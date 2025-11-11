Hollyland Apresenta a Webcam Lyra 4K UHD com Integração Audiovisual de Nível Profissional e Preço Acessível ao Consumidor

Notícias fornecidas por

Hollyland

11 nov, 2025, 13:00 GMT

SHENZHEN, China, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hollyland, fornecedora de soluções audiovisuais profissionais, revelou sua mais recente inovação, a Webcam Lyra 4K UHD, uma nova solução de imagem profissional que redefine o que uma webcam pode oferecer a um preço acessível ao consumidor. Com um grande sensor CMOS de 1/1.5'', a Lyra preenche a lacuna entre a conveniência do consumidor e o desempenho audiovisual profissional. Projetada para criadores, streamers, educadores e profissionais remotos, ela introduz qualidade de nível mirrorless e usabilidade sem esforço para a criação de conteúdo diário.

Continue Reading
Hollyland Lyra Webcam UHD 4K
Hollyland Lyra Webcam UHD 4K
Hollyland Lyra Webcam UHD 4K
Hollyland Lyra Webcam UHD 4K

Por anos, o mercado de webcams para consumidores lutou com o mesmo conjunto de limitações: sensores de imagem pequenos, desempenho ruim em pouca luz e qualidade de som comprimida. A Lyra aborda diretamente essas deficiências por meio de três grandes avanços tecnológicos, estabelecendo um novo padrão para webcams de alto desempenho a um preço acessível.

No coração da Lyra há um sensor CMOS de grande formato de 1/1.5'', com área sensível à luz significativamente maior do que a dos modelos concorrentes na mesma faixa de preço. Combinada com uma abertura F1.8 e saída 4K30 UHD, a câmera captura cores vivas e clareza excepcionais mesmo em ambientes com pouca luz. Ela também suporta 1080p a 60 quadros por segundo, garantindo visuais suaves e realistas.

A qualidade do som recebe uma atualização igualmente transformadora. A Lyra possui um receptor de microfone sem fio Hollyland LARK A1 integrado, permitindo o emparelhamento direto com um transmissor LARK A1 para áudio de alta fidelidade e sem cabos. Seu sistema de microfone omnidirecional integrado grava a 48 kHz/24 bits, mantendo a clareza do nível de transmissão enquanto elimina o ruído de fundo por meio da redução de ruído inteligente por IA. Essa fusão de imagem e acústica confere a vantagem de assinatura da Lyra — "Visão 4K com Ultra-Voz", trazendo desempenho sincronizado e cristalino tanto na visão quanto no som.

Além de suas poderosas especificações centrais, a Lyra aprimora a eficiência criativa através de recursos alimentados por IA. O sistema de ajuste de IA integrado ajusta automaticamente o brilho, contraste e exposição com base no ambiente, enquanto o algoritmo proprietário de tela verde da Hollyland reduz os custos de pós-produção e configuração. O rastreamento por IA e o enquadramento automático garantem que o assunto permaneça centralizado, mesmo durante o movimento, enquanto um modo de beleza opcional refina sutilmente a aparência para uma apresentação mais polida. Quando a privacidade é essencial, uma tampa de lente giratória física desativa instantaneamente a câmera, adicionando uma camada extra de segurança durante pausas ou momentos fora do ar.

A Lyra não é apenas uma ferramenta para reuniões online, mas também um dispositivo versátil de criação de conteúdo multi-cena projetado para uso 24 horas por dia. Ao combinar imagem profissional e automação inteligente, ela reduz o limiar para a criação de conteúdo de nível profissional. Ela captura clipes de vídeo nítidos em 4K30 durante transmissões ao vivo ou chamadas de vídeo. Com o software HollyStudio, os usuários podem ajustar facilmente as configurações, tornando a produção e pós-produção avançadas acessíveis a mais criadores.

Trabalhadores remotos se beneficiam da renderização de retrato nítida da Lyra e dos ajustes automáticos que elevam o profissionalismo das reuniões virtuais. Criadores de conteúdo e streamers podem contar com o rastreamento preciso do assunto e um sistema de áudio sem fio para transmissões mais suaves e envolventes. Educadores online ganham desempenho estável e de longa duração que mantém a consistência da qualidade das gravações instrucionais. Enquanto isso, jogadores e produtores de vídeo desfrutam do vídeo de latência ultrabaixa da webcam e da supressão de ruído inteligente que sustentam a imersão e a interatividade.

Oferecida a um preço acessível, a Lyra estabelece um novo padrão onde a acessibilidade ao consumidor encontra o desempenho de nível profissional. Alinhada com a visão da Hollyland de capacitar as pessoas a se conectar, colaborar e cocriar, a webcam preenche a lacuna entre dispositivos cotidianos e ferramentas de nível de estúdio, trazendo qualidade de imagem e áudio premium ao alcance e permitindo um trabalho em equipe mais contínuo e sinérgico em diversos ambientes.

A Webcam Lyra 4K UHD estará disponível globalmente a partir de 11 de novembro através da Hollyland Store, Amazon e revendedores autorizados, com preço a partir de USD 149.

Para mais informações, por favor, visite  https://www.hollyland.com/product/lyra.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2817897/Hollyland_Lyra_4K_UHD_Webcam.mp4
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817898/Hollyland_Lyra_4K_UHD_Webcam.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg

FONTE Hollyland

Da mesma fonte

Hollyland lança iniciativa global em campus universitários para capacitar estudantes criativos por meio do som

Hollyland lança iniciativa global em campus universitários para capacitar estudantes criativos por meio do som

A Hollyland, que se dedica a soluções audiovisuais profissionais, vai lançar a sua temporada "Sound The Moment" Campus Creator em vários países,...
Transformando smartphones em monitores profissionais: Hollyland lança o Vcore para criação leve

Transformando smartphones em monitores profissionais: Hollyland lança o Vcore para criação leve

A Hollyland lançou oficialmente o Vcore, um inovador sistema de transmissão de vídeo sem fio que revoluciona a experiência de filmagem "leve"....
More Releases From This Source

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

News Releases in Similar Topics