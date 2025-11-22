Começa o Hon Hai Tech Day 2025, apresentando as poderosas parcerias e os pontos fortes da integração vertical da Foxconn

NVIDIA, OpenAI, Alphabet, IBM, ABB Robotics, Uber e FUSO também subiram ao palco

TAIPEI, 22 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Acelerando sua transformação para uma empresa de serviços de plataforma tecnológica baseada em IA, o Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE: 2317) anunciou na sexta-feira parcerias importantes, incluindo NVIDIA, OpenAI e Alphabet, e compartilhou sua força incomparável em integração vertical durante sua conferência anual de tecnologia, o Hon Hai Tech Day 2025.

A velocidade e o progresso do maior fabricante mundial de componentes eletrônicos nas áreas de supercomputação, fabricação inteligente, veículos elétricos inteligentes e muito mais ganharam destaque quando os expoentes globais nos setores de IA, tecnologia e automotivo — em uma programação que também contou com a IBM, ABB Robotics, Uber e Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp — subiram ao palco no dia da abertura do HHTD25.

"Nosso diferencial competitivo é a integração vertical. Nosso profundo conhecimento tecnológico e nossa tradição em fabricação permitem colaborações estreitas com líderes tecnológicos internacionais, isto é, parceiros que confiam em nós porque sabem que a Foxconn pode transformar ideias em realidade – de forma rápida, confiável e em grande escala", declarou Young Liu, presidente da Foxconn. "Isso nos coloca em uma boa posição à medida que avançamos em tecnologias de ponta possibilitadas pela IA e pela computação quântica."

O CEO da OpenAI, Sam Altman, falou pela primeira vez sobre a importância de uma nova parceria com a Foxconn: "A demanda por componentes essenciais para a infraestrutura de IA já é muito maior do que a oferta, e acreditamos que isso continuará nos próximos anos. O objetivo deste acordo é fortalecer as cadeias de suprimentos para atender às necessidades atuais e futuras de todo o setor", declarou Altman por vídeo.

Outro parceiro influente, Hiroshi Lockheimer, diretor de produtos da Alphabet para outras aplicações, afirmou em vídeo: "A Foxconn é um parceiro importante para o Google e a Alphabet, e nossa parceria ajudou a concretizar algumas das inovações tecnológicas mais importantes da última década."

A Foxconn, parceira da NVIDIA Cloud em Taiwan, conhecida como NCP , está investindo US$ 1,4 bilhão em um centro avançado de supercomputação, alimentado por 10.000 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs , que utilizará a infraestrutura de IA NVIDIA GB300 NVL72 de última geração no primeiro semestre de 2026.

Com isso, ela se tornaria uma das primeiras na Ásia a usar a plataforma NVIDIA Blackwell mais avançada, afirmou Neo Yao, CEO da Visionbay, subsidiária da Foxconn que lidera o projeto. Yao discorreu sobre o caminho para as revolucionárias fábricas de IA ao lado de Alexis Bjorlin, vice-presidente da NVIDIA DGX Cloud , na primeira de duas palestras matinais com executivos da NVIDIA sobre temas relacionados à supercomputação e robótica baseadas em IA.

Discutiu-se o roteiro para os humanoides na Manufatura Inteligente — de simples e fixos; a simples, mas flexíveis; a complexos, mas flexíveis — e como as tecnologias quânticas poderiam elevar a AGI futura a outro nível.

Mais de 200 produtos e tecnologias foram exibidos na maior área de exposição da HHTD25 de todos os tempos. Um modelo de data center modular em contêiner, pronto para IA, instalado com infraestrutura de IA GB300, foi montado pela primeira vez na área de exposição da HHTD25, demonstrando soluções completas inigualáveis que abrangem a fabricação de L1 a L12 e uma grande capacidade de integração vertical.

Apresentado pela primeira vez no palco do HHTD25, o MODEL A é um veículo elétrico do segmento B que combina tecnologia de inteligência artificial e versatilidade modular, permitindo diversos cenários de aplicação em um único veículo elétrico de referência.

Entre os veículos elétricos de referência, seis MODEL B, alguns em cores nunca vistas na linha crossover; três estilos exclusivos do MODEL A; o premiado ônibus elétrico MODEL T, construído com motor e bateria Foxconn; o MODEL U de tamanho médio para uso em transporte coletivo; o LMUV MODEL D; e a variante norte-americana do SUV familiar MODEL C estavam estacionados para exibição em todo o salão HHTD25.

O HHTD25 acontece de 21 a 22 de novembro no Centro de Exposições Taipei Nangang, Hall 1, 4º andar.

Para mais informações sobre o Hon Hai Tech Day 2025, clique aqui.

Saiba mais sobre a Foxconn aqui.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2613004/Foxconn_Logo.jpg

FONTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)