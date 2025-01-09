شركة Hisense تغيّر مستقبل الترفيه المنزلي والمعيشة الذكية من خلال الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025

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مدينة كينغداو، دولة الصين, 9 يناير 2025 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن أحدث الابتكارات التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي في جناحها الذي يحمل شعار "غيّر حياتك مع الذكاء الاصطناعي (AI Your Life)" ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025، وقد أبهرت الجماهير بمجموعة متميزة من المنتجات الفاخرة والتقنيات الثورية، بما في ذلك تلفزيون TriChroma LED مقاس 116 بوصة، وشاشة MicroLED، وابتكارات تلفزيونات الليزر، إلى جانب مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات متقدمة في مجالات السيارات، والشاشات التجارية، وأنظمة الرعاية الصحية، وأنظمة الطاقة.

سلطت شركة Hisense الضوء على ابتكاراتها التي تقدم تجربة ترفيه منزلي بمستوًى سينمائي من خلال مجموعتها الواسعة من أجهزة التلفزيون، بأحجام متنوعة من الشاشات مع جودة صورة زاهية وواقعية للغاية، وتحكم فائق السلاسة في الحركة، وصوت نقي وواضح.

تكنولوجيا العرض الثورية

يتصدر تلفزيون TriChroma LED من Hisense مقاس 116 بوصة منتجات الشركة في تقنيات العرض، حيث يتميز بتقنية RGB Local Dimming Display (العرض مع التعتيم المحلي للبكسلات بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق) المتطورة. مع محرك الذكاء الاصطناعي Hi-View AI Engine X من Hisense، يقوم التلفزيون بتحسين كل إطار بميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ميزة AI Peak Brightness (ذروة السطوع باستخدام الذكاء الاصطناعي)، وميزة AI RGB Local Dimming (التعتيم المحلي للبكسلات بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق باستخدام الذكاء الاصطناعي)، وميزة AI Clear Voice (الصوت الواضح باستخدام الذكاء الاصطناعي)، وميزة AI Banding Smoother (تنعيم التدرجات اللونية باستخدام الذكاء الاصطناعي)؛ لضمان ضبط التباين والسطوع والألوان بشكل ديناميكي في الوقت الفعلي لتقديم صور نابضة بالحياة وواقعية، إلى جانب صوت عالي الوضوح.

أول شاشة MicroLED مقاس 136 بوصة جاهزة للاستخدام المنزلي في العالم تمثل إنجازًا كبيرًا، حيث سهلت وصول المستهلكين إلى تقنيات العرض المتطورة. مع أكثر من 24.88 مليون مصباح LED ذاتي الإضاءة، يوفر هذا التلفزيون وضوحًا استثنائيًا ودقة عالية في عرض الألوان.

نقود المستقبل مع Hisense AI

من أحدث أجهزة التلفزيون المدعومة بالذكاء الاصطناعي: سلسلتا U7 وU8، المدعومتان بمحرك Hi-View Engine Pro من Hisense، الذي يعمل على تحسين التجربة السمعية والبصرية من خلال تحليل الإطارات في الوقت الفعلي، كما يتعامل مع وظائف معقدة مثل تحسين دقة العرض إلى 4K وتعزيز الألوان. أما ذروة أجهزة تلفزيون ULED فهي سلسلة U9، المدعومة بمحرك Hi-View Engine X الرائد.

بالإضافة إلى ميزة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المُقدَّمة من شريك Hisense للمحتوى، منصة VIDAA العالمية للتلفزيونات الذكية. تقدم VIDAA توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة حسب التفضيلات الشخصية، لتوفير تجارب ترفيهية وألعاب غنية ومتنوعة للمستخدمين.

تصميم لتجربة غامرة وصحية حقًا

خلال استعراض تقنية تلفزيون الليزر (Laser TV) التي تدفع حدود الترفيه عبر الشاشات الكبيرة، استعرضت Hisense شاشاتها الكبيرة المبتكرة وشراكاتها التي تعزز تجربة الألعاب في المنتجات المصممة من أجل Xbox. إن منتجات العرض السينمائي الليزري للألعاب من Hisense تضع معايير جديدة للألعاب الغامرة. ولأنها مصممة لأجل Xbox، فإن نماذج أجهزة العرض السينمائي الليزري PX3-PRO وجهاز العرض المصغر C2 Ultra 4K Laser Mini ترفع مستوى تجارب الألعاب والأفلام بفضل حجم العرض الكبير للغاية والصورة المرئية المثالية باستخدام تقنيتي Dolby Vision وIMAX Enhanced.

كما تم استعراض جهاز Compact Laser TV من Hisense، الذي يتيح سهولة النقل والتركيب بفضل التصميم فائق الصغر، ويقدم جودة صورة لا مثيل لها بفضل تقنية الليزر TriChroma المتطورة التي توفر ألوانًا زاهية وتفاصيلَ حادةً لتجربةِ مشاهدةٍ غامرةٍ بحق. يقدم أحدث جهاز Rollable Laser TV وحدةً تجمع بين جهاز العرض والشاشة، ليقدم تشكيلة منتجات شاملة توفر خيار تلفزيون الليزر (Laser TV) الذي يناسب أساليب الحياة المختلفة.

تواصل Hisense ريادتها في العناية بالعيون من خلال شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland عبر تشكيلتها الرئيسية من أجهزة التلفزيون، بينما حصلت طرازاتها المتميزة أيضًا على شهادة Flicker-Free (صورة بلا اهتزاز). لقد تخطى جهاز العرض السينمائي الليزري PX3-PRO وجهاز العرض المصغر C2 Ultra 4K Laser هذه الحدود من خلال الحصول على شهادات مواصفات فنية أعلى، تتحقق منها TÜV Rheinland، وتشمل: نسبة 0% من الضوء الأزرق الضار (415-455 نانومتر)، ونطاق ألوان واسع (110% من ألوان BT.2020 و151% من معيار DCI-P3)، وفروق ألوان تكاد تكون غير ملحوظة (مقياس الفروق اللونية ΔE2000 أقل من 0.9 من نطاق الألوان الأحمر والأخضر والأزرق القياسي "sRGB"). توفر هذه الطرازات المتقدمة للعملاء تجربة مشاهدة بصريّة مذهلة وصحية أكثر.

معيشة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كما قدم جناح Hisense رؤية لمنزل المستقبل الذكي، من خلال استعراض ابتكارات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة ConnectLife التي تربط وتتحكم في جميع الأجهزة المنزلية الذكية من Hisense.

في المعرض قدمت Hisense سلسلة Washer-Dryer 7S التي تجلب الذكاء الاصطناعي إلى غرفة الغسيل. حيث يتكامل جهاز الغسالة-المجفف بشكل سلس مع تطبيق ConnectLife للمراقبة والتحكم عن بُعد، ويجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قدمت Hisense أيضًا ثلاجة BCD-780W التي تعمل بتطبيق ConnectLife مع ميزات الذكاء الاصطناعي، ومنها: إدارة مخزون الأغذية، والتذكير بانتهاء الصلاحية، وتوصيات الوصفات، والتحكم الصوتي، واقتراحات الوصفات الشخصية.

كما أبقى مكيف الهواء Uni Series من Hisense الزوار يشعرون بالانتعاش، فهو يجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة وتصميم مريح يركز على احتياجات المستخدم. مدعومًا بتقنية Smart Eye ونظام التحكم TMS، يقوم الجهاز بضبط درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح واتجاهها لضمان درجات الراحة المُثلى.

لقد تعاونت Hisense مع Microsoft للاستفادة من خدمة Azure OpenAI وخدمة Azure AI Foundry لتطوير تجارب استثنائية للمستخدمين بفضل الذكاء الاصطناعي. وتشمل المزايا المُقدمة حاليًا بفضل هذا التعاون: مساعد الوصفات Dish Designer AI على منصة ConnectLife لمعيشة ذكية، بالإضافة إلى المناقشات في شكل قصص مع الذكاء الاصطناعي، والبحث خلال النتائج المشابهة ضمن نظام تشغيل VIDAA OS من Hisense لأجهزة التلفزيون. إن هذا التعاون يُظهِر روح الابتكار لدى Hisense وتقدمها التكنولوجي لتقديم تجارب لا مثيل لها وقيمة للمستخدم.

تقوم Hisense بتغيير حدود الممكن في جميع مجالات الحياة الحديثة. من دفع حدود تكنولوجيا العرض المستقبلية، إلى تعزيز تجارب الترفيه الغامرة، وصولًا إلى إنشاء تقنيات الذكاء الاصطناعي السلسة التي تعمل بهدوء خلف الكواليس، تلتزم Hisense بتحسين طريقة حياة الناس، وربطهم ببعضهم، ومساعدتهم على الاستمتاع باللحظات التي تهمهم. لقد صممت Hisense هذه الابتكارات التي عرضتها في جناحها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025؛ لتعزيز تجربة الترفيه المنزلي أكثر، مُحققةً وعدها بالابتكار الذي يجعل الحياة أفضل.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل شركة Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم أكبر من 100 بوصة. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

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