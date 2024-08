HTX Ventures investe em Nexio para aprimorar o ecossistema de Bitcoin

SINGAPURA, 9 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A HTX Ventures, braço global de investimento da bolsa de criptomoedas HTX, anunciou um investimento estratégico em Nexio. O Nexio é uma solução inovadora de escalabilidade de Bitcoin que emprega ZK Rollup paralelizado com MoveVM.

Alimentado por MoveVM, o rollup de Bitcoin paralelizado do Nexio suporta mais de 30.000 transações por segundo enquanto mantém as taxas de gás abaixo de US$ 0,01, tornando-o ideal para aplicações de alta frequência. Essa tecnologia aborda desafios críticos no ecossistema de Bitcoin, incluindo tempos de transação lentos, altas taxas de gás e ferramentas inadequadas que prejudicaram a adoção em massa.

O Nexio levantou US$ 2,2 milhões recentemente em financiamento inicial liderado pela Lattice Fund, com participação da HTX Ventures. Visando revolucionar a escalabilidade e usabilidade do Bitcoin, esse financiamento permitirá ao Nexio acelerar o desenvolvimento e adoção da sua tecnologia de rollup de Bitcoin paralelizado. O Nexio está estabelecendo novas normas em tecnologia de blockchain sob a liderança de cofundadores habilidosos em desenvolvimento de Rollup zkVM de Bitcoin.

A tecnologia do Nexio combina zk-Rollup, Threshold Signature Scheme (Esquema de Assinatura com Limite) de Computação Multipartidária (MPC) e o intérprete Fractal para definir novos padrões de velocidade, segurança e interoperabilidade. Ao utilizar o MPC Threshold Signatures, o Nexio impede pontos únicos de falha, entregando uma validação de transação robusta e descentralizada que é mais segura que as abordagens multiassinaturas tradicionais.

"A solução inovadora do Nexio para escalabilidade do Bitcoin foi projetada para aprimorar suas capacidades e diminuir a distância entre dois ecossistemas de blockchain diferentes. Ela integra perfeitamente as aplicações e liquidez do Move, Cosmos e de quaisquer ecossistemas compatíveis com EVM em Bitcoin," disse Edward, sócio-gerente da HX Ventures. "O Nexio também oferece taxas de gás baixas e muito competitivas, fornecendo uma infraestrutura de alto TPS. A HTX Ventures está empolgada em apoiar o Nexio para desbloquear uma nova era de inovação e adoção dentro do ecossistema do Bitcoin, facilitando o crescimento do complexo de aplicações DeFi, plataformas de jogos, marketplaces de NFT e projetos de infraestrutura em sua plataforma."

"O objetivo do Nexio é desbloquear todo o potencial do Bitcoin, fornecendo infraestrutura com escalabilidade, segurança e custo-benefício," disse Charlie Gordoin, cofundador do Nexio. Por meio de sua parceria com a Movement Labs, o Nexio construiu uma estrutura que combina interoperabilidade horizontal, por meio de máquinas virtuais modulares de alto rendimento, com componibilidade vertical. Essa integração habilita as desenvolvedoras a criarem com Aptos move, Sui move e Solidity, garantindo funcionalidade robusta entre cadeias e movimentação contínua de ativos entre plataformas.

O Nexio visa alcançar vários marcos importante nos próximos 6 a 12 meses, incluindo o lançamento de uma rede de teste que dispensa permissão e o lançamento posterior de sua solução de rede principal. Esses desenvolvimentos se mostrarão importantes para revolucionar o ecosistema do Bitcoin com escalabilidade, segurança e interoperabilidade aprimoradas.

Sobre o Nexio

O Nexio está revolucionando a escalabilidade do Bitcoin por meio de um rollup de Bitcoin paralelizado. A equipe está criando um conjunto de produtos e serviços que habilitam os desenvolvedores a aproveitar o poder do Bitcoin para aplicações complexas de DeFi, plataformas de jogos, marketplaces de NFT e projetos de infraestrutura sem comprometer a segurança ou a eficiência. A tecnologia do Nexio suporta mais de 30.000 transações por segundo com taxas de gás ultra baixas, tornando-o ideal para aplicações de alta frequência. Liderado por cofundadores com experiência significativa em desenvolvimento de rollup zkVM de Bitcoin, o Nexio está definindo novos padrões em tecnologia de blockchain.

Para mais informações, siga no X @buildnexioe no Discord

Sobre a HTX Ventures

A HTX Ventures, divisão de investimento global da HTX, integra investimento, incubação e pesquisa para identificar as melhores e mais brilhantes equipes do mundo. Com uma história de mais de uma década como pioneiro neste setor, a HTX Ventures é destaque na identificação de tecnologias de última geração e modelos de negócios emergentes dentro do setor. Para fomentar o crescimento dentro do ecossistema de blockchain, fornecemos apoio abrangente a projetos, incluindo financiamento, recursos e conselho estratégico.

A HTX Ventures financia atualmente mais de 300 projetos abrangendo vários setores de blockchain, com iniciativas de alta qualidade selecionadas já sendo negociadas na bolsa da HTX. Além disso, como uma das financiadores FOF (Financiadora de Fundos) mais ativas, a HTX Ventures investe nos 30 maiores fundos globais e colabora com os principais fundos de blockchain com Polychain, Dragonfly, Bankless, Gitcoin, Figment, Nomad, Animoca, e Hack VC para construir, em conjunto, um ecossistema de blockchain. Visite-nos aqui.

Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para investimento e colaboração em [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2391903/4851564/image_ID__Logo.jpg

FONTE HTX Ventures