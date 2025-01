HOTELEX Shanghai 2025: wspieranie postępu w branży hotelarskiej i gastronomicznej w obliczu gwałtownego rozwoju turystyki

SZANGHAJ, 23 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Polityka 72/144-godzinnego bezwizowego tranzytu pobudziła chiński biznes i branżę podróżniczą, umożliwiając obywatelom 54 krajów podróżowanie bez wiz przez 38 portów w 18 prowincjach. Odwiedzający mogą pozostać na terenie kraju do 72 lub 144 godzin, w zależności od miasta wjazdu. Jest to idealny czas dla globalnych firm, aby zbadać rozwijający się rynek chiński, z kolei sektor gastronomiczny może ewoluować dzięki zdrowym i zrównoważonym opcjom, a także cyfrowym i inteligentnym technologiom.

Po wielkim sukcesie wydarzenia, jaki odnotowano w 2024 roku, Międzynarodowe Targi Sprzętu i Usług Gastronomicznych w Szanghaju HOTELEX (ang. HOTELEX Shanghai Hospitality Equipment & Foodservice Expo) odbędą się ponownie w tym roku. Jako jedna z najważniejszych międzynarodowych wystaw sprzętu hotelarskiego i gastronomicznego, impreza ta może poszczycić się ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w organizacji wydarzeń dla branży hotelarskiej. Zeszłoroczna edycja targów przyciągnęła ponad 283 046 uczestników, notując rekordowo wysoką liczbę 15 761 odwiedzających z zagranicy, co stanowiło wzrost aż o 80% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podczas wydarzenia zaprezentowano ponad 3818 wybitnych marek i przedsiębiorstw w 14 halach wystawienniczych. Nadchodzące targi obejmą 12 różnych kategorii wystawienniczych, takich jak: sprzęt i wyposażenie kuchenne, zastawa stołowa, komponenty gastronomiczne, żywność, napoje, kawa i herbata, sprzęt i materiały do produkcji lodów, sprzęt i surowce do pieczenia, napoje alkoholowe, opakowania na żywność i opakowania dla gastronomii, projektowanie i akcesoria gastronomiczne oraz franczyza marki i zasoby sieci sklepów.

Przez cały okres trwania targów HOTELEX w Szanghaju odbędzie się ponad 40 międzynarodowych konkursów i forów, z których każdy będzie miał znaczący wpływ na branżę. Wśród nich znajdą się liczne międzynarodowe wydarzenia, takie jak ogólnoświatowe wydarzenia związane z kawą, ogólnoświatowy konkurs wypiekania chleba i Szczyt Branży Gastronomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje Międzynarodowy Festiwal Kawy, Wina i Żywności HOTELEX, w ramach którego zaprezentuje się ponad 300 marek, w tym ponad 25 o zasięgu międzynarodowym. Wydarzenie to połączy kawę, wino i wciągające doświadczenia, aby promować kulturę spożywania wina w przyjemnej atmosferze w ciągu dnia.

Włączmy się w kształtowanie świetlanej przyszłości branży. Zdobądź BEZPŁATNY bilet i bądź z nami podczas targów HOTELEX Shanghai 2025 w dniach 30 marca – 2 kwietnia w centrum wystawienniczym NECC (Szanghaj).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: hotelex.cn/en/shanghai.

KONTAKT:

Zapytania ofertowe: Jason Jin

tel. +86 21 3339 2197

e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów i odwiedzających: Lizzy Chen

tel. +86 21 3339 2566

e-mail: [email protected]