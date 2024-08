HTX Ventures investeert in Nexio om het Bitcoin-ecosysteem te verbeteren

SINGAPORE, 9 aug. 2024 /PRNewswire/ -- HTX Ventures, de wereldwijde investeringstak van de cryptobeurs HTX, heeft een strategische investering in Nexio aangekondigd. Nexio is een innovatieve Bitcoin-schalingsoplossing die gebruik maakt van geparallelliseerde ZK Rollup met MoveVM.

De parallelle Bitcoin-rollup van Nexio wordt aangedreven door MoveVM en ondersteunt meer dan 30.000 transacties per seconde, terwijl de gaskosten onder $ 0,01 blijven. Het is dus ideaal voor hoogfrequente toepassingen. Deze technologie pakt kritieke uitdagingen in het Bitcoin-ecosysteem aan, zoals trage transactietijden, hoge gaskosten en ontoereikende tooling die massale adoptie in de weg hebben gestaan.

Nexio heeft onlangs $ 2,2 miljoen aan pre-seed financiering opgehaald onder leiding van Lattice Fund, met deelname van HTX Ventures. Met deze financiering kan Nexio de ontwikkeling en toepassing van zijn parallelle Bitcoin-rolluptechnologie versnellen en zal hiermee de schaalbaarheid en bruikbaarheid van Bitcoin radicaal veranderen. Nexio vestigt nieuwe normen in blockchaintechnologie onder leiding van medeoprichters die zeer gedreven zijn in de ontwikkeling van Bitcoin zkVM Rollup.

Nexio's technologie combineert een zk-Rollup, Multi-Party Computation (MPC) Threshold Signature Scheme en de Fractal interpreter om nieuwe maatstaven te zetten in snelheid, veiligheid en interoperabiliteit. Door gebruik te maken van MPC Threshold Signatures voorkomt Nexio single points of failure en biedt het robuuste, gedecentraliseerde transactievalidatie die veiliger is dan traditionele multisig-benaderingen.

"Nexio's innovatieve Bitcoin-schalingsoplossing is ontworpen om de mogelijkheden van Bitcoin te verbeteren en de kloof tussen verschillende blockchain-ecosystemen te overbruggen. Het integreert naadloos applicaties en liquiditeit van Move, Cosmos en elk ander EVM-compatibel ecosysteem in Bitcoin," zegt Edward, Managing Partner bij HTX Ventures. "Nexio biedt ook zeer concurrerende lage gastarieven en een hoge TPS-infrastructuur. HTX Ventures is enthousiast om Nexio te ondersteunen bij het ontsluiten van een nieuw tijdperk van innovatie en adoptie binnen het Bitcoin-ecosysteem door de groei van complexe DeFi-toepassingen, spelplatforms, NFT-marktplaatsen en infrastructuurprojecten op zijn platform te faciliteren."

"Nexio stelt zich ten doel om het volledige potentieel van Bitcoin te ontsluiten met behulp van een schaalbare, veilige en kosteneffectieve infrastructuur," aldus Charlie Gordon, medeoprichter van Nexio. Door zijn samenwerking met Movement Labs heeft Nexio een raamwerk gebouwd dat horizontale interoperabiliteit door middel van modulaire Move Virtual Machines met hoge doorvoer combineert met verticale composeerbaarheid. Dankzij deze integratie kunnen ontwikkelaars bouwen met Aptos move, Sui move en Solidity, wat zorgt voor robuuste cross-chain functionaliteit en naadloze actie op verschillende platforms.

Nexio wil in de komende 6-12 maanden een aantal belangrijke mijlpalen bereiken, waaronder de uitrol van een permissionless testnet en de daaropvolgende lancering van zijn mainnetoplossing. Deze ontwikkelingen zijn belangrijke stappen in de richting van een revolutie in het Bitcoin-ecosysteem die de schaalbaarheid, veiligheid en interoperabiliteit verhogen.

Over Nexio

Nexio revolutioneert de schaalbaarheid van Bitcoin door middel van een parallelle Bitcoin-rollup. Het team bouwt aan een reeks producten en diensten waarmee ontwikkelaars de kracht van Bitcoin inzetten voor complexe DeFi-toepassingen, gamingplatforms, NFT-marktplaatsen en infrastructuurprojecten zonder in te leveren op veiligheid of efficiëntie. De technologie van Nexio ondersteunt meer dan 30.000 transacties per seconde met ultralage gastarieven, wat het ideaal maakt voor hoogfrequente toepassingen. Geleid door medeoprichters met aanzienlijke expertise in de ontwikkeling van Bitcoin zkVM rollup, zet Nexio nieuwe standaarden in blockchaintechnologie.

Volg X @buildnexio en Discord voor meer informatie.

Over HTX Ventures

HTX Ventures, de wereldwijde investeringsafdeling van HTX, integreert investeringen, incubatie en onderzoek om de beste en slimste teams wereldwijd in kaart te brengen. Met een geschiedenis van meer dan tien jaar als pionier in de sector blinkt HTX Ventures uit in het ontdekken van baanbrekende technologieën en opkomende bedrijfsmodellen binnen de sector. Om de groei binnen het blockchain-ecosysteem te bevorderen, bieden we uitgebreide ondersteuning aan projecten, waaronder financiering, middelen en strategisch advies.

HTX Ventures ondersteunt momenteel meer dan 300 projecten in verschillende blockchainsectoren, met een aantal hoogwaardige initiatieven die al worden verhandeld op de HTX-beurs. Als een van de meest actieve FOF-fondsen (Fund of Funds) investeert HTX Ventures bovendien in 30 wereldwijde topfondsen en werkt HTX Ventures samen met toonaangevende blockchainfondsen zoals Polychain, Dragonfly, Bankless, Gitcoin, Figment, Nomad, Animoca en Hack VC om samen een blockchain-ecosysteem op te bouwen. Bezoek ons hier.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor investeringen en samenwerking via [email protected]

