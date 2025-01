Hisense transforme l'avenir du divertissement à domicile et de la vie intelligente grâce à des innovations basées sur l'IA au CES 2025

Hisense a mis l'accent sur sa capacité d'innovation en offrant le nec plus ultra en divertissement à domicile de niveau cinématographique grâce à sa gamme étendue de téléviseurs, avec un grand nombre de tailles d'écran offrant une qualité d'image éclatante et réaliste, de contrôle des mouvements ultra-fluide et de son cristallin.

Révolutionner la technologie d'affichage

Le téléviseur LED TriChroma de 116 pouces, doté de la technologie d'affichage à gradation locale RVB, illustre parfaitement les avancées de Hisense en matière d'affichage. Alimenté par le moteur Hi-View AI Engine X de Hisense, le téléviseur optimise chaque image grâce à des fonctions pilotées par l'IA, notamment AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming, AI Clear Voice et AI Banding Smoother, garantissant des ajustements dynamiques du contraste, de la luminosité et des couleurs en temps réel pour des images éclatantes et réalistes, ainsi qu'un son d'une grande clarté.

Le premier écran MicroLED de 136 pouces au monde marque une étape importante dans la technologie d'affichage accessible et de pointe. Avec plus de 24,88 millions de LED auto-émissifs, ce téléviseur offre une clarté et une précision des couleurs incroyables.

Façonner l'avenir avec Hisense AI

Parmi les derniers téléviseurs dotés d'une intelligence artificielle, citons les séries U7 et U8, équipées du Hisense Hi-View Engine Pro, qui optimise l'expérience audiovisuelle grâce à une analyse en temps réel au niveau de l'image, et gère des fonctions complexes telles que l'upscaling 4K et l'amélioration des couleurs. Le summum de la gamme ULED est la série U9, équipée du moteur phare Hi-View Engine X.

Le contenu télévisuel basé sur l'IA était également à l'honneur, avec le partenaire de contenu de Hisense, la plateforme mondiale de télévision intelligente VIDAA. En proposant des recommandations basées sur l'IA et adaptées aux préférences personnelles, VIDAA offre à l'utilisateur des expériences de divertissement et de jeu riches et diversifiées.

Concevoir une expérience véritablement immersive et saine

Démontrant que la technologie Laser TV repousse les limites du divertissement sur grand écran, Hisense a présenté ses écrans géants innovants et ses partenariats pour le jeu avec les produits Designed for Xbox. Les produits Hisense Gaming Laser Cinema établissent de nouvelles normes en matière de jeux immersifs. Conçus pour la Xbox, les modèles PX3-PRO Laser Cinema et C2 Ultra 4K Laser Mini Projector élèvent également les expériences de jeu et de cinéma avec une taille de projection super large et des visuels parfaits grâce aux technologies Dolby Vision et IMAX Enhanced.

Le téléviseur laser compact Hisense a également été présenté, offrant un transport et une installation sans tracas grâce à un design ultra compact. Il offre une qualité d'image inégalée, grâce à la technologie laser TriChroma de pointe qui permet d'obtenir des couleurs vives et des détails précis pour une expérience visuelle véritablement immersive. Le dernier téléviseur laser enroulable offre une combinaison unique de projecteur et d'écran, complétant ainsi une gamme complète offrant une option de télévision laser pour chaque style de vie.

Hisense continue d'être à la pointe de la protection des yeux en obtenant la certification TÜV Rheinland Low Blue Light pour l'ensemble de sa gamme de téléviseurs, tandis que ses modèles haut de gamme reçoivent également la certification Flicker-Free. Le PX3-PRO Laser Cinema et le C2 Ultra 4K Laser Mini Projector vont encore plus loin en présentant des spécifications techniques plus élevées vérifiées par TÜV Rheinland, notamment : 0 % de ratio de lumière bleue nocive (415-455 nm), une large gamme de couleurs (110 % de BT.2020 et 151 % de DCI-P3), et des différences de couleurs à peine perceptibles (ΔE2000<0,9 de sRGB). Ces modèles avancés offrent aux clients une expérience visuelle époustouflante et plus sûre.

Vivre intelligemment grâce à l'IA

Le stand Hisense a également offert une vision de la maison intelligente du futur en présentant une innovation révolutionnaire basée sur l'IA et alimentée par la plateforme ConnectLife qui connecte et contrôle tous les appareils domestiques intelligents Hisense.

La série de lave-linge/sèche-linge 7S de Hisense, qui introduit l'intelligence artificielle dans la buanderie, a été présentée. Offrant une intégration avec l'appli ConnectLife pour une surveillance et un contrôle à distance, le lave-linge séchant associe un design élégant à une technologie de pointe basée sur l'IA.

Hisense a également présenté le réfrigérateur BCD-780W compatible ConnectLife, doté de fonctions pilotées par l'IA, notamment la gestion des réserves d'aliments, les rappels de péremption, les recommandations de recettes, la commande vocale et les suggestions de recettes personnalisées.

Le climatiseur Hisense Uni Series a gardé les visiteurs au frais, combinant la technologie de pointe AI Smart avec un design pratique centré sur l'utilisateur. Alimenté par le système de contrôle Smart Eye et TMS, l'appareil ajuste la température, l'humidité, la vitesse et la direction du vent pour un confort optimal.

Hisense s'est associé à Microsoft pour exploiter Azure OpenAI Service et Azure AI Foundry Service afin de développer des expériences utilisateur exceptionnelles basées sur l'IA. Il s'agit notamment de l'assistant de recettes Dish Designer AI sur sa plateforme de vie intelligente ConnectLife et des discussions IA sur les scénarios et de la recherche approximative dans le système Hisense VIDAA OS TV. Cette collaboration témoigne de l'esprit d'innovation et de l'avancée technologique de Hisense, qui offre des expériences et une valeur ajoutée inégalées à l'utilisateur.

Hisense redéfinit le champ des possibles dans tous les domaines de la vie moderne. Qu'il s'agisse de repousser les limites de la technologie d'affichage, d'offrir des expériences de divertissement immersives ou de créer une technologie d'IA qui fonctionne en toute discrétion, Hisense s'engage à améliorer la façon dont les gens vivent, se connectent et profitent des moments qui comptent le plus. Les innovations présentées sur le stand de Hisense au CES 2025 sont conçues pour renfocer encore l'expérience du divertissement à domicile, conformément à sa promesse d'innovations qui rendent la vie meilleure.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial pour le nombre total de téléviseurs expédiés et au premier rang pour les téléviseurs de plus de 100 pouces. L'entreprise s'est rapidement développée pour opérer dans plus de 160 pays et s'est spécialisée dans les produits multimédias, les appareils électroménagers et l'information informatique intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593370/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593369/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593368/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593367/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593366/5.jpg

