Hollyland kündigt Pyro S an für neue wireless 4K-Video Funkstrecke für Filmemacher

Drahtloses Dualband-Frequenzsprungverfahren gewährleistet Klarheit auf vier Empfängern in bis zu 400 m Entfernung

Nachrichten Highlights

Hollyland kündigt Pyro S. an: Drahtlose Videolösung

1 Sender zu 4 Empfängern

Bis zu 400 m (1300 Fuß) Reichweite

(1300 Fuß) Reichweite Ruckelfreies drahtloses Video mit 30 Bildern pro Sekunde

Kristallklare 4K -Monitoring-Klarheit

-Monitoring-Klarheit Neue Auto-Dual-Band-Hopping (ADH)-Technologie

Ideal für Filmemacher und Videoprofis

Strapazierfähig und leicht

SHENZHEN, China, 22. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland Technology freut sich, die Einführung der Pyro-Serie, eine der neuen Funkstrecken, bekannt zu geben. Die Pyro-Serie, bestehend aus Pyro H, Pyro S und Pyro 7, bietet kleinen und mittelgroßen Teams für Werbe- und Fernsehaufnahmen innovative mobile Bildübertragungs- und Überwachungslösungen für mehrere Personen.

Mit einem Sender, der bis zu vier Empfänger unterstützt, macht das leichte Pyro-System die Übertragung und Überwachung flexibler, stabiler und professioneller. Die von Hollyland selbst entwickelte 2,4-GHz- und 5-GHz-Auto-Dual-Band-Hopping-Technologie (ADH) bietet verbesserte Anti-Interferenz-Fähigkeiten bei gleichzeitiger Reduzierung der Verzögerung und Verbesserung der Reichweite. Diese innovative neue Technologie ist der entscheidende Vorteil, der es dem Pyro S ermöglicht, eine exzellente drahtlose Videoqualität an vier unabhängige Monitore bei großen Reichweiten zu liefern, wie es für anspruchsvolle professionelle Filmemacher und Videoproduzenten erforderlich ist.

Bis zu 400 m (1300 Fuß) Reichweite mit flüssigem Video und kristallklarer Darstellung

Die ADH-Drahtlostechnologie von Hollyland sorgt dafür, dass die Pyro H und Pyro S stabile drahtlose Videos mit 4k/30fps und einer Reichweite von bis zu 400 m liefern, wenn der Übertragungsmodus ausgeschaltet ist, um eine überragende Klarheit, Detailgenauigkeit und Realismus zu gewährleisten – was die Pyro ideal für professionelle Anwendungen macht. Diese Technologie ermöglicht eine bessere Leistung und Effizienz bei der Signalübertragung und gewährleistet eine Echtzeit-Überwachung des Filmmaterials mit minimaler Latenz für alle an der Überwachung beteiligten Mitarbeiter (z. B. Regisseur, Produzent, Beleuchter und Tontechniker).

Vom Benutzer konfigurierbar, für jedes Szenario geeignet

Benutzer können die Videoüberwachungsleistung je nach ihren Anforderungen optimieren. Die einfache Schnittstelle zur Auswahl des Modus ermöglicht es Benutzern, eine gleichmäßige Bildrate und niedrige Latenz oder eine verbesserte Videoklarheit zu erleben. Je nach Aufnahmesituation kann der Benutzer den Smooth-Modus oder den HD-Modus wählen. Im Modus „Smooth" sorgt Pyro für eine flüssige Videoübertragung, wobei die Bitrate dynamisch angepasst wird, um eine Latenz von nur 50 ms für die Übertragung über sehr große Entfernungen zu erreichen. Der HD-Modus bietet eine überragende Bildqualität mit einer stabilen Bitrate von 8–12 Mbit/s selbst bei einer Reichweite von 400 m (1.300 Fuß) und sorgt für klare Bilder. (Die Übertragungsreichweite entspricht der Sichtlinie, basierend auf störungsfreien Labormessungen).

Flexible Verbindungen: HDMI, SDI, Loopout

Die Pyro-Serie bietet die perfekte Lösung für professionelle Aufnahmen und kleinere kommerzielle Projekte, einschließlich USB Video Class (UVC) und Real-Time Messaging Protocol (RTMP) für einfache Gerätekonnektivität und Kompatibilität sowie einfaches Streaming.

Pyro H bietet einen HDMI-Eingang/Ausgang und einen Loopout, so dass Benutzer eine Kamera und einen Sender anschließen und Signale an Empfänger senden können, während sie das Bild über den Loopout-Anschluss überwachen. Die Pyro S verfügt sowohl über einen HDMI- als auch einen SDI-Eingang/-Ausgang und eignet sich für professionelle Aufnahmen und kleinere kommerzielle Projekte. Der Pyro 7 unterstützt HDMI- und SDI-Eingang/Ausgang sowie Loopout, so dass der Benutzer je nach Aufnahmebedarf und Ausrüstung die beste Verbindung wählen kann.

Einfach zu bedienen, robust und tragbar

Das leichte Gehäuse aus einer für die Luft- und Raumfahrt geeigneten Magnesium-Aluminium-Legierung sorgt für einfache Tragbarkeit und physische Robustheit für anspruchsvolle, schnelllebige Videoersteller. Pyro H und Pyro S verfügen über ein lebendiges LCD-Farbdisplay, sowohl am Sender als auch am Empfänger, das einen leicht lesbaren Zugriff auf die intuitive Benutzeroberfläche und eine schnelle Auswahl der Einstellungen ermöglicht. Pyro 7 ist ein drahtloser 7-Zoll-All-in-one-Monitor mit Sende- und Empfangsfunktion, der im Juli dieses Jahres auf den Markt kommen soll.

Preise und Verfügbarkeit

Der Pyro S kommt weltweit am 22. Mai 2024 auf den Markt und ist bei lokalen Händlern und im Amazon Store erhältlich. Weitere Informationen über das neue drahtlose Videoübertragungssystem Pyro S finden Sie hier: https://www.hollyland.com/product/pyro-s?utm_source=pr&utm_medium=media&utm_campaign=pyros

Pyro S Drahtloses Videoübertragungssystem: €756

Amazon US: https://hollyland.info/amazon

Amazon UK: https://hollyland.info/44GSX5c

Amazon AU: https://hollyland.info/44G6iux

Amazon UAE: https://hollyland.info/3UExaXd

Amazon DE: https://hollyland.info/44O4CiU

Informationen zu Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) versorgt seit 2013 Kunden rund um den Globus mit professionellen Lösungen für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragungen Wireless Intercom Headset. Hollyland bedient zahlreiche Märkte, darunter Film- und Fernsehproduktionen, Videoproduktionen, Rundfunkanstalten, Live-Veranstaltungen, Ausstellungen, Rundfunkmedien, Produktionen, Theater, Kirchen und Vermietungsunternehmen. Besuchen Sie https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2414539/Hollyland_Announces_Pyro_S__a_New_Wireless_4K_Video_Solution_for_Filmmakers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg