HTX Ventures investit dans Nexio pour renforcer l'écosystème Bitcoin

SINGAPOUR, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- HTX Ventures, la branche d'investissement mondiale de la bourse de cryptomonnaies HTX, annonce un investissement stratégique dans Nexio. Nexio est une solution innovante de mise à l'échelle de Bitcoin qui utilise ZK Rollup parallélisé avec MoveVM.

Optimisé par MoveVM, le rollup Bitcoin parallélisé de Nexio prend en charge plus de 30 000 transactions par seconde tout en maintenant des frais de gaz inférieurs à 0,01 dollar, ce qui en fait un outil idéal pour les applications à haute fréquence. Cette technologie permet de relever des défis majeurs dans l'écosystème Bitcoin, notamment la lenteur des transactions, les frais de gaz élevés et l'inadéquation des outils qui ont entravé l'adoption massive du système.

Nexio a récemment levé 2,2 millions de dollars dans le cadre d'un financement de pré-amorçage mené par Lattice Fund, avec la participation de HTX Ventures. Visant à révolutionner l'évolutivité et la facilité d'utilisation de Bitcoin, ce financement permettra à Nexio d'accélérer le développement et l'adoption de sa technologie de rollup Bitcoin parallélisé. Nexio établit de nouvelles normes dans la technologie blockchain sous la direction de cofondateurs qualifiés dans le développement de Bitcoin zkVM Rollup.

La technologie de Nexio combine un zk-Rollup, un schéma de signature à seuil de calcul multipartite (MPC) et l'interprète Fractal pour établir de nouvelles références en matière de vitesse, de sécurité et d'interopérabilité. En utilisant les signatures de seuil MPC, Nexio évite les points de défaillance uniques, offrant une validation de transaction robuste et décentralisée qui est plus sûre que les approches multisig traditionnelles.

« La solution innovante de Nexio pour la mise à l'échelle de Bitcoin est conçue pour améliorer les capacités de Bitcoin et combler le fossé entre les différents écosystèmes de blockchain. Il intègre de manière transparente les applications et les liquidités de Move, Cosmos et de tout autre écosystème compatible avec l'EVM dans le Bitcoin », déclare Edward, managing partner, HTX Ventures. « Nexio offre également des tarifs de gaz très compétitifs tout en fournissant une infrastructure TPS élevée. HTX Ventures est ravi d'aider Nexio à ouvrir une nouvelle ère d'innovation et d'adoption au sein de l'écosystème Bitcoin, en facilitant la croissance d'applications DeFi complexes, de plateformes de jeux, de places de marché NFT et de projets d'infrastructure sur sa plateforme ».

« La vision de Nexio est de libérer tout le potentiel de Bitcoin en fournissant une infrastructure évolutive, sécurisée et rentable », déclare Charlie Gordon, cofondateur de Nexio. Grâce à son partenariat avec Movement Labs, Nexio a construit un cadre qui combine l'interopérabilité horizontale par le biais de machines virtuelles Move modulaires à haut débit et la composabilité verticale. Cette intégration permet aux développeurs de construire avec Aptos move, Sui move et Solidity, garantissant une fonctionnalité cross-chain robuste et un mouvement transparent des actifs entre les plateformes.

Nexio vise à franchir plusieurs étapes clés au cours des 6 à 12 prochains mois, notamment le déploiement d'un réseau d'essai sans autorisation et le lancement ultérieur de sa solution de réseau principal. Ces développements marqueront des étapes importantes dans la révolution de l'écosystème Bitcoin en améliorant l'évolutivité, la sécurité et l'interopérabilité.

À propos de Nexio

Nexio révolutionne l'évolutivité de Bitcoin grâce à un rollup Bitcoin parallélisé. L'équipe met au point une série de produits et de services qui permettent aux développeurs d'exploiter la puissance de Bitcoin pour des applications DeFi complexes, des plateformes de jeux, des places de marché NFT et des projets d'infrastructure, sans compromettre la sécurité ou l'efficacité. La technologie Nexio prend en charge plus de 30 000 transactions par seconde avec des frais de gaz ultra-faibles, ce qui la rend idéale pour les applications à haute fréquence. Dirigée par des cofondateurs ayant une expertise significative dans le développement de rollup Bitcoin zkVM, Nexio établit de nouveaux standards dans la technologie blockchain.

Pour plus d'informations, suivez-nous sur X @buildnexio et sur Discord

À propos de HTX Ventures

HTX Ventures, la division mondiale d'investissement de HTX, intègre l'investissement, l'incubation et la recherche afin d'identifier les équipes les meilleures et les plus brillantes dans le monde entier. Pionnier du secteur depuis plus de dix ans, HTX Ventures excelle dans l'identification des technologies de pointe et des modèles commerciaux émergents dans le secteur. Pour favoriser la croissance au sein de l'écosystème de la blockchain, nous apportons un soutien complet aux projets, notamment en matière de financement, de ressources et de conseils stratégiques.

HTX Ventures soutient actuellement plus de 300 projets couvrant de multiples secteurs de la blockchain, avec des initiatives de haute qualité sélectionnées qui se négocient déjà sur la bourse HTX. En outre, HTX Ventures, l'un des fonds FOF (Fund of Funds) les plus actifs, investit dans 30 fonds mondiaux de premier plan et collabore avec des fonds de blockchain de premier plan tels que Polychain, Dragonfly, Bankless, Gitcoin, Figment, Nomad, Animoca et Hack VC afin de construire conjointement un écosystème de blockchain. Visitez-nous ici.

N'hésitez pas à nous contacter pour des investissements et des collaborations à l'adresse suivante : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2391903/4851564/image_ID__Logo.jpg