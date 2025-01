Hisense zmienia oblicze przyszłości rozrywki domowej i inteligentnych rozwiązań dla domu, przedstawiając innowacje bazujące na AI podczas targów CES 2025

Wśród swoich innowacji producent szczególnie zwrócił uwagę na szeroką ofertę dostępnych w różnych rozmiarach telewizorów, które zapewniają najwyższą jakość kina domowego dzięki niezwykle wyrazistemu i realistycznemu obrazowi, ultrawysokiej płynności ruchu oraz krystalicznie czystemu dźwiękowi.

Rewolucja w technologii ekranów

Flagową nowością Hisense jest 116-calowy telewizor LED TriChroma, w którym zastosowano najnowocześniejszą technologię miejscowego dostosowywania podświetlania ekranu RGB Local Dimming Display. Bazuje on na opracowanym przez Hisense silniku Hi-View AI Engine X, optymalizując każdą klatkę dzięki narzędziom wykorzystującym sztuczną inteligencję, takim jak AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming, AI Clear Voice czy AI Banding Smoother, które zapewniają wysoką dynamikę kontrastu i jasności oraz regulację barw w czasie rzeczywistym, w rezultacie czego otrzymujemy żywy, realistyczny obraz i przejrzysty dźwięk.

Pierwszy na świecie 136-calowy ekran MicroLED przeznaczony na rynek konsumencki to prawdziwy kamień milowy w dziedzinie przystępnej cenowo, supernowoczesnej technologii ekranów. Posiada on ponad 24,88 mln samoemisyjnych diod, efektem czego jest niewiarygodna klarowność i precyzja barw.

Sztuczna inteligencja Hisense przeciera szlaki

Wśród najnowszych telewizorów Hisense wykorzystujących sztuczną inteligencję wymienić można serie U7 i U8, w których zastosowano silnik Hisense Hi-View Engine Pro optymalizujący wrażenia audiowizualne poprzez prowadzoną w czasie rzeczywistym analizę klatkową i obsługę złożonych funkcji, takich jak skalowanie obrazu do 4K czy uwydatnianie barw. Wśród produktów z segmentu ULED szczytowym osiągnięciem jest seria U9, którą wyposażono we flagowy silnik Hi-View Engine X.

Warto wspomnieć również o zastosowaniu sztucznej inteligencji w narzędziu dostępu do treści na żądanie w ramach międzynarodowej platformy partnera Hisense - VIDAA. Narzędzie dostarcza użytkownikowi opracowane przez AI rekomendacje uwzględniające jego preferencje, oferując bogaty świat rozrywki telewizyjnej i gamingowej.

Autentyczna immersyjność i dbałość o oczy

Hisense pochwaliła się również technologią telewizorów laserowych, które przesuwają granice możliwości w dziedzinie rozrywki na dużym ekranie, prezentując innowacyjne ekrany wielkoformatowe oraz współpracujące z produktami Xbox rozwiązania dla graczy. Z kolei produkty z kategorii Hisense Gaming Laser Cinema wyznaczają nowe standardy, jeśli chodzi o immersję w grach. Modele PX3-PRO Laser Cinema i C2 Ultra 4K Laser Mini Projector, stworzone specjalnie dla Xboxa, zapewniają jeszcze lepsze wrażenia podczas grania i oglądania filmów dzięki niezwykle dużemu formatowi projekcji i idealnej jakości obrazu w technologiach Dolby Vision i IMAX Enhanced.

Podczas targów firma pochwaliła się również kompaktowym telewizorem laserowym Hisense Compact Laser TV. Jego zwarta budowa pozwala na jego bezproblemowy transport i montaż bez uszczerbku na jakości obrazu, której poziom pozostaje niezrównany dzięki supernowoczesnej technologii laserowej TriChroma zapewniającej dużą wyrazistość barw i ostrość szczegółów, a w efekcie autentyczną immersję. Z kolei Rollable Laser TV, nowość w ofercie Hisense stanowiąca dopełnienie kompleksowej oferty dla całej palety zastosowań, to zestaw łączący projektor i ekran w technologii laserowej.

Hisense pozostaje liderem w dziedzinie technologii przyjaznych dla oczu. Telewizory z jej podstawowej oferty posiadają wydany przez TÜV Rheinland certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego, natomiast dla modeli premium uzyskano dodatkowo certyfikaty technologii eliminującej migotanie obrazu (Flicker Free). Jeszcze bardziej wyśrubowane normy techniczne, potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez TÜV Rheinland, spełniają telewizor laserowy PX3-PRO Laser Cinema oraz projektor C2 Ultra 4K Laser Mini Projector ze współczynnikiem szkodliwego światła niebieskiego na poziomie 0% (415-455 nm), szeroką gamą barw (110% standardu BT.2020 i 151% dla DCI-P3) oraz ledwie zauważalnymi różnicami pomiędzy barwami (ΔE2000<0.9 dla sRGB). Zaawansowanie techniczne tych modeli oznacza nie tylko doskonałość od strony wizualnej, ale i duży krok naprzód, jeśli chodzi o zdrowie oczu.

Inteligentne rozwiązana AI dla domu

Na stoisku Hisense można było również zapoznać się jej wizją inteligentnego domu przyszłości. Firma zademonstrowała przełomowe innowacje oparte na AI w ramach platformy ConnectLife, z poziomu której można sterować wszystkimi urządzeniami Hisense w domu.

Na wystawie znalazła się pralko-suszarka z serii 7S, która wprowadza sztuczną inteligencję do naszych łazienek i pralni. Urządzenie wyróżnia się eleganckim designem i supernowoczesną technologią wykorzystującą AI, a po sparowaniu z aplikacją ConnectLife użytkownik zyskuje możliwość jego monitorowania i obsługi w trybie zdalnym.

Kolejną nowością w ofercie Hisense jest współpracująca z ConnectLife lodówka BCD-780W. Wyposażono ją w bazujące na sztucznej inteligencji funkcje, takie jak zarządzanie stanem zapasów żywności, przypominanie o zbliżającej się dacie ważności, sterowanie głosowe czy spersonalizowane przepisy kulinarne.

O przyjemną temperaturę otoczenia dla odwiedzających stoisko dbał klimatyzator Hisense Uni Series Air Conditioner, w którym połączono supernowoczesną technologię AI z designem stworzonym z myślą o potrzebach użytkownika. Urządzenie to wyposażono w inteligentny system zarządzania temperaturą Smart Eye and TMS Control System, który reguluje temperaturę, wilgotność oraz prędkość i kierunek nawiewu, zapewniając optymalny komfort.

Hisense zawarła współpracę z Microsoft, korzystając z usług Azure OpenAI i Azure AI Foundry Service w celu stworzenia wyjątkowo atrakcyjnych dodatków w oparciu o sztuczną inteligencję. Aktualnie wśród nich można wymienić współpracującego z platformą ConnectLife asystenta Dish Designer AI, który pomaga tworzyć przepisy kulinarne, a także wbudowane narzędzie AI do omawiania fabuł filmowych, jak również wyszukiwanie rozmyte w systemie Hisense VIDAA OS TV. Współpraca ta stanowi dowód ducha innowacyjności i zaawansowania technologicznego, na których Hisense opiera swoje dążenia ku doskonałości w dostarczaniu niezrównanych wrażeń i walorów użytkowych.

Hisense wyznacza nowe granice możliwości we wszystkich dziedzinach współczesnego życia. Bez względu na to, czy mówimy o kształtowaniu przyszłości technologii ekranów, kreowaniu immersyjnej rozrywki, czy rozwijaniu efektywnych technologii AI dyskretnie usprawniających działanie urządzeń, Hisense konsekwentnie pracuje nad tworzeniem rozwiązań poprawiających jakość życia i pozwalających czerpać z niego radość. Innowacje zaprezentowane przez Hisense na targach CES 2025 to kolejny krok naprzód w ewolucji rozrywki domowej. Tym samym producent jeszcze raz pokazał, że przyświeca mu misja tworzenia nowatorskich rozwiązań sprawiających, że żyje nam się lepiej.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką sprzętu RTV i AGD oraz elektroniki użytkowej. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zdobyła drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów, zajmując czołową pozycję w segmencie telewizorów 100-calowych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma obecna jest już w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie RTV i AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2593370/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2593369/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2593368/3.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2593367/4.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2593366/5.jpg

