Hollyland Apresenta a Webcam Lyra 4K UHD com Integração Audiovisual de Nível Profissional e Preço Acessível ao Consumidor

SHENZHEN, China, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hollyland, fornecedora de soluções audiovisuais profissionais, revelou sua mais recente inovação, a Webcam Lyra 4K UHD, uma nova solução de imagem profissional que redefine o que uma webcam pode oferecer a um preço acessível ao consumidor. Com um grande sensor CMOS de 1/1.5'', a Lyra preenche a lacuna entre a conveniência do consumidor e o desempenho audiovisual profissional. Projetada para criadores, streamers, educadores e profissionais remotos, ela introduz qualidade de nível mirrorless e usabilidade sem esforço para a criação de conteúdo diário.

Hollyland Lyra Webcam UHD 4K Hollyland Lyra Webcam UHD 4K

Por anos, o mercado de webcams para consumidores lutou com o mesmo conjunto de limitações: sensores de imagem pequenos, desempenho ruim em pouca luz e qualidade de som comprimida. A Lyra aborda diretamente essas deficiências por meio de três grandes avanços tecnológicos, estabelecendo um novo padrão para webcams de alto desempenho a um preço acessível.

No coração da Lyra há um sensor CMOS de grande formato de 1/1.5'', com área sensível à luz significativamente maior do que a dos modelos concorrentes na mesma faixa de preço. Combinada com uma abertura F1.8 e saída 4K30 UHD, a câmera captura cores vivas e clareza excepcionais mesmo em ambientes com pouca luz. Ela também suporta 1080p a 60 quadros por segundo, garantindo visuais suaves e realistas.

A qualidade do som recebe uma atualização igualmente transformadora. A Lyra possui um receptor de microfone sem fio Hollyland LARK A1 integrado, permitindo o emparelhamento direto com um transmissor LARK A1 para áudio de alta fidelidade e sem cabos. Seu sistema de microfone omnidirecional integrado grava a 48 kHz/24 bits, mantendo a clareza do nível de transmissão enquanto elimina o ruído de fundo por meio da redução de ruído inteligente por IA. Essa fusão de imagem e acústica confere a vantagem de assinatura da Lyra — "Visão 4K com Ultra-Voz", trazendo desempenho sincronizado e cristalino tanto na visão quanto no som.

Além de suas poderosas especificações centrais, a Lyra aprimora a eficiência criativa através de recursos alimentados por IA. O sistema de ajuste de IA integrado ajusta automaticamente o brilho, contraste e exposição com base no ambiente, enquanto o algoritmo proprietário de tela verde da Hollyland reduz os custos de pós-produção e configuração. O rastreamento por IA e o enquadramento automático garantem que o assunto permaneça centralizado, mesmo durante o movimento, enquanto um modo de beleza opcional refina sutilmente a aparência para uma apresentação mais polida. Quando a privacidade é essencial, uma tampa de lente giratória física desativa instantaneamente a câmera, adicionando uma camada extra de segurança durante pausas ou momentos fora do ar.

A Lyra não é apenas uma ferramenta para reuniões online, mas também um dispositivo versátil de criação de conteúdo multi-cena projetado para uso 24 horas por dia. Ao combinar imagem profissional e automação inteligente, ela reduz o limiar para a criação de conteúdo de nível profissional. Ela captura clipes de vídeo nítidos em 4K30 durante transmissões ao vivo ou chamadas de vídeo. Com o software HollyStudio, os usuários podem ajustar facilmente as configurações, tornando a produção e pós-produção avançadas acessíveis a mais criadores.

Trabalhadores remotos se beneficiam da renderização de retrato nítida da Lyra e dos ajustes automáticos que elevam o profissionalismo das reuniões virtuais. Criadores de conteúdo e streamers podem contar com o rastreamento preciso do assunto e um sistema de áudio sem fio para transmissões mais suaves e envolventes. Educadores online ganham desempenho estável e de longa duração que mantém a consistência da qualidade das gravações instrucionais. Enquanto isso, jogadores e produtores de vídeo desfrutam do vídeo de latência ultrabaixa da webcam e da supressão de ruído inteligente que sustentam a imersão e a interatividade.

Oferecida a um preço acessível, a Lyra estabelece um novo padrão onde a acessibilidade ao consumidor encontra o desempenho de nível profissional. Alinhada com a visão da Hollyland de capacitar as pessoas a se conectar, colaborar e cocriar, a webcam preenche a lacuna entre dispositivos cotidianos e ferramentas de nível de estúdio, trazendo qualidade de imagem e áudio premium ao alcance e permitindo um trabalho em equipe mais contínuo e sinérgico em diversos ambientes.

A Webcam Lyra 4K UHD estará disponível globalmente a partir de 11 de novembro através da Hollyland Store, Amazon e revendedores autorizados, com preço a partir de USD 149.

Para mais informações, por favor, visite https://www.hollyland.com/product/lyra.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2817897/Hollyland_Lyra_4K_UHD_Webcam.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817898/Hollyland_Lyra_4K_UHD_Webcam.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg

FONTE Hollyland