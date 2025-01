Hollyland apresenta o LARK M2S: Microfone sem fio ultramini que se esconde perfeitamente em suas roupas

Bateria com duração de 30 horas, alcance de 984 pés (300 m), captura de áudio cristalino, mesmo em ambientes com muito ruído

SHENZHEN, China, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hollyland lançou a 6a geração de microfones da série Lark, o LARK M2S. Sem logotipo e com tamanho reduzido, eles se integram perfeitamente à sua roupa e oferecem gravação de áudio superior. Com uma bateria de 30 horas de autonomia e um alcance de transmissão sem fio de 300 m, além de recursos de Cancelamento de Ruído Ambiente (Environmental Noise Cancellation (ENC)), ele é a solução ideal para cinegrafistas, criadores de conteúdo em vídeo, cineastas, vloggers, educadores on-line, streamers ao vivo e qualquer outra pessoa que precise de um microfone discreto e que não se destaque.

Sem logotipo, elegante e seguro

O microfone embutido mede 1,3 cm x 0,63 cm, menor do que uma unha pequena. Pesando apenas 7 g e com um design inovador sem logotipo visível, ele é facilmente escondido nas roupas.

O transmissor do LARK M2S tem um clipe inovador de liga de titânio, que o mantém firme no lugar. Quer você esteja saltando, correndo ou realizando movimentos bruscos, o microfone permanece firme no lugar, por isso não há necessidade de se preocupar com o fato de ele escorregar ou cair durante atividades intensas. A construção em liga de titânio oferece resistência e durabilidade excepcionais, mantendo-se leve e resistente à corrosão.

Captação de som excepcional com redução de ruído – mesmo a 300 m de distância

O LARK M2S apresenta uma taxa de amostragem de até 24 bits/48 kHz, uma relação sinal/ruído (SNR) de 70 dB e transmissão de 2,4 GHz, captando vozes humanas de maneira clara, articulada e natural, com todas as nuances e detalhes.

Com apenas um toque, o avançado Cancelamento de Ruído Ambiente (ENC) do microfone minimiza automaticamente o ruído de fundo, mantendo sua voz em destaque. Ele também possui um alcance impressionante de até 984 pés (300 m), e você pode se movimentar livremente em grandes áreas sem perder a conexão. Ele é perfeito para filmagens em locações.

Bateria com autonomia de 30 horas e estojo de carregamento portátil

A duração de cada transmissor é de 9 horas e pode chegar a 30 horas com um estojo de carregamento com carga completa. O design do novo seletor na versão Combo facilita o acesso aos controles de energia, emparelhamento, mudo e volume, com opções para níveis alto, médio e baixo.

O LARK M2S está disponível em três versões: Combo (Duo), Mini Combo (Duo) e USB-C (Duo), oferecendo ampla compatibilidade. Com o aplicativo LarkSound, você pode assumir o controle total, consultando as configurações de áudio, os níveis de volume, a redução de ruído e a duração da bateria.

Preços e disponibilidade

O LARK M2S será lançado em 9 de janeiro de 2025 e será comercializado através de distribuidores locais e na loja da empresa na Amazon. Para obter informações detalhadas sobre o produto, visite o site: https://hollyland.info/4gysCeg

O LARK M2S Combo (com Câmera RX + USB-C RX + Cabo USB-C para Lightning) custa US$ 149

O LARK M2S Mini Combo (com Câmera RX + USB-C RX) custa US$ 139

O LARK M2S com plugue USB-C custa US$ 119

Sobre a Hollyland

A Hollyland é uma das principais fornecedoras de produtos sem fio, especializada em sistemas de intercomunicação sem fio, sistemas de transmissão de vídeo, monitores e microfones sem fio. Desde 2013, a Hollyland atende a milhões de usuários no mercado, incluindo cinema, transmissão, produção de vídeo, eventos ao vivo, exposições, teatros, templos religiosos e criadores de conteúdo individuais. A empresa montou uma rede de vendas que se estende por aproximadamente 120 países e regiões, com o apoio de dezenas de escritórios operacionais localizados em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse https://www.hollyland.com/, o Facebook e o Instagram da Hollyland.

