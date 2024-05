HTX Ventures investe na ChainML, desenvolvedora do Theoriq AI Agent Protocol, para apoiar o desenvolvimento descentralizado de protocolo de agente IA

SINGAPURA, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Com o compromisso de ampliar o alcance e a usabilidade das tecnologias blockchain, a HTX Ventures, o braço de investimento global da bolsa de criptomoedas HTX, anunciou um investimento estratégico na ChainML, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de IA e ML com sede no Vale do Silício, que recentemente revelou sua inovadora camada base agêntica, o Theoriq.

A ChainML levantou recentemente US$ 6,2 milhões durante sua rodada de financiamento bem inicial, liderada pela Hack VC. O financiamento ressalta a confiança e o entusiasmo em torno da visão da ChainML de integrar perfeitamente a IA ao mundo descentralizado da blockchain e revolucionar o cenário da IA. Ao proporcionar uma plataforma como o Theoriq para inovação ilimitada da IA, construída sobre os princípios de composição, extensibilidade e governança orientada pela comunidade, a ChainML promete oferecer um ecossistema incomparável para a implantação de agentes sofisticados de IA que aproveitam a tecnologia Web3 para garantir transparência, segurança e eficiência.

Os axiomas do Theoriq, baseados em princípios de evolução social e implementados com a blockchain, estabelecem as bases para a melhoria contínua de sistemas de IA governados pela comunidade.

Os principais recursos incluem:

Primidades agênticas: elementos fundamentais no ecossistema que facilitam a interação autônoma, incorporando papéis, comportamentos e funções que contribuem diretamente para a capacidade de um agente operar de forma independente em seu ambiente.

elementos fundamentais no ecossistema que facilitam a interação autônoma, incorporando papéis, comportamentos e funções que contribuem diretamente para a capacidade de um agente operar de forma independente em seu ambiente. Composição modular: possibilitar que os desenvolvedores criem soluções de IA personalizadas que podem ser combinadas e recombinadas para criar sistemas sofisticados para evoluir e se adaptar ao longo do tempo.

possibilitar que os desenvolvedores criem soluções de IA personalizadas que podem ser combinadas e recombinadas para criar sistemas sofisticados para evoluir e se adaptar ao longo do tempo. Governança permitida pela comunidade: assegurar que a autoridade de tomada de decisão seja atribuída a um grupo diversificado de partes interessadas da comunidade que contribuem ativamente e fornecem feedback sobre a qualidade dos agentes de IA para garantir que a tecnologia esteja alinhada com os objetivos e valores coletivos.

Edward, sócio-gerente da HTX Ventures, disse: "O Theoriq da ChainML é uma plataforma inovadora que oferece uma solução prática para os agentes de IA interagirem de forma intercambiável, repleta de mais autonomia e capacidade. A plataforma abre caminho para o futuro da IA, estamos entusiasmados por fazer parte desta jornada".

"Hoje, definiu-se um momento crucial para ChainML e para as comunidades mais amplas de IA e Web3", disse Ron Bodkin, cofundador e CEO da ChainML. "Com o Theoriq, não estamos apenas lançando um produto – estamos liderando um movimento em direção a um ecossistema de IA transparente e governado pela comunidade. O apoio da HTX Ventures será fundamental à medida que desbloquearmos novos potenciais para integração da IA dentro do espaço descentralizado."

A HTX Ventures está entusiasmada em apoiar projetos inovadores como a ChainML, que combina o desenvolvimento da IA com a blockchain para explorar novas sinergias. Os usuários podem interagir com a testnet Theoriq neste verão, ingressando na lista de espera.

Detalhes de contato

Michael Wang

[email protected]

Site da empresa

https://www.htx.com/en-us/ventures

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2411969/image_838145_9931602.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2391903/image_ID__Logo.jpg

FONTE HTX