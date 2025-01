HOTELEX Shanghai 2025: promovendo avanços em hospitalidade e serviços de alimentação em meio à expansão do turismo

XANGAI, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A política de trânsito sem visto por 72/144 horas impulsionou a "China Business & Travel" (China negócios e viagens), permitindo que cidadãos de 54 países viajem por 38 portos em 18 províncias sem necessidade de visto. Os visitantes podem ficar até 72 ou 144 horas, dependendo da cidade de entrada. Este é um momento ideal para as empresas globais explorarem o crescente mercado da China e para o setor de serviços de alimentação evoluir com opções conscientes de saúde e sustentáveis, além de tecnologias digitais e inteligentes.

A HOTELEX Shanghai Hospitality Equipment & Foodservice Expo está programada para retornar em 2025, após a bem-sucedida edição de 2024. Como uma das principais exposições globais de equipamentos para hospitalidade e serviços de alimentação, o evento ostenta um legado de mais de três décadas, junto com uma vasta experiência na curadoria de eventos no setor de hospitalidade. A exposição de 2024 atraiu mais de 283.046 participantes, incluindo um recorde histórico de 15.761 visitantes internacionais — número que representa um aumento de 80% em relação ao ano anterior. O evento apresentou uma coleção de mais de 3.818 marcas e empresas de destaque, distribuídas em 14 pavilhões de exposição. A próxima expo abrangerá 12 categorias distintas, entre elas: equipamentos e suprimentos de cozinha; utensílios de mesa; ingredientes para bufê; alimentos; bebidas; café e chá; equipamentos e materiais para sorvete; equipamentos de panificação e matérias-primas; bebidas alcoólicas; embalagens para alimentos e bufê; design e acessórios para bufê; e franquias e recursos para lojas da rede.

Durante a HOTELEX Shanghai, serão realizados mais de 40 competições e fóruns internacionais, cada um com influência significativa no setor. Entre eles, estão numerosos eventos de prestígio com certificação internacional, como o World Coffee Events, a World Bread Competition e o Catering Industry Summit. Em especial, o HOTELEX Shanghai International Coffee, Wine & Food Festival estará em destaque. Exibindo mais de 300 marcas, sendo mais de 25 das quais de alcance internacional, ele combina café, vinho e experiências imersivas para promover a cultura do vinho em uma alegre atmosfera diurna.

Vamos nos preparar para construir um futuro próspero para o setor. Não perca a HOTELEX Shanghai 2025 de 30 de março a 2 de abril no NECC (Xangai) e garanta seu ingresso GRATUITO.

Acesse mais informações em: hotelex.cn/en/shanghai

Fale conosco

Jason Jin

Jason Jin

Tel: +86 21 3339 2197

[email protected]

Consultoria de Mídia e Visitantes:

Lizzy Chen

Tel: +86 21 3339 2566

[email protected]

