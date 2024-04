Hollyland présentera en avant-première ses nouvelles solutions de production vidéo au NAB 2024

L'innovateur est de retour pour un événement clé de l'industrie avec une gamme impressionnante de produits

Hollyland au salon NAB 2024 de Las Vegas

De nouveaux dispositifs vidéo sans fil

L'accent est mis sur un streaming en direct simplifié et de meilleure qualité pour tous

Aperçu du système vidéo sans fil avancé Hollyland

Les événements organisés sur le stand comprennent des présentations et des off res de cadeaux

SHENZHEN, Chine, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland Technology fera son retour au salon NAB de Las Vegas cette année pour donner un aperçu de ses produits nouveaux et existants dans le domaine de l'audio et de la vidéo sans fil. Le NAB 2024 se tiendra du 13 au 17 avril 2024, au Las Vegas Convention Center à Las Vegas, au Nevada, aux États-Unis. Hollyland se trouvera dans le hall central, au stand C6710.

Les nouveaux produits de Hollyland mettent en évidence les capacités sans fil de la société, qu'il s'agisse des solutions vidéo aux systèmes intercom En outre, Hollyland lancera bientôt une nouvelle caméra de streaming en direct améliorée, mise à jour à partir du modèle VenusLiv.

Aperçu de la série de transmission vidéo Pyro et du prochain système intercom

Hollyland lancera également au printemps la série Pyro, un nouveau système de transmission vidéo sans fil. La série Pyro propose une transmission et une surveillance d'images mobiles sans fil innovante pour les équipes commerciales et de production cinématographique de petite ou moyenne taille.

Avec un émetteur et quatre récepteurs, le système léger Pyro rend la transmission et la surveillance plus flexible, plus stables et plus professionnelles. Pyro est équipé d'une technologie de saut de fréquence automatique à double bande qui permet la transmission de signal à la fois sur 2,4 GHz et 5 GHz. Le saut de fréquence automatique intelligent fournit également des capacités anti-interférence améliorées tout en réduisant le décalage et en améliorant la portée. Pyro H dispose d'une entrée/sortie HDMI et Pyro S d'une entrée/sortie HDMI et SDI.

La série Pyro offre des capacités de transmission 4k/30 ips, offrant une clarté, des détails et un réalisme de niveau supérieur, ce qui la rend idéale pour les applications professionnelles, telles que la réalisation de films.

Hollyland lancera de nouveaux systèmes d'intercom cette année. Ils sont parfaits pour les équipes de production de moyen et haut de gamme, disposent d'une capacité d'itinérance transparente et sont extensibles pour les équipes plus importantes. Par rapport aux produits concurrents, les systèmes d'interphonie de Hollyland sont plus faciles à installer et sont fournis avec des casques plus légers et plus confortables.

Solutions sans fil pour la prise de vue et le streaming en direct

Le pack de solutions sans fil de Hollyland fournit aux équipes de production l'aide nécessaire au tournage pour les émetteurs vidéo et les systèmes audio à intercom, ce qui rend la production de films plus facile et plus pratique. Ce pack est conçu pour les produits Solidcom C1 Pro, Mars 4K, Cosmo C1 et Mars M1 Enhanced de Hollyland, ainsi que pour l'ensemble de la série Lark.

En outre, Hollyland proposera des solutions de caméra et de microphone sans fil idéales pour le streaming en direct. Alors que l'industrie des médias s'oriente vers des films plus courts sur les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Facebook, le streaming en direct est de plus en plus populaire auprès des créateurs de contenu. Dans cette optique, Hollyland a lancé la caméra de streaming en direct VenusLiv, qui permet une présentation en direct de haute qualité sur toutes les plateformes. L'objectif de Hollyland est de permettre aux utilisateurs débutants de créer du streaming en direct de haute qualité à l'aide de VenusLiv et d'autres caméras à venir.

Retrouvez Hollyland au NAB

Hollyland encourage ses amis, ses partenaires, ses clients — et tous ceux qui s'intéressent à la vidéo, à l'audio, au sans-fil et au streaming — à venir les retrouver sur son stand au NAB pour prendre un café, assister à des démonstrations et obtenir des renseignements sur les nouveaux produits les plus populaires. Chaque jour vers 13 h 00 , il y aura une présentation de la marque et des distributions de cadeaux. Et chaque jour, Justin Porter, le réalisateur primé de vidéos de mariage, donnera une présentation avec des conseils, des leçons tirées de son expérience et des explications pratiques. La présentation de Justin aura lieu à 16h le 15 avril, à 11h et à 16h le 16 avril et à 11h le 17 avril. Des cadeaux seront également offerts lors de cet événement.

Hollyland est ravi d'être de retour au NAB et est impatient de retrouver tout le monde sur son stand au Convention Center de Las Vegas.

Renseignements sur le NAB

NAB 2024 (National Association of Broadcasters)

Date : du 13 au 17 avril 2024

Lieu : Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, États-Unis

Hollyland se trouvera dans le hall central, au stand C6710

À propos de Hollyland Technology

Depuis 2013, la société Shenzhen Hollyland Technology Co. (Hollyland) fournit à ses clients du monde entier des solutions professionnelles pour la transmission sans fil de données audio et vidéo, ainsi que pour l'interphonie sans fil. Hollyland dessert de nombreux marchés, y compris la réalisation de films, les tournages télévisés, la production vidéo, la diffusion, les événements en direct, les expositions, les médias de diffusion, la production, les théâtres, les lieux de culte et les maisons de location. Rendez-vous sur https://www.hollyland.com/ , et retrouvez Hollyland sur Facebook , Hollyland sur Instagram .