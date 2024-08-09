HTX Ventures投資Nexio以增強比特幣生態系統

新加坡2024年8月10日 /美通社/ -- 加密貨幣交易所HTX的全球投資部門HTX Ventures宣布對Nexio進行戰略投資。Nexio是一種利用並行化ZK rollup技術的創新MoveVM比特幣擴展解決方案。

由MoveVM驅動，Nexio的並行化比特幣rollup支持每秒超過30,000筆交易，同時將gas費保持在$0.01以下，使其成為高頻應用的理想選擇。這項技術解決了比特幣生態系統中的關鍵問題，包括交易速度慢、gas費高以及工具不足，這些問題一直阻礙著大規模采用。

Nexio最近在Lattice Fund的牽頭下完成了220萬美元的Pre-seed融資，HTX Ventures也參與其中,旨在徹底改變比特幣的擴展性和可用性。這筆資金將使Nexio能夠加速其並行化比特幣rollup技術的發展和采用。在擁有豐富比特幣zkVM rollup開發經驗的聯合創始人的領導下，Nexio正在制定區塊鏈技術的新標准。

Nexio的技術結合了zk-Rollup、多方計算（MPC）門限簽名方案和Fractal解釋器，在速度、安全性和互操作性方面設立了新的標桿。通過利用MPC門限簽名，Nexio防止了單點故障，提供了比傳統多簽方法更安全的去中心化交易驗證。

HTX Ventures管理合伙人Edward表示：「比特幣的擴展解決方案旨在增強比特幣的功能，並彌合不同區塊鏈生態系統之間的差距。Nexio無縫集成了Move、Cosmos和任何EVM兼容生態系統中的應用程序和流動性進入比特幣。Nexio還提供極具競爭力的低gas費，同時提供高TPS基礎設施。HTX Ventures非常高興支持Nexio，在比特幣生態系統中開啟創新和采用的新紀元，促進復雜的DeFi應用、游戲平台、NFT市場和基礎設施項目在其平台上的發展。」

Nexio聯合創始人Charlie Gordon表示：「Nexio的願景是通過提供可擴展、安全且成本效益高的基礎設施，釋放比特幣的全部潛力。」通過與Movement Labs的合作，Nexio構建了一個框架，將高吞吐量模塊化Move虛擬機的水平互操作性與垂直組合性相結合。此集成使開發者能夠使用Aptos Move、Sui Move和Solidity進行開發，確保強大的跨鏈功能和資產在平台間的無縫移動。

Nexio計劃在接下來的6-12個月內實現多個關鍵裡程碑，包括推出無許可測試網和隨後的主網解決方案。這些進展將標志著通過提高可擴展性、安全性和互操作性，革命性地改善比特幣生態系統的重要措施。

關於Nexio

Nexio 通過並行化比特幣rollup徹底改變比特幣的擴展性。團隊正在構建一套產品和服務，使開發人員能夠利用比特幣的力量進行復雜的DeFi應用、游戲平台、NFT市場和基礎設施項目，而不犧牲安全性或效率。Nexio的技術支持每秒超過30, 000筆交易，並且gas費用極低，非常適合高頻應用。在擁有豐富比特幣zkVM rollup開發經驗的聯合創始人的領導下，Nexio正在制定區塊鏈技術的新標准。

更多詳情，請關注X @buildnexio和 Discord

關於HTX Ventures

HTX Ventures是HTX的全球投資部門，集投資、孵化和研究於一體，識別全球最優秀和最聰明的團隊。作為行業先驅，HTX Ventures 擁有超過10年的區塊鏈建設經驗，擅長識別該領域內的前沿技術和新興商業模式。為了在區塊鏈生態系統內推動增長，我們為項目提供全面支持，包括融資、資源和戰略建議。

HTX Ventures目前支持超過300個項目，涵蓋多個區塊鏈領域，部分高質量項目已經在火幣HTX交易。此外，作為最活躍的FOF基金之一，HTX Ventures投資於全球30家頂級基金，並與 Polychain、Dragonfly、Bankless、Gitcoin、Figment、Nomad、Animoca和Hack VC等全球頂級區塊鏈基金合作，共同打造區塊鏈生態系統。點擊此處訪問我們。

生態系統的成長，我們為項目提供全面支持，包括融資、資源和戰略建議。

如需了解更多信息或進行投資和合作，請聯系：[email protected]

SOURCE HTX Ventures