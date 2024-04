Hollyland apresentará novas soluções de produção de vídeo na NAB 2024

Inovadora retorna ao principal evento do setor com impressionante linha de produtos

Hollyland participa da feira NAB 2024 em Las Vegas

Novos dispositivos de transmissor sem fio

Ênfase em transmissões ao vivo melhores e mais fáceis para todos

Exibição avançada do sistema de transmissor sem fio da Hollyland

sem fio da Hollyland Os eventos do estande incluem apresentações e brindes

SHENZHEN, China, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Hollyland Technology retornará à feira NAB de Las Vegas este ano para mostrar e exibir os produtos novos e existentes da empresa para áudio e vídeo sem fio. A NAB 2024 será realizada de 13 a 17 de abril de 2024, no Las Vegas Convention Center, em Las Vegas, Nevada, EUA. A Hollyland está no Hall Central, no estande C6710.

A Hollyland espera conhecer todos no estande da Hollyland no Centro de Convenções em Las Vegas. Série Hollyland Pyro, um novo sistema de transmissão de vídeo sem fio.

Os mais novos produtos da Hollyland destacam os recursos sem fio da empresa, desde soluções de vídeo até sistemas de intercom. Além disso, a Hollyland lançará em breve uma nova e aprimorada câmera de transmissão ao vivo, atualizada da VenusLiv.

Exibição de transmissão de vídeo do Pyro e do próximo intercom

A Hollyland também lançará a série Pyro, um novo sistema de transmissão de vídeo sem fio, nesta primavera. A série Pyro leva a transmissão e o monitoramento inovadores de imagens móveis sem fio com várias pessoas até as equipes comerciais e cinematográficas de pequeno ou médio porte.

Com um transmissor e quatro receptores, o sistema Pyro de peso leve torna a transmissão e o monitoramento mais flexíveis, estáveis e profissionais. O Pyro possui tecnologia automática de salto de frequência de banda dupla que permite a transmissão de sinal em 2,4 GHz e 5 GHz. O salto de frequência automático inteligente também fornece recursos anti-interferência aprimorados, reduzindo o atraso e melhorando o alcance. O Pyro H possui entrada/saída HDMI, enquanto o Pyro S possui entrada/saída HDMI e SDI.

A série Pyro oferece recursos de transmissão de 4k/30fps, proporcionando clareza, detalhes e realismo superiores, tornando-a ideal para aplicações profissionais, como a produção de filmes.

A Hollyland lançará novos sistemas de intercom este ano. Eles são perfeitos para equipes de produção de médio e alto nível, possuem capacidade de roaming contínua e podem ser expandidos para equipes maiores. Em comparação com os produtos dos concorrentes, os sistemas de intercom da Hollyland são mais fáceis de configurar e vêm com fones de ouvido mais leves e confortáveis.

Soluções de gravação sem fio e de transmissão ao vivo

O Hollyland Pacote de soluções sem fio proporciona às equipes de produção a assistência de filmagem necessária para transmissores de vídeo e áudio para sistemas de intercom – tornando a produção de filmes mais fácil e conveniente. Este pacote foi concebido para o Solidcom C1 Pro, Mars 4K, Cosmo C1 e Mars M1 Enhanced da Hollyland; toda a série Lark de Hollyland.

Além disso, a Hollyland oferecerá soluções ideais de câmera e microfone sem fio para a transmissão ao vivo. Com a indústria de mídia migrando para conteúdo de filmes mais curtos em plataformas de mídia social, como o TikTok, Instagram e Facebook, a transmissão ao vivo está cada vez mais popular entre os criadores de conteúdo. Com isso em mente, a Hollyland lançou a câmera VenusLiv para transmissões ao vivo, que realiza apresentações ao vivo de alta qualidade em todas as plataformas. O objetivo da Hollyland é que usuários iniciantes possam criar streaming ao vivo de alta qualidade usando a VenusLiv e outras câmeras que virão no futuro.

Conheça a Hollyland na NAB

A Hollyland incentiva amigos, parceiros, clientes – e todos os interessados em vídeo, áudio, soluções sem fio (wireless) e streaming – a visitarem o estande da Hollyland na NAB para um café, demonstrações e informações privilegiadas sobre os produtos mais recentes. Todos os dias, por volta das 13h, haverá uma apresentação da marca e um sorteio. E todos os dias, Justin Porter, um premiado cineasta de casamentos, fará uma apresentação com dicas, lições a partir de experiências e explicações práticas. A apresentação de Justin acontecerá às 16h do dia 15 de abril; às 11h e às 16h do dia 16 de abril; e às 11h do dia 17 de abril. Haverá brindes durante este evento também.

A Hollyland está entusiasmada por estar de volta ao evento NAB e espera conhecer todos no estande da Hollyland no Centro de Convenções em Las Vegas.

Detalhes do NAB

NAB 2024 (Associação Nacional de Emissoras)

Data: 13 a 17 de abril de 2024

Local: Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, EUA

A Hollyland está no Central Hall, no estande C6710

Sobre a Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Tecnologia Co., Ltd. (Hollyland) vem capacitando clientes globais com soluções profissionais para dados sem fio, transmissão de áudio e vídeo e intercomunicação sem fio desde 2013. A Hollyland atende muitos mercados, incluindo cinema, filmagem de televisão, produção de vídeo, transmissão, eventos ao vivo, exposições, mídia de transmissão, produção, teatros, casas de culto e casas de aluguel. Acesse https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377035/Hollyland_NAB_Show_2024.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377036/Hollyland_Pyro_Series.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/4626245/logo.jpg

FONTE Hollyland Technology