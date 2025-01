Hollyland dévoile le LARK M2S : un microphone sans fil ultra-mini qui s'intègre parfaitement à votre tenue

Autonomie de 30 heures, portée de 300 m, et capture d'un son cristallin, même dans les environnements bruyants

SHENZHEN, Chine, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland a dévoilé la 6ᵉ génération de microphones de la série Lark, le LARK M2S. Sans logo et minuscule, il s'intègre parfaitement à votre tenue tout en offrant un enregistrement audio de qualité supérieure. Avec une autonomie de 30 heures, une portée de transmission sans fil de 300 m et des fonctions d'annulation du bruit ambiant (ENC), il constitue la solution idéale pour les vidéastes, les créateurs de contenu vidéo, les cinéastes, les vloggers, les éducateurs en ligne, les diffuseurs en direct et tous ceux qui ont besoin d'un micro qui se fond dans le décor, sans se démarquer.

Ultra-Mini Wireless Microphone That Seamlessly Conceals into Your Outfit

Sans logo, élégant et sûr

Le microphone intégré mesure 1,3 cm x 0,63 cm, soit plus petit qu'un ongle de petit doigt. Pesant seulement 7 g et doté d'un nouveau design sans logo visible, il peut être facilement dissimulé dans une tenue.

L'émetteur du LARK M2S est doté d'un clip innovant en alliage de titane, qui le maintient fermement en place. Que vous sautiez, couriez ou exécutiez des mouvements énergiques, le micro reste fermement en place, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter qu'il glisse ou tombe pendant les activités intenses. La construction en alliage de titane offre une solidité et une durabilité exceptionnelles tout en restant légère et résistante à la corrosion.

Une prise de son exceptionnelle avec réduction du bruit, même à 300 mètres

Le LARK M2S est doté d'un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 24 bits/48 kHz, d'un rapport signal sur bruit (SNR) de 70 dB et d'une transmission à 2,4 GHz, ce qui permet de capturer des voix humaines claires, articulées et naturelles, avec toutes les nuances et tous les détails.

D'une simple pression, le système avancé d'annulation du bruit ambiant (ENC) du micro réduit automatiquement le bruit de fond, garantissant ainsi que votre voix reste audible. Il prend également en charge une portée impressionnante de 300 mètres, et vous pouvez vous déplacer librement dans de vastes zones sans perdre la connexion, ce qui est parfait pour les tournages sur place.

Une autonomie de 30 heures avec un étui de charge portable

L'autonomie de chaque émetteur est de 9 heures et elle peut atteindre 30 heures avec un étui de charge entièrement chargé. Le nouveau design du cadran de la version Combo facilite l'accès aux commandes d'alimentation, d'appairage, de sourdine et de volume, avec des options pour les aigus, les médiums et les graves.

Le LARK M2S est disponible en trois versions : Combo (Duo), Mini Combo (Duo) et USB-C (Duo), offrant une large compatibilité. Avec l'application LarkSound, vous pouvez prendre le contrôle total, en vérifiant les paramètres audio, les niveaux de volume, la réduction du bruit et l'autonomie de la batterie.

Prix et disponibilité

Le LARK M2S sera lancé le 9 janvier 2025 et sera disponible auprès des distributeurs locaux et dans la boutique Amazon de la société. Pour des informations détaillées sur le produit, rendez-vous sur https://hollyland.info/4gcM28S

Le LARK M2S Combo (avec Camera RX + USB-C RX + USB-C to Lightning Cable) est proposé au prix de 149 $.

Le LARK M2S Mini Combo (avec Camera RX + USB-C RX) est proposé au prix de 139 $.

Le LARK M2S avec prise USB-C est proposé au prix de 119 $.

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes d'intercom sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs et les microphones sans fil. Depuis 2013, Hollyland sert des millions d'utilisateurs sur le marché, notamment dans la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et les créateurs de contenu individuels. Elle a mis en place un réseau de vente couvrant environ 120 pays et régions, avec le soutien de dizaines de bureaux locaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, et Hollyland Instagram.

