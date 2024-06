Hon Hai Technology Group (Foxconn) baut fortschrittliches Rechenzentrum in Taiwan auf Basis der NVIDIA Blackwell Plattform

Vertiefung der Zusammenarbeit, Förderung intelligenter Ökosysteme

TAIPEI, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE:2317) gab heute bekannt, dass sie plant, in Kaohsiung, Taiwan, ein fortschrittliches Rechenzentrum zu errichten, dessen Kernstück die NVIDIA Blackwell Plattform sein wird. Die Geschäftsführer der beiden Technologieführer bekräftigten auf der COMPUTEX 2024 ihre starke Partnerschaft.

Die jüngste Zusammenarbeit zwischen Foxconn und NVIDIA signalisiert ein verstärktes Engagement des weltweit größten Elektronikherstellers und Marktführers bei der Herstellung von KI-Servern an der Seite seines Weltklasse-Partners, um intelligente Ökosysteme in den Bereichen KI, Elektrofahrzeuge, intelligente Fabriken, Robotik, intelligente Städte und anderen Bereichen voranzutreiben.

Der Gründer und Geschäftsführer von NVIDIA, Jensen Huang, und der Vorsitzende und Geschäftsführer von Foxconn, Young Liu, trafen sich auf der COMPUTEX und erhielten am Stand von Ingrasys, der Foxconn-Tochtergesellschaft, die für die Herstellung der GB200 NVL72, MGX, HGX und anderer innovativer Produkte von NVIDIA verantwortlich ist, einen umfassenden Überblick über ihre Zusammenarbeit.

Im Anschluss an die Tour erklärte Huang, dass NVIDIA und Foxconn bei verschiedenen Produktentwicklungen eng zusammengearbeitet haben. Der Beweis für die Zusammenarbeit ist eindeutig, vor allem bei der Blackwell-Produktreihe; Foxconn verfügt über ausgezeichnete vertikale Integrationsfähigkeiten und ist ein wichtiger Partner für den GB200.

Vor Ort kündigte der Vorsitzende Liu an, dass Foxconn gemeinsam mit NVIDIA ein fortschrittliches Rechenzentrum in Kaohsiung errichten wird, dessen Herzstück die NVIDIA Blackwell Plattform ist. Das hochmoderne Rechenzentrum, in dem Superchip GB200-Server zum Einsatz kommen, besteht aus insgesamt 64 Racks und 4.608 GPUs und soll bis 2026 fertiggestellt werden. Die leistungsstarke KI-Technologie von NVIDIA wird die drei intelligenten Plattformen von Foxconn antreiben: Smart Manufacturing. Smart EV. Smart City. Beide Unternehmen werden ihre Zusammenarbeit in den Bereichen KI, Elektrofahrzeuge, intelligente Fabriken, Roboter, intelligente Städte und anderen Bereichen weiter vertiefen und die starke Wettbewerbsfähigkeit, die KI mit sich bringt, durch die enorme Produktionskapazität von Foxconn demonstrieren.

Huang sagte: „Eine neue Ära des Computing ist angebrochen, angeheizt durch die steigende weltweite Nachfrage nach generativen KI-Rechenzentren. Foxconn ist ein führender Anbieter von NVIDIA-Computern und ein Vorreiter bei der Anwendung von generativer KI in der Fertigung und Robotik. Durch den Einsatz von NVIDIA Omniverse und Isaac-Roboterplattformen nutzt Foxconn modernste KI- und digitale Zwillingstechnologien, um sein fortschrittliches Rechenzentrum in Kaohsiung zu errichten."

Die beiden Unternehmen werden NVIDIA Omniverse nutzen und digitale Zwillinge erstellen, um Plattformen für intelligente Fertigung, intelligente Elektrofahrzeuge und intelligente Städte einzuführen. Bei intelligenten Fertigungsplattformen wird die Bilderkennungstechnologie in Verbindung mit den autonomen mobilen Robotern (AMR) der Gruppe zu Veränderungen für eine optimale Kapazitätsauslastung führen. Die Planung der Produktionslinie wird die bestehende Fertigung von KI-Servern und EV-Montageanlagen umfassen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird die neue Qiaotou-Automobilfertigung von Foxtron, einer Foxconn-Tochtergesellschaft, zu einer der Benchmark-KI-Fabriken der Gruppe. Der Standort befindet sich derzeit im Aufbau und wird einen digitalen Zwilling in Verbindung mit Cloud-Technologien nutzen. Dort wird die Zusammenarbeit zwischen virtuellen und physischen Produktionslinien ermöglicht. Die digitale Echtzeitüberwachung gewährleistet die Herstellung eines preisgekrönten Elektrobusses, dessen Auftragslage derzeit die Produktionskapazität übersteigt.

In Zukunft werden die gemeinsamen Bemühungen der beiden Unternehmen im Bereich der EV-ADAS-Plattform auf künftige von Foxconn entwickelte EV-Modelle angewendet. Zurzeit verhandelt Foxconn über Projekte mit traditionellen europäischen und amerikanischen Automobilherstellern. Darüber hinaus planen Foxconn und NVIDIA auf der Grundlage der neuen Chip-Generation von NVIDIA gemeinsam eine intelligente Reiselösung für „Cabin-driving-in-one", die einen dritten Lebensraum schafft.

Weitere Informationen zu Foxconn finden Sie hier.