRGB). Esses modelos avançados oferecem aos clientes uma experiência de visualização impressionante e mais saudável.

Vida inteligente com tecnologia de IA

O estande da Hisense também proporcionou uma visão da casa inteligente do futuro, demonstrando inovações revolucionárias com tecnologia de IA, possibilitadas pela plataforma ConnectLife, conectando e controlando todos os dispositivos domésticos inteligentes da Hisense.

A série Washer-Dryer 7S estava em exibição, trazendo IA para a lavanderia. Oferecendo integração perfeita com o aplicativo ConnectLife para monitoramento e controle remoto, a máquina de lavar e secar combina design elegante com tecnologia de ponta habilitada por IA.

A Hisense também apresentou a geladeira BCD-780W habilitada para ConnectLife, com recursos com tecnologia de IA, incluindo gerenciamento de inventário de alimentos, lembretes de validade, recomendações de receitas, controle por voz e sugestões de receitas personalizadas.

O condicionador de ar da série Uni da Hisense proporcionou conforto aos visitantes, combinando a tecnologia AI Smart de ponta com um design conveniente centrado no usuário. Com tecnologia Smart Eye e com o sistema de controle TMS, o aparelho ajusta temperatura, umidade, velocidade e direção do vento para um conforto ideal.

A Hisense fez uma parceria com a Microsoft para utilizar os serviços Azure OpenAI e Azure AI Foundry na criação de experiências excepcionais baseadas em IA. Incluindo atualmente o assistente de receitas Dish Designer AI em sua plataforma ConnectLife e discussões de IA integradas e pesquisa difusa no sistema de TV Hisense VIDAA OS. A colaboração demonstra o espírito inovador da Hisense e seu avanço tecnológico ao oferecer experiências e valor excepcionais aos usuários.

A Hisense está redefinindo o que é possível em todas as áreas da vida moderna. Desde incentivar o futuro da tecnologia de telas, proporcionando experiências de entretenimento imersivas, até criar tecnologia de IA integrada que atua nos bastidores de forma discreta, a Hisense está comprometida em melhorar a maneira como as pessoas vivem, se conectam e aproveitam os momentos que mais importam. As inovações apresentadas no estande da Hisense na CES 2025 foram projetadas para elevar ainda mais a experiência de entretenimento em casa, cumprindo sua promessa de inovação que torna a vida melhor.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos. De acordo com a Omdia, a Hisense ocupou a 2ª posição global em remessas totais de TVs e a 1ª posição em TVs de 100 polegadas ou mais. A empresa expandiu rapidamente suas operações para mais de 160 países e é especializada em produtos multimídia, eletrodomésticos e tecnologia da informação inteligente.

