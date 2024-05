Hollyland anuncia Pyro S, um novo sistema de transmissão de vídeo 4K sem fio para cineastas

O salto de frequência sem fio de banda dupla garante clareza em quatro receptores de até 400 m (1.300 pés)

Hollyland anuncia o Pyro S: Solução de vídeo sem fio

1 transmissor para 4 receptores

Alcance de até 400 m (1.300 pés)

até (1.300 pés) Vídeo sem fio suave de 30fps

Nitidez de monitoramento 4K cristalina

cristalina Nova tecnologia Auto Dual-Band Hopping (ADH)

Ideal para cineastas e profissionais de vídeo

Resistente e leve

SHENZHEN, China, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hollyland Technology tem o prazer de anunciar o lançamento da série Pyro, um novo sistema de transmissão de vídeo sem fio. A linha Pyro, composta por Pyro H, Pyro S e Pyro 7, traz soluções inovadoras de transmissão e monitoramento de imagem móvel sem fio para várias pessoas para pequenas ou médias equipes de filmagem comercial e de televisão.

Com um transmissor que suporta até quatro receptores, o sistema Pyro leve torna a transmissão e o monitoramento mais flexíveis, estáveis e profissionais. A tecnologia sem fio Auto Dual-Band Hopping (ADH) de 2,4 GHz e 5 GHz, desenvolvida pela Hollyland, oferece recursos anti-interferência aprimorados, reduzindo o atraso e melhorando o alcance. Esta nova tecnologia é a vantagem fundamental que permite ao Pyro S oferecer excelente qualidade de vídeo sem fio para quatro monitores independentes em longas distâncias, necessária tanto para cineastas profissionais quanto para criadores de vídeo exigentes.

Alcance de até 400 m (1.300 pés) com vídeo suave e clareza cristalina

A tecnologia sem fio ADH da Hollyland garante que o Pyro H e o Pyro S forneçam vídeos sem fio estáveis a 4k/30fps e alcance de até 400 m, quando o modo de transmissão está desligado, para oferecer clareza, detalhes e realismo superiores – tornando o Pyro ideal para aplicações profissionais. Essa tecnologia possibilita melhor desempenho e eficiência na transmissão de sinal, garantindo monitoramento de imagens em tempo real com latência mínima para toda a equipe (por exemplo, diretor, produtor, equipe de iluminação e de áudio) envolvida no monitoramento.

Configurável pelo usuário para se adequar a qualquer cenário

Os usuários podem otimizar o desempenho do monitoramento de vídeo dependendo de suas necessidades. A interface de seleção de modo fácil permite aos usuários experimentarem uma taxa de quadros suave e de baixa latência, ou clareza de vídeo aprimorada. Os usuários podem selecionar o modo Suave ou o modo HD, dependendo do cenário fotográfico em que se encontram. No modo Suave, o Pyro manterá a transmissão de vídeo suave, com a taxa de bits sendo ajustada dinamicamente para atingir uma latência de apenas 50 ms para transmissão de distância ultralonga. O modo HD oferece qualidade de imagem superior, com uma taxa de bits estável de 8 a 12 Mbps, mesmo a uma distância de 400 m (1.300 pés), garantindo imagens nítidas. (O alcance da transmissão é na linha de visão, baseado em medições laboratoriais livres de interferências.)

Conexões flexíveis: HDMI, SDI, Loopout

A série Pyro oferece a solução perfeita para fotografia profissional e projetos comerciais menores, incluindo USB Video Class (UVC) e Real-Time Messaging Protocol (RTMP) para fácil conectividade e compatibilidade de dispositivos e fácil streaming.

O Pyro H fornece entrada/saída HDMI e loopout, permitindo aos usuários conectarem uma câmera e um transmissor e enviarem sinais aos receptores enquanto monitoram a visualização a partir da porta de loopout. O Pyro S possui entrada/saída HDMI e SDI, adequada para fotografia profissional e projetos comerciais menores. O Pyro 7 é compatível com entrada/saída e loopout HDMI e SDI, permitindo aos usuários escolherem a melhor conexão com base em suas necessidades e equipamentos de filmagem.

Fácil de usar, resistente e portátil

O invólucro leve, em liga de magnésio-alumínio tipo aeroespacial, garante fácil portabilidade e robustez física para criadores de vídeo exigentes e rápidos. O Pyro H e o Pyro S apresentam um display LCD de controle de cores vivas, tanto no transmissor quanto no receptor, proporcionando acesso de fácil leitura à interface de usuário intuitiva e seleção rápida de configurações. O Pyro 7 é um monitor transceptor sem fio multifuncional de 7 polegadas, com lançamento previsto para julho deste ano.

Preços e disponibilidade

O Pyro S será lançado globalmente em 22 de maio de 2024 e estará disponível através de distribuidores locais e na loja Amazon. Saiba mais sobre o novo sistema de transmissão de vídeo sem fio Pyro S em: https://www.hollyland.com/product/pyro-s?utm_source=pr&utm_medium=media&utm_campaign=pyros

Sistema de transmissão de vídeo sem fio Pyro S: US$ 699

Amazon EUA: https://hollyland.info/amazon

Amazon do Reino Unido: https://hollyland.info/44GSX5c

Amazon AU: https://hollyland.info/44G6iux

Amazon Emirados Árabes Unidos: https://hollyland.info/3UExaXd

Sobre Hollyland Technology

A Shenzhen Hollyland Tecnologia Co., Ltd. (Hollyland) vem capacitando clientes globais com soluções profissionais para dados sem fio, transmissão de áudio e vídeo e intercomunicação sem fio desde 2013. A Hollyland atende muitos mercados, incluindo cinema, filmagem de televisão, produção de vídeo, transmissão, eventos ao vivo, exposições, mídia de transmissão, produção, teatros, casas de culto e casas de aluguel. Visite https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2414539/Hollyland_Announces_Pyro_S__a_New_Wireless_4K_Video_Solution_for_Filmmakers.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/ logotipo.jpg

FONTE Hollyland Technology