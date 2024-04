Hollyland präsentiert neue Videoproduktionslösungen auf der NAB 2024

Innovator kehrt mit einer beeindruckenden Produktpalette zur wichtigsten Branchenveranstaltung zurück

Hollyland nimmt an der NAB 2024 in Las Vegas teil

teil Neue Video Funkstrecke

Betonung auf einfacherem, besserem Live-Streaming für alle

Vorschau auf die erweiterte Video Funkstrecke von Hollyland

Standveranstaltungen mit Präsentationen und Werbegeschenken

SHENZHEN, China, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland Technology wird dieses Jahr auf die NAB in Las Vegas zurückkehren, um die neuen und bestehenden Produkte des Unternehmens für drahtlose Audio- und Videotechnik vorzustellen. Die NAB 2024 wird vom 13. bis 17. April 2024 im Las Vegas Convention Center in Las Vegas, Nevada, USA, stattfinden. Hollyland befindet sich in der Central Hall am Stand C6710.

Hollyland looks forward to meeting everyone at the Hollyland booth at the Convention Center in Las Vegas. Hollyland Pyro series, a brand-new wireless video transmission system.

Die neuesten Produkte von Hollyland unterstreichen die drahtlosen Möglichkeiten des Unternehmens, von Videolösungen bis hin zu Wireless Intercom Headset Systeme. Darüber hinaus wird Hollyland in Kürze eine neue, verbesserte Live-Streaming-Kamera auf den Markt bringen, die von der VenusLiv abgeleitet ist.

Pyro-Videoübertragung und Vorschau auf das Wireless Intercom Headset Systeme

Hollyland wird in diesem Frühjahr auch die Pyro-Serie, eine neue Video Funkstrecke, auf den Markt bringen. Die Pyro-Serie bietet kleinen und mittelgroßen kommerziellen Teams und Filmemachern eine innovative mobile Bildübertragung und Überwachung für mehrere Personen.

Mit einem Sender und vier Empfängern macht das leichte Pyro-System die Übertragung und Überwachung flexibler, stabiler und professioneller. Pyro verfügt über eine automatische Dual-Band-Frequenzsprungtechnologie, die eine Signalübertragung sowohl bei 2,4 GHz als auch bei 5 GHz ermöglicht. Das intelligente automatische Frequenzsprungverfahren bietet außerdem verbesserte Anti-Interferenz-Fähigkeiten, reduziert die Verzögerung und verbessert die Reichweite. Pyro H hat einen HDMI-Eingang/Ausgang, während Pyro S sowohl einen HDMI- als auch einen SDI-Eingang/Ausgang hat.

Die Pyro-Serie bietet 4k/30fps-Übertragungsfunktionen, die eine überragende Klarheit, Detailgenauigkeit und Realitätsnähe bieten und sich damit ideal für professionelle Anwendungen wie z. B. die Filmindustrie eignen.

Hollyland wird in diesem Jahr neue Wireless Intercom Headset Systeme auf den Markt bringen. Sie eignen sich perfekt für mittlere und große Produktionsteams, bieten nahtloses Roaming und sind für größere Teams erweiterbar. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten sind die Hollyland-Wireless Intercom Headset System einfacher einzurichten und werden mit leichteren und bequemeren Headsets geliefert.

Drahtlose Aufnahme- und Live-Streaming-Lösungen

Das Hollyland Wireless Solution Pack bietet Produktionsteams die nötige Unterstützung für Videoübertragungen und Audioübertragungen zu Intercom-Systemen, was die Filmproduktion einfacher und bequemer macht. Dieses Paket ist für die Solidcom C1 Pro, Mars 4K, Cosmo C1 und Mars M1 Enhanced von Hollyland sowie für die gesamte Lark-Serie von Hollyland konzipiert.

Darüber hinaus wird Hollyland Kamera- und drahtlose Mikrofonlösungen anbieten, die sich ideal für Live-Streaming eignen. Da sich die Medienbranche immer mehr auf kürzere Filminhalte auf Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram und Facebook verlegt, erfreut sich das Live-Streaming zunehmender Beliebtheit bei den Inhaltserstellern. Vor diesem Hintergrund hat Hollyland die Live-Streaming-Kamera VenusLiv auf den Markt gebracht, die eine hochwertige Live-Präsentation auf allen Plattformen ermöglicht. Hollylands Ziel ist es, dass auch Einsteiger in der Lage sind, mit VenusLiv und anderen Kameras, die in Zukunft folgen werden, hochwertige Live-Streams zu erstellen.

Treffen Sie Hollyland auf der NAB

Hollyland ermutigt Freunde, Partner, Kunden – und alle, die sich für Video, Audio, Wireless und Streaming interessieren – den Hollyland-Stand auf der NAB zu besuchen, um Kaffee, Vorführungen und Insider-Informationen über die heißesten neuen Produkte zu erhalten. Gegen 13 Uhr findet täglich eine Markenpräsentation und ein Giveaway von Werbegeschenken statt. Und jeden Tag wird Justin Porter, der preisgekrönte Hochzeitsfilmer, einen Vortrag mit Tipps, Erfahrungsberichten und praktischen Erklärungen halten. Justins Präsentation findet am 15. April um 16 Uhr, am 16. April um 11 Uhr, und um 16 Uhr und am 17. April um 11 Uhr statt. Während dieser Veranstaltung wird es auch Werbegeschenke geben.

Hollyland freut sich, wieder auf der NAB vertreten zu sein und freut sich darauf, jeden am Hollyland-Stand im Convention Center in Las Vegas zu treffen.

NAB-Details

NAB 2024 (National Association of Broadcasters)

Datum: 13. bis 17. April 2024

Ort: Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA

Hollyland befindet sich in der Zentralhalle, Stand C6710

Informationen zu Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) versorgt seit 2013 Kunden rund um den Globus mit professionellen Lösungen für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragungen sowie Wireless Intercom Headset Systeme. Hollyland bedient zahlreiche Märkte, darunter Film- und Fernsehproduktionen, Videoproduktionen, Rundfunkanstalten, Live-Veranstaltungen, Ausstellungen, Rundfunkmedien, Produktionen, Theater, Kirchen und Vermietungsunternehmen. Besuchen Sie https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2376090/Hollyland_NAB_Show_2024.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2376091/Hollyland_Pyro_Series.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg