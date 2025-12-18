Ching-Ray Chang, Diretor do Conselho da Hon Hai Technology Group (Foxconn), é homenageado no programa Quantum 100 da UNESCO

O impacto global de Taiwan na tecnologia quântica brilha no Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas (IYQ) 2025

TAIPEI, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em reconhecimento às suas contribuições de longa data para o avanço da pesquisa quântica, educação e colaboração com a indústria, o Diretor do Conselho da Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317), Ching-Ray Chang, foi selecionado como homenageado no global Quantum 100, a principal iniciativa do IYQ 2025, o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas designado pelas Nações Unidas.

O professor Chang, que também é professor titular da Universidade Cristã Chung Yuan de Taiwan e membro do Comitê Consultivo de Tecnologia Quântica do Instituto de Pesquisa Hon Hai, tem fornecido orientação estratégica sobre o roteiro de tecnologia quântica e a direção da pesquisa da Foxconn nos últimos anos. Suas contribuições estão apoiando os esforços do Grupo para alinhar suas capacidades de P&D quântica com o ecossistema global, e suas capacidades de fabricação de computadores quânticos de armadilha de íons.

Para marcar o centenário do nascimento da mecânica quântica, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou 2025 como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas (IYQ 2025), com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) lançando o Quantum 100, uma iniciativa emblemática para celebrar as diversas pessoas por trás da ciência e tecnologia quânticas.

O professor Chang desempenhou um papel fundamental na construção da infraestrutura de pesquisa e educação quântica de Taiwan. Autor de mais de 280 artigos acadêmicos e detentor de mais de 28 patentes, ele se envolve ativamente em redação de divulgação científica e divulgação pública, tornando conceitos quânticos complexos acessíveis e promovendo maior compreensão social da tecnologia quântica.

O professor Chang atuou anteriormente como vice-presidente executivo e presidente interino da Universidade Nacional de Taiwan (NTU), onde fundou o NTU–IBM Quantum Hub, hoje reconhecido como um dos centros acadêmicos de computação quântica mais ativos da Ásia, e introduziu a computação quântica no currículo formal da NTU. Ele fundou um centro de informação quântica na Universidade Cristã Chung Yuan (CYCU), liderou programas de treinamento quântico em nível nacional e foi pioneiro na introdução da educação quântica nos níveis de ensino médio e universitário, cultivando sistematicamente a próxima geração de talentos quânticos de Taiwan.

O Professor Chang é o Presidente Fundador da Associação Taiwanesa de Computação Quântica e Tecnologia da Informação (TAQCIT), onde ajudou a moldar o roteiro nacional de desenvolvimento da tecnologia quântica de Taiwan e fortaleceu a coordenação entre a academia, a indústria e o governo, incluindo o Quantum Taiwan Forum, uma plataforma fundamental que conecta os pontos fortes de Taiwan em semicondutores com o ecossistema global da tecnologia quântica.

