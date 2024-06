Hon Hai Technology Group (Foxconn) construirá um centro de computação avançado em Taiwan baseado na plataforma NVIDIA Blackwell

Aprofunda a colaboração, impulsiona ecossistemas inteligentes

TAIPEI, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317) anunciou hoje que planeja construir um centro de computação avançado em Kaohsiung, Taiwan, com a plataforma NVIDIA Blackwell em seu núcleo, enquanto os CEOs dos dois líderes de tecnologia reafirmaram sua forte parceria na COMPUTEX 2024.

A mais recente colaboração entre a Foxconn e a NVIDIA sinaliza um compromisso cada vez maior do maior fornecedor de serviços de fabricação de eletrônicos do mundo e líder de mercado em fazer servidores de IA, juntamente com seu parceiro de classe mundial, para impulsionar ecossistemas inteligentes que abrangem IA, veículos elétricos, fábricas inteligentes, robótica, sistemas inteligentes cidades e outros campos.

O fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, e o presidente e CEO da Foxconn, Young Liu, se encontraram no salão de exposições da COMPUTEX, fazendo um tour abrangente sobre sua cooperação no estande montado pela Ingrasys, a subsidiária da Foxconn que esteve no epicentro da fabricação dos GB200 NVL72, MGX, HGX da NVIDIA e outros produtos inovadores.

Após a visita, Huang observou que a NVIDIA e a Foxconn trabalharam em estreita colcaboração no desenvolvimento de vários produtos, e a prova da cooperação é clara, especialmente com a linha de produtos Blackwell. A Foxconn possui excelentes capacidades de ntegração vertical e é um parceiro vital para o GB200.

Na hora, o presidente Liu anunciou que a Foxconn se unirá à NVIDIA para construir um centro de computação avançado em Kaohsiung com a plataforma NVIDIA Blackwell. em seu núcleo. O centro de computação de ponta, ancorado pelos servidores superchip GB200, consiste em um total de 64 racks e 4.608 GPUs, e deve ser concluído até 2026. A poderosa tecnologia de IA da NVIDIA irá direcionar as três plataformas inteligentes da Foxconn: Smart Manufacturing. VE inteligentes. Cidades inteligentes. Ambas as empresas continuarão a aprofundar a cooperação em IA, veículos elétricos, fábricas inteligentes, robôs, cidades inteligentes e outros campos, e demonstrarão a forte competitividade trazida pela IA através da enorme escala de produção da Foxconn.

Huang disse: "uma nova era de computação surgiu, alimentada pela crescente demanda global por data centers generativos de IA. A Foxconn está na vanguarda como principal fornecedora de computação NVIDIA e pioneira na aplicação de IA generativa em manufatura e robótica. Ao utilizar as plataformas de robótica NVIDIA Omniverse e Isaac, a Foxconn está explorando tecnologias de ponta de IA e gêmeos digitais para construir seu centro de computação avançado em Kaohsiung."

As duas empresas utilizarão a NVIDIA Omniverse e criarão gêmeos digitais para introduzir plataformas para fabricação inteligente, veículos elétricos inteligentes e cidades inteligentes. A tecnologia de reconhecimento de imagem, combinada com os robôs móveis autônomos (AMR) do Grupo, levará a mudanças que visam otimizar a utilização da capacidade das plataformas de fabricação inteligentes. O planejamento da linha de produção incluirá a fabricação atual de servidores de IA e fábricas de montagem de EV.

Para atingir esse objetivo, as novas instalações de fabricação automotiva Qiaotou da Foxtron, uma subsidiária da Foxconn, se tornarão uma das principais fábricas com IA do Grupo. Atualmente em construção, a unidade utilizará o gêmeo digital conectado a tecnologias na nuvem e estabelecerá a colaboração entre linhas de produção virtuais e físicas. O monitoramento digital em tempo real garantirá a excelência na fabricação de um ônibus elétrico premiado, cujos pedidos superam a atual capacidade de produção.

Daqui para frente, o esforço de colaboração das duas empresas na plataforma EV ADAS será aplicado aos futuros modelos de EV projetados pela Foxconn. Atualmente, a Foxconn está negociando projetos com montadoras tradicionais da Europa e dos Estados Unidos. Além disso, baseando-se na nova geração de chips da NVIDIA, a Foxconn e a NVIDIA planejam em conjunto uma solução de viagem inteligente "cabin-driving-in-one", criando um terceiro espaço útil.

